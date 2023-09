Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 24 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 24 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aún no acaba septiembre, cuida ese cuerpazo criminal de estar comiendo puro pan de súper Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, lucharás con uñas y dientes por tus metas y nadie te detendrá. Tu confianza y valentía te abrirán muchas puertas, por lo que no temas arriesgarte y mostrar tus habilidades.

Aprende a escuchar a las demás personas y respetar sus ideas, no confundas tus sentimientos y define de una buena vez si lo que sientes por esa persona realmente es amor y si vale la pena arriesgarse por él o ella.

Cambios en tu trabajo para bien, debes aprender a tolerar más a las personas eso ayudará mucho a dar una buena imagen de ti, exploraras nuevas áreas en tu vida intima modo activa.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, tus bases serán inquebrantables y lucharás con determinación para alcanzar tus objetivos. Permítete indulgencias, un buen masaje podría ser una delicia para tus sentidos

Recuerda que la vida es bien corta, no mal gastes tú tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte pero cuida tu actitud deja de criticar y buscarle defectos a esa persona, recuerda que hay que ver a las personas crudamente pero tampoco exagerar o de lo contrario será imposible lograr que nazca algo entre ambos.

Tu dale vuelo a la hilacha y practica todo el camasutra recuerda que vida es una, mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tus palabras seductoras y tu chispa encantadora te harán brillar en cualquier conversación. Pero, cuidado, que también puedes acabar enredándote en tus propias palabras.

Mantén la cabeza fría y piensa antes de hablar, y así evitarás malentendidos y enemistades innecesarias. Aléjate de personas que quieran estar contigo en secreto, recuerda que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo.

Déjate de tonterías y atiende ya tu cuerpo criminal que muy descuidado lo has tenido, necesitas ponerte las pilas y darle duro al ejercicio y la dieta para poder estar en forma, no exijas más de lo que puedes ofrecer y mantén los pies en la tierra.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu intuición estará en su punto máximo y tu capacidad de empatía te permitirá conectar con los demás en niveles profundos.

Si ya tienes una relación todo pinta para que los problemas que se han presentado se resuelvan de la mejor manera y con una buena reconciliación entre sabanas.

Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Amistad te buscará pa contarte chisme y pedirte un consejos..

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, brillarás más que el sol y atraerás la atención de todos a tu paso. No temas tomar el escenario y demostrar tus talentos innatos.

Si ya tienes una relación bájale dos rayitas a tu nivel de caricia porque te vas a meter en problemas gruesos con tu pareja, no es correcto darles caldo de calzón a tus admiradores y admirados por las redes sociales, ni por WhatsApp; aprende a respetar y hacer eso que no te gustaría que te hicieran.

Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu mente analítica se deleitará en encontrar soluciones y mejorar todo lo que esté a su alcance. Pero, ten cuidado con no perder de vista el panorama general y no te critiques tanto a ti misma.

Acepta tus imperfecciones y permite que la vida te sorprenda de vez en cuando Posibilidades de nuevos amigos y de amistades que se convertirán en parte esenciales en tu vida.

Ya déjate de tonterías y no le flojees tanto, ponte las pilas para cumplir tus metas y propósitos que tienes pendientes para finalizar el año, una amigo o amiga ha estado muy deprimido o deprimida y necesita mucho tu ayuda, trata de salir a pasear con él o ella y distraerla, recuerda que el día de mañana podría ser tu caso y necesitaras de ellos.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Tu encanto natural y capacidad para ver todos los lados de una situación te permitirán resolver conflictos y encontrar soluciones justas.

Cuídate de dolores en el estomago y de andar de lengua suelta porque tus amigos y amigas son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado.

Ofrecimientos de nuevo trabajo o llegada de un dinero extra por una deuda pasada o préstamos. Viaje en puerta, prepárate para divertirte y ofrecer la caricia al por mayor, date la oportunidad de disfrutar cada momento de tu vida y no te quedes con ganas de nada.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu sensualidad y magnetismo estarán en auge, atrayendo miradas y admiración de todos a tu alrededor. Pero, ten cuidado con caer en el control y la manipulación.

Recuerda que el amor verdadero no se basa en el poder, sino en la confianza y la entrega mutua. Ponte bien buzo o buza en tu jale que te van a llegar propuestas indecorosas, te la van a querer dejar caer bien feo. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio.

En este mes te va llegar una lanita que te va sacar de esos apuros en los que has andado metido. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no temas seguir tu intuición y aventurarte en lo desconocido. Pero recuerda también mantener un equilibrio y no perderte en la búsqueda constante de lo nuevo.

Posibilidades de reunirte con tus amigos o familia, ten cuidado de ciertas personas que vas o acabas de conocer, no confíes del todo porque te pueden salir con una puñalada en la espalda.

Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios. Vienen momentos increíbles, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que sucedieron y te dejaron grandes enseñanzas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tus ambiciones estarán en alza y no te conformarás con menos que lo mejor. Pero, ten cuidado con no descuidar tus relaciones personales y la vida en familia.

Recuerda que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es clave para tu bienestar. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primer cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja.

Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la tostada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías meterte en camisa de once varas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir.

No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas.

Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu capacidad de empatía y compasión estarán en su máximo esplendor, permitiéndote ayudar a quienes te rodean.

Haz de tus sueños una realidad y mantén siempre un equilibrio en tu vida! En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte pero necesitas ponerte las pilas.

Amores de una noche empezarán aparecer en tu vida, ten cuidado con enredarte con quien no debes. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos.

