Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 27 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 27 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Estás por terminar la semana con éxito Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este mes que está por empezar será un torbellino de pasión y aventura para ti. Estarás en tu elemento, listo para enfrentar cualquier desafío que se te presente. Se cancela evento social.

Toma decisiones con calma y piensa en las consecuencias antes de actuar. No permitas que el fuego te consuma, sino que utilízalo sabiamente para encender tu camino hacia el éxito. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita, date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Cuida más tus piernas, recuerda que son la parte más importante de tu físico.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, eres como un toro, firme y decidido, trabajando incansablemente hacia tus objetivos. Sin embargo, no te olvides de disfrutar de los placeres de la vida. Permítete un momento de descanso y relajación. No te preocupes por el trabajo, él estará ahí esperándote cuando regreses con más energía y determinación.

No te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador, ya que gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, sé auténtico y genuino en tus interacciones con los demás, y verás cómo tus relaciones se fortalecen de manera significativa. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre.

Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la tiznada y otros querrás comerte al mundo. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre, sino para plato principal. Gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu naturaleza sensible y empática te llevará a experimentar altibajos en tus estados de ánimo. Cuida de ti mismo y no te dejes llevar por el drama ajeno. Establece límites saludables y prioriza tu bienestar emocional. Recuerda que, a pesar de las tormentas, siempre hay un sol brillante esperando en el horizonte.

Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu confianza y carisma serán irresistibles, y atraerás a todos hacia ti. Sin embargo, recuerda ser generoso con aquellos que te rodean. No permitas que tu necesidad de recibir atención y reconocimiento opaque la luz de los demás. Comparte tu brillo con los demás y cosecharás grandes recompensas.

Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean, podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos, ya que estarás pensando en la persona incorrecta.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu mente analítica te ayudará a resolver cualquier problema que se presente. Acepta tus errores y fracasos como lecciones valiosas en tu camino hacia el crecimiento personal.

No te dejes abrumar por la perfección, la vida es un viaje, no una meta. Un viaje está por consolidarse, cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Tienes un punto débil y es tu familia, ya que sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes porque comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu naturaleza diplomática te permitirá resolver conflictos y encontrar soluciones justas para todos. Toma decisiones firmes y confía en tu intuición. Recuerda que el verdadero equilibrio está dentro de ti, no en las opiniones de los demás.

Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas valiosas para ti. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no todo el mundo tiene intenciones oscuras y, a veces, abrirte a la vulnerabilidad puede llevarte a experiencias profundas y transformadoras. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas.

Te choca la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu aventurero te llevará a lugares desconocidos y te abrirá a nuevas experiencias. No dejes que tu deseo de libertad te haga descuidar lo importante en tu vida. Encuentra un equilibrio entre la búsqueda de la emoción y el cumplimiento de tus deberes.

Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Una amistad te pondrá a prueba con un favor, ya que últimamente te has mostrado indiferente. Es increíble como te has atontado tanto en los últimos meses, ponte ya las pilas para mejorar todo eso que te disgusta o no te parece de tu vida.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu determinación y disciplina te llevarán a grandes logros. Sin embargo, no te olvides de disfrutar del camino. Recuerda que el éxito no se trata solo de alcanzar metas, sino también de encontrar la felicidad y la satisfacción en el proceso.

Un cambio laboral y una oportunidad muy perra en el área de los negocios se concretará de la mejor manera. El día que aprendas a vivir en soledad te darás cuenta de que no necesitas de absolutamente nadie para ser feliz y lograr tus metas y tus objetivos. Te encanta el sufrimiento y cuando alguien te trata bien sales corriendo del susto.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu mente brillante te permitirá pensar más allá de los límites convencionales. Sin embargo, no te pierdas en tus propias ideas. Aprende a escuchar y considerar las opiniones de los demás. La colaboración y la diversidad de ideas te llevarán a resultados aún más grandiosos.

Vienen movimientos en tu trabajo muy difíciles, con cambios de horarios o de puestos. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho; sin embargo, la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición y sensibilidad te permitirán conectarte con los demás de manera única. Sin embargo, no te dejes arrastrar por la negatividad y la sobre exigencia. Aprende a proteger tu energía y a establecer límites saludables. Recuerda que tu sensibilidad es tu mayor fortaleza, pero también tu mayor vulnerabilidad.

Si pides se te dará en abundancia, si sigues quejándote de lo que no posees seguirás en ese círculo de necesidades. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener, ya que podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

Descubre que raza de perro eres, según tu fecha de nacimiento

Con auto nuevo, Sagitario así arranca octubre 2023 en salud, dinero y amor

DRV