Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 26 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 26 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Semana de cuidar el dinero porque no llegas a la quincena Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no te conformes con medias tintas, ve tras lo que realmente quieres. Tendrás la chispa y la fuerza necesaria para conquistar a esa persona especial.

Aguas con traiciones e infidelidades, no des pie a que tu pareja en caso de tener se canse con la misma rutina de siempre en su relación, se requiere innovar y cambiar constantemente las rutinas para que la relación se vaya fortaleciendo poco a poco.

Aprende a respetar otras opiniones y puntos de vista, recuerda que no siempre tú tienes la razón, a veces quieres dominar todo tu entorno y al hacer eso solo logras que las personas te traten mal o hablen a tus espaldas de ti.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si te dejas llevar por tus ansias de lujo, podrías enfrentarte a problemas económicos. Mantén los pies sobre la tierra y prioriza tus gastos inteligentemente. Pon más atención a tu salud y no la descuides por no cuidarte, recuerda que eres muy de enfermarte muy rápido.

Deja de quejarte tanto, ya es momento que te pongas las pilas de una buena vez y salgas ya del bache en que te has encontrado en todo este tiempo, recuerda que las caídas sirven para aprender del golpe y no volver a cometer los mismos errores. No caigas en enfrentamientos con tu pareja, mejor busca la manera de cambiar de tema o conversación para no hacer crecer la riña, eres muy de picarle el buche y hacerle enojar con cosas del pasado.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si estás soltero, abre tu corazón y muestra tu verdadero yo. Si ya tienes pareja, es momento de renovar esa chispa romántica. Es momento de que creas en esa capacidad de lograr lo que desees.

Aguas con los chismes, ya que serás parte de ellos si sigues comentando asuntos que no son de tu incumbencia. Aléjate de relaciones prohibidas, recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer sus tiempos libres.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, dedica tiempo a tus seres queridos y cultiva la armonía en tu familia. Pero ten en cuenta, no permitas que las opiniones de los demás dicten tus decisiones. No esperes nada de la persona que se ha ido y no te atontes en esperar que regrese y todo siga como antes, aprende a valorarte y darte tu lugar.

Necesitas ser más hijo e hija de la tiznada con quien quiera dañar tu círculo. Cuida mucho tu manera de desenvolverte en la sociedad, ya que últimamente te has comportado como un o una cualquiera, recuerda que si bien es cierto que te debe de valer lo que los demás piensen, también es cierto que con ciertas actitudes tuyas puedes asustar a la persona que de verdad te importa.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, es hora de explorar nuevas oportunidades y desafiar tus límites. Pero recuerda, Leo, no te vuelvas arrogante. Es necesario que descanses más tiempo y no inviertas tanta energía en cosas que no te dejan nada de provecho, amistades falsas estarán a la orden del día y existen muchas posibilidades de que te enteres de habladurías de quienes creías tus amigos o amigas, que sigan ladrando es señal que tú vas avanzando.

Cuida a los buenos amigos que han estado en las buenas y las malas Foto: Especial

Es momento que no dejes de soñar y vayas por cada una de esas metas que no has logrado cumplir, te has caído muchas veces y te ha costado horrores levantarte, esas caídas han servido para ser quien eres hoy en día, ya no es momento de seguir pasando por alto errores de la persona que amas, es momento de dejar todo en claro para que puedas tener esa paz y tranquilidad que buscas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, acepta tus imperfecciones y date el amor y la compasión que siempre das a los demás. Viaje en puerta de familiares. Todos los arreglos de documentos y trámites se muestran positivos para esta semana. Recuerda que lo que se consigue pronto se desecha pronto; así que tú sabes qué tanto te cotizas.

Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar grandes ganancias.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te conformes con relaciones superficiales, busca la verdadera intimidad. Pero ten en cuenta, Libra, no descuides tu propia felicidad en el proceso. Encuentra el equilibrio entre dar y recibir para mantener tu bienestar emocional.

A veces eres bien canijo o canija y das miedo por tu sinceridad y falta de tacto para decir las palabras que sientes, pero también es cierto que la has regado mucho, ya que has dañado a quien no lo merecía ni tenía voz ni voto. Viaje en puerta, ve preparando todo para que no te sorprendas cuando te enteres, viene un romance exprés con una persona que acabas de conocer o estás por conocer.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, utiliza tu magnetismo para el bienestar de todos, evitando manipulaciones o chantajes emocionales. Recuerda, el verdadero poder está en el amor y la autenticidad. Ponte las pilas y cuida más tu vista, no te la pases tanto con el celular, TV, o computadora, te está afectando el iris y hasta has perdido el sueño.

Cuida tu salud del sueño lejos de los dispositivos móviles Foto: Especial

Aguas con relaciones a distancia, recuerda que no son lo tuyo, y si estás dispuesto o dispuesta a soportar el tiempo que tenga que pasar para volver a verse, ya que adelante, sino ni te enredes en eso o de lo contrario vas a salir bien lastimado o lastimada.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, viaja, aprende y conoce personas que te inspiren. Pero no olvides, tener los pies en la tierra. Equilibra tu sed de aventuras con responsabilidad y compromiso. Te manejarás en un tono un poco agresivo esta semana por ciertas cuestiones de las cuales te vas a enterar, no pretendas cambiar la manera de ser de las personas y acéptalas tal como son.

Deja de pensar solo en tu bienestar, es momento que pongas los pies en la tierra y le dediques un poco de tu tiempo a esas personas que siempre han estado ahí buscándote y queriéndote a pesar de tu rechazo y de tantas mandadas a la china, no desperdicies ni eches en saco roto amistades o amores verdaderos por ir tras personas a quienes les vales.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, persevera en tu trabajo y mantén la disciplina. Celebra tus pequeños triunfos y encuentra el equilibrio entre tu ambición y tu bienestar emocional. Te manejarás en seguridad, pero de ti depende que las cosas salgan bien, concéntrate en tus metas y no le flojees para poder realizarlas.

Si tienes pareja trata de ser más tierno o tierna y no actúes con tanta frialdad o de lo contrario tu pareja buscará un mejor cariño, si no tienes perro que te ladre, es porque no has querido, nacerá el sentimiento de una amistad por ti, ponte bien buzo o buza que es de tu círculo de amistades

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, mantén la objetividad y sé sensible a las necesidades de los demás. Semana muy perra en la que te tocara renovarte y ponerte las pilas para poder salir adelante, problemas en tus relación amorosa, es momento de poner las cartas sobre la mesa y tomar las decisiones adecuadas para ya no caer en los mismos juegos y tonterías de siempre.

En estos últimos días del mes comenzar a sentir atracción por una nueva persona, incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego, ya que podrías lastimar a quien te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por alguien en un rato.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no temas explorar tu lado más espiritual y nutrir tu alma. No te olvides de mantener los pies en la tierra. Equilibra tu fantasía con la realidad y convierte tus sueños en acciones concretas.

Deja de seguir pensando en lo que ya fue, no tienes que ponerte triste, al final si fue tu culpa ya lo pagaras a su debido tiempo, trata de no cometer los mismos errores de antes y si es necesario pedir perdón o disculpas no dudes en hacerlo. Es momento de que vayas tras tus sueños, metas y anhelos, si tú no lo haces nadie más lo va a hacer por ti, vienen días muy intensos en los cuales podrías fallarle a una persona que constituye mucho para ti.

DRV