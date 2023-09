Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 23 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 23 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale muchas ganas a ese sueño que tienes y se materializa más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la china esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Date la oportunidad de confiar en tu capacidad de emprender lo que deseas, aprende a ser más agradecido con las personas que te brindan apoyo y han estado contigo cuando te has quedado con nada, algunas veces tu carácter no te ayuda pues eres de mecha corta y suelen explotar por tonterías que tienen solución.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no hagas caso a comentarios fuera de lugar en tu trabajo en caso de tener porque podrían ocasionar un conflicto y un problema que se irá agrandando.

Es momento de hacer cambios en tu vida y en tu casa, tira los objetos rotos y cambia los muebles del lugar esto renovará las energías y traerá abundancia a tu vida.

En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, debes de tener cuidado con una persona de piel blanca que pertenece a tu familia la cual podría meterte en chismes o hacer malos comentarios acerca de tu persona.

Podrías empezar una nueva rutina de dieta y gimnasio en cualquier momento y preocuparte un poco más por tu salud, hazlo para tu beneficio y no para complacer a los demás.

Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu economía, últimamente gastas mucho en tonterías que no son indispensables y no necesitas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la vida es justa y pondrá a cada persona en su lugar, si te dañaron la vida se encargará de ellos tú no.

Date la oportunidad de reinventarte, de creer y confiar en ti, de ser tú mismo, y de demostrarte a ti que eres fuerte y grande. No te dejes llevar por el rencor ni permitas que las personas te roben tu tranquilidad.

Vienen días de mucho trabajo y esfuerzo pero gracias a eso vendrá dinero de por medio. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, es momento de arriesgarte con todo para lograr todo lo que siempre has querido. Eres el centro de atención donde quiera que vayas, brillas como el Sol y ese brillo le molesta a las personas, no hagas caso, sigue siendo tú mismo llénate de felicidad y construye tus sueños sin importar lo que piensa el mundo.

Cuidado con pérdidas de objetos y robos. Eres muy sensual y te encanta estar nomás en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolida más la relación.

Vienen días bastante buenos inclusive viajes que llevarás a cabo en lo que resta del año, pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, agradece a la vida y a Dios quién eres hoy en día, has logrado muchas cosas a pesar de no darte cuenta, eres un Guerrero y cada día buscas mejorar en todo.

No te dejes llevar por comentarios mal intencionados de las personas que te rodean, que ellos no hayan logrado sus sueños no significa que tú tampoco. Es momento de hacer un cambio de 180 grados y enfocarte en lo que realmente te hace feliz.

Si tienes una relación vienen muchas mejoras, podrían volver a recuperar la confianza si vuelven a hacer esas personas que fueron cuando se conocieron. En los dineros poco a poco verás la luz a tu deuda.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, días para meditar y darte cuenta lo bella que es la vida, deja de dañarte y comienza a liberarte de todo lo que te hace daño llámese personas, trabajo y rutina. Podría presentarse un embarazo dentro de la familia el cual traerá muchas bendiciones y alegría.

Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue..

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, se podría llevar a cabo un viaje en cualquier momento y éste lo realizarás con familia o amigos sólo debes de cuidar los gastos para evitar problemas económicos en el mes de octubre.

Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso bien lejos y bendecir las enseñanzas que te dejaron.

Una nueva amistad aparecerá en próximas fechas. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, No es momento de echarle la culpa a las demás personas de la situación que estás viviendo en estos momentos en tu vida, debes de hacerte responsable de tus acciones y tomar el toro por los cuernos para comenzar a realizar cambios que te lleven a lo que estás buscando y necesitando en estos momentos.

Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás.

Te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene. Siempre buscas más y más y la caricia siempre será una parte importante en tu vida...

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Hay días en los cuales te sentirás un poco melancólico o melancólica al recordar personas de tu pasado quienes significaron mucho en tu vida, debes de soltar y dejar ir y dejar de echarle sal a la herida.

Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Te buscará o visitará familiares que tienes mucho de no ver. Una amistad tiene interés por ti, pero solo quiere la caricia.

No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones ancina que aprende a ponerte más perra que bonita.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, vienen días cargados de felicidad en los cuales comenzarás a trabajar más en tu futuro y comenzarás a soltar todo lo que te ha hecho daño.

Hay una amistad que necesitará mucho de tu apoyo, debes de estar ahí para él o ella porque el día de mañana podría necesitar de su ayuda. Tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho.

Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si tienes una relación ten mucho cuidado con tu pareja ha estado dudando de tu fidelidad y eso podría traer serios problemas si no tienes nada que esconder pon las cartas sobre la mesa y deja en claro la situación con él o ella.

Date la oportunidad de mandar al chorizo todo eso que no funciona en tu vida o te causa conflicto. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta.

No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida..

