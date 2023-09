Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 25 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 25 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Es necesario realizar un ritual para atraer la fortuna cuando la luna esté en su punto Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cuida mucho tus espaldas, ya que en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá demasiado.

Sueños que te van a indicar que personas que ya no están físicamente contigo siguen muy presentes en tu vida mediante sueños, ponles una asistencia, puede ser un vaso de agua, vela y flores blancas para que tengan luz en su mundo.

Debes de cuidar mucho tu entorno para evitar relacionarte con personas tontas que solo te roban tu energía. Te ha costado un chingo mostrar tus sentimientos y eso se debe a que ya no crees mucho en al amor y te da terror enamorarte y que terminen fallándote.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no te dejes caer por comentarios tontos, ten presente que tu carácter es fuerte y no debes de mostrar debilidad por nada, algunas veces se te va el sueño por pensar cuestiones de tu pasado o futuro que solo te bajan tu autoestima y te deprimen.

Algunas ocasiones pareciera que estás molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas.

Tu buen corazón te mostrará el camino que debes de seguir para la consolidación de tus metas, ten presente que hay que trabajarle si quieres lograr tus sueños y objetivos.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento

Posibilidad de encamamiento con amistad en próximas fechas, no te enamores ni te confíes de tus sentimientos o podrías terminar lastimado. Momento de limpieza a conciencia en casa, tira todo lo que no sirve y esté roto y pegado, ya que eso solo atrae mala energía y no deja avanzar.

Ya has aprendido de tus errores, no caigas de nuevo en los mismos pozos, si una vez cometiste el error de confiar en quien solo te dio dolores de cabeza no lo vuelvas hacer, aprende a querer y valorarte, puesto que nadie lo va a hacer por ti.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste.

En las cuestiones del amor te atontas mucho, ya que sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre; debes aprender a ser más selectivo o de lo contrario te lastimaran con decepciones.

No cuentes los pollitos antes de nacer, así que deja de dar por hecho los proyectos que tienes en mente cuando a un no comienzan a llevarse a cabo.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo.

Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale ganas en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz.

Muchas oportunidades de viaje o de reunión el próximo fin de semana. Cambios laborales en proceso, los cuales te dejarán grandes ganancias.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te dañan mucho la energía y tú sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. Te va a bufar una amistad bien fea porque eres bien cabeza dura y pides consejos, pero no los tomas en cuenta. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pies y tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas. No te permitas caer en vicios que pueden dañar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no cambies tu esencia ni forma de ser, al menos que a ti no te guste, si no les parece como eres que se vayan por la puerta de la fregada.

Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale, por otro lado, o toda tu vida te la pasarás con dudas. Si tienes pareja, pon atención a ella, ya que podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas.

Si no crees en el amor sigue en tu mundo de fantasía, pero no dañes a nadie, ten presente que oportunidades no regresan y si dejas ir lo que podría ser tu felicidad será difícil.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva.

No te dejes influencias por gente tonta que te podría llevar a cometer errores muy grandes, aprende a tomar tus propias decisiones y a no depender de las demás personas. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar.

No des por hecho algo que desconoces ni des segundas oportunidades a personas que no supieron aprovechar la primera. Date la oportunidad de conocer a las personas y de elegir esa que te haga sentir diferente a lo que antes ya habías vivido.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si ya tienes pareja, bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella.

Vienen momento nuevo por vivir, los cuales deberás de disfrutar al máximo y no volver a cometer los mismos errores, cuidado con traición de amistad de piel blanca.

Es importante que ya te dejes de tanta tontería y fregadera, pon los pies en la tierra y deja de vivir en las nubes. La vida te va a llenar de oportunidades para mejorar, ten cuidado con traiciones por parte de amistades.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse.

Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy valioso para ti.

Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tira todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas, haz espacio para recibir nuevas cosas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti.

Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la chingada geta asoman. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado.

Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y demostrarte el error que cometieron al separarse. Es momento de que creas en esa capacidad de lograr lo que desees.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto si eres soltero o soltera, aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente sin quehacer que no tiene nada que hacer más que hacerte la vida de cuadritos, te arruinen tus días.

Cuida mucho lo que le comentas a tus amistades, ya que últimamente han andado de lengua suelta y te podrán meter en chismes de los cuales será difícil salir al punto que pierdas a personas que son importantes para ti. Aprende a tomar decisiones por ti solo para que el día de mañana no culpes a los demás de tus propios errores.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

3 signos zodiacales que siempre buscan venganza

Afortunados, los 3 signos que tendrán un golpe de suerte del 25 al 27, según la astrología oriental

DRV