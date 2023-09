La Güera de las Estrellas tiene las mejores predicciones: EN VIVO pregúntale sobre tu futuro

La Güera de las Estrellas tiene las mejores predicciones para todos los signos del zodiaco, así como lo que vendrá en el mundo del espectáculo y sobre las predicciones cumplidas, además hablará sobre lo que significa que alguien te barra con la mirada.

Asegura que saldrán a la luz esos famosos que pensamos que habían trascendido y no lo hicieron, a los que se les hicieron reconocimientos y homenajes y el pueblo mexicano lloró, señaló que uno de los mitos más grandes es Pedro Infante. Destacó que y no es tan fácil contarle una historia a alguien, puso de ejemplo que Infante no había fallecido y que se escondió por contrabando y por tener relaciones con niñas menores de edad.

Existe la posibilidad de que Juan Gabriel aparezca con vida: La Güera de las Estrellas

La Güera de las Estrellas aseveró que el tarot le muestra que Juan Gabriel, Jenni Rivera, Selena o Michael Jackson podrían aparecer con vida, alguno de ellos aunque desistió de dar un nombre en específico.

Se esclarecerá qué paso con Marcela Basteri

Y que se va a esclarecer que paso con Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, Jacobo Grinberg, el científico hermano de Ari Telch y Ana Dalai, se esclarece qué paso con ellos, dónde están y quiénes continúan con vida. Incluso predice que muchos seres queridos que desaparecieron regresaran al menos para dar explicaciones, podría ser por un breve momento pero regresarán.

Hablará sobre la situación legal de Gloria Trevi, lo que le depara a Yahritza y su Esencia, además de qué viene en el futuro de Shakira y Piqué. También sobre el futuro de Karla Luna.

La vidente también te ayudará a mostrar como ponerte en contacto con tus ángeles de la guardia.

Sergio Andrade querrá buscar a sus hijos

Sergio Andrade reaparecerá y querrá tener contacto con sus hijos, sostiene que Gloria Trevi no lo querrá ver pero que aún tiene sentimientos por él, porque dentro de todo tiene agradecimiento por él. Señaló que ella no lo quiere denunciar porque aún siente lealtad y que podrían orillarla a hacerlo. Destaca que todas las chicas involucradas son inocentes y que él también es víctima de sus traumas, que tuvo un problema con su mamá porque no se sentía valorado por ella, porque su hermano siempre brillaba más que él para la familia.

Dinastía Aguilar vs Fernández

Antonio Aguilar y Flor Silvestre eran personas muy humildes y sus hijos y nietos no lo heredaron, reconoció La Güera de las Estrellas.

Omar Chaparro

