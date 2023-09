Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 20 de de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 20 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Después de la tormenta viene la calma, vete por la sombrita y toma mucha agua Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía ardiente y apasionada será tu arma secreta para conquistar cualquier desafío que se te presente. No tengas miedo de ser directa y dar tu opinión sin titubear.

Recuerda que eres una guerrera nata y no hay obstáculo que pueda detenerte. Prepárate para irradiar confianza y lograr todo lo que te propongas. Estás exagerando tu tiempo en el terreno laboral, tiempo que debes aprovechar para estar con tu pareja y demostrarle tu cariño por él o ella, no todo es trabajo.

Cierre de muchos ciclos y cambios en tu manera de pensar y ver lo que viene siendo la vida, eso en cierto grado te va a ayudar mucho a terminar de una buena vez con situaciones que te habían traído bien confuso o confusa.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, tendrás la oportunidad de poner en práctica estas cualidades en todas las áreas de tu vida. No te conformes con menos de lo que mereces.

Lucha por alcanzar tus metas y no permitas que nadie te detenga. Recuerda que eres una roca sólida y nada puede perturbar tu paz interior. Deja de andar comparando a las personas y más si son exparejas, no la riegues en lo poco o mucho que has construido.

Si estar solterón o solterona lávate bien la parte de abajo que hay posibilidades de que cene pancho en esta semana, te vas a echar al plato a un amistad, aguas que hay muchas posibilidades de que termines bien enamorado.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tus habilidades para comunicarte y adaptarte a cualquier situación serán clave para alcanzar el éxito. No temas expresar tu opinión y mostrar tus talentos.

Eres un imán social y sabes cómo cautivar a todos a tu alrededor. Aprovecha este mes para brillar y hacer que el mundo se enamore de ti. Evento social en los próximos días, probabilidades de infecciones en la paparrucha en las próximas fechas.

Arregla los horarios para que no descuides tanto a tu pareja, recuerda que el tiempo será tu mejor aliado para consentirlo o consentirla y fortalecer su relación. Se cancela salida con amistades.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu intuición estará en su punto más alto, permitiéndote tomar decisiones acertadas en todos los aspectos de tu vida. No tengas miedo de mostrar tus emociones y de abrirte a los demás.

Tu fortaleza radica en tu capacidad de conectar con las personas a un nivel profundo. Aprovecha este mes para nutrir tus relaciones y cuidar de ti misma. Problemas que tenías en tu vida laboral se comenzarán a resolver.

Probabilidades de que te llegue una lanita extra que te hará salir de ciertos problemas económicos por los que estabas pasando. Empezará a nacer una amistad muy perra con otra persona y hay fortalecimientos de romance para los que tienen pareja.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu carisma y confianza te abrirán puertas y te ayudarán a lograr grandes triunfos. No te conformes con el papel secundario, eres una líder nata y mereces el protagonismo.

Recibirás una noticia o te enterarás de algo que va a hacer que cambies la perspectiva que tenías sobre una persona. Vienen muchas sorpresas en puerta que te van a dejar con muchas dudas.

Te manejarás en dominio y caricia extrema, serás el centro de atención del lugar donde vayas, si tiene planeado irte de fin de semana o salir del lugar donde vives con tu pareja está perfecto para que revivan la llama del amor y la relación se fortalezca mucho.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te distraigas con los detalles menores y concéntrate en lo realmente importante. Eres una analista innata y tienes la capacidad de resolver cualquier problema que se te presente.

Te sentirás muy orgulloso de un familiar o un amigo en esta semana, todo eso que te quitaba el sueño o te inquietaba pasará a segundo término y empezarás a comprender el porqué muchas cosas no funcionaron como debían.

Posibilidades de encontrar a pareja en una reunión social, borrachera o fiesta. Ponte bien buzo o buza y da tu el primer paso para acercarte, déjate de miedos y esas cuestiones y actúa que no estás para perder el tiempo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, No permitas que los conflictos te desestabilicen, tu misión es ser un mediador y encontrar soluciones que beneficien a todos.

Triunfarás a través de la diplomacia y la conciliación. Llegarás a acuerdos con una persona que tiene un carácter más difícil que el tuyo, recibirás noticias de una persona que tiene semanas que no ves y te hará cambiar ciertos planes que tenías para este mes.

No insistas con quien ni siquiera te toma en cuenta, tienes la felicidad a un lado y ni cuenta te has dado, por estar concentrado en tonterías sin importancia.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no tengas miedo de profundizar en tus emociones y enfrentar tus miedos más oscuros. Eres una fénix que siempre resurge de las cenizas.

Utiliza tu pasión y determinación para alcanzar la grandeza en todas las áreas de tu vida. Recuerda que eres una fuerza imparable y nada puede detenerte.

Te manejas en rebelde sin causa, eres difícil de tratar y de convencer, pero cuando logran hacerlo, das y entregas lo mejor de ti, trata de no ser tan mamila y afrontar los problemas que vienen, no reniegues ni te alejes de las personas que siempre están ahí contigo buscándote.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Tu sed de conocimiento y tus ansias de explorar nuevos horizontes estarán en su máximo esplendor.

No te conformes con la rutina y atrévete a perseguir tus sueños más salvajes. Eres un alma libre y debes seguir tu intuición. Aventúrate hacia lo desconocido y descubre todo lo que el universo tiene preparado para ti.

No tienes por qué cambiar por complacer a otras personas, la vida te va a enseñar cuando es el momento de hacer tus cambios, si algo no te parece o no te hace sentir tranquilo y bien debes de quitarlo o cambiarlo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no te rindas ante los obstáculos y mantén tu ojo en la meta. Eres capaz de trabajar arduamente para alcanzar cualquier objetivo que te propongas.

Eres una inspiración para todos los que te rodean. La verdad tarde o temprano saldrá a la luz, así que deja de tratar de demostrar que eres inocente o que no eres culpable de ciertos hechos, palabras o acontecimientos.

Si tienes pareja ten cuidado con caer en la monotonía, ya que podría cansarlos al punto de terminar odiándose al aburrirse de hacer y comer siempre lo mismo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu originalidad y tu capacidad para pensar fuera de la caja serán tus mayores fortalezas. No temas ser diferente y desafiar las normas establecidas.

Eres un líder en la vanguardia del progreso y tu creatividad puede cambiar el mundo. Aprovecha este mes para dejar tu marca única y hacer que tus ideas revolucionen el camino.

Te viene días de cambios importantes en los cuales necesitarás más que nunca algunos miembros de tu familia. Se te cae proyecto que tenías creído debido a ciertas envidias de personas que te rodean.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición estará en su punto más alto y te guiará hacia el éxito en todas las áreas de tu vida. No te cierres a las emociones y permite que tus sentimientos te guíen en tus decisiones.

Eres un alma compasiva y sabes cómo encontrar belleza en cada situación. Aprovecha este mes para nutrir tu espíritu y compartir tu amor con el mundo. Deja de mendigar atención, cariño y amor a personas que no están dispuestas a brindártelo.

Podrías caer en el juego de una persona que días te muestra atenciones, cariño y amor y otros días simplemente desaparece y al poco tiempo retorna con el mismo juego.

DRV