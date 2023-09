Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 19 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 19 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se viene por fin un dinerito extra Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este ciclo que te espera será tan caliente como una papa recién sacada del fuego. Tus energías estarán en pleno apogeo y serás como un toro salvaje en una tienda de porcelana.

No te precipites, respira profundo y canaliza tu valentía de manera inteligente. No olvides que la paciencia es una virtud que podrías necesitar este mes.

Muchos amores se aproximan algunos de tu pasado que te hicieron sufrir, es momento de devolver la piedra con la que hace tiempo te dañaron. Cuidado con hablar de familiares, podría armarse un grave problema.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este período te invita a encontrar tus raíces y dejar que florezcan tus deseos más profundos. Es hora de conectar contigo mismo y permitir que tus sentimientos broten como un manantial inagotable.

Sin embargo, ten cuidado con no quedarte estancado en el pasado, como una tortuga atrapada en lodo. Aprovecha tu valiosa perseverancia para renovarte y buscar nuevas oportunidades, querido Tauro.

Se cancela una salida, podría suspenderse un evento e inclusive que no se te invite, se ha hablado mucho de ti a tus espaldas y eso se debe a que has despertado muchas envidias. Viene enfermedad para un familiar y también problemas con arreglo de documentos. Una deuda que podría crecer si no le pones atención.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, este ciclo estará lleno de sorpresas y cambios de los que ni siquiera tú podrás escapar. Prepárate para enfrentar situaciones inesperadas, pero no te asustes, mi querido Géminis.

Tu versatilidad y astucia serán tus mejores aliados en estos momentos. Evita caer en la tentación de tomar decisiones apresuradas, mantén tus pies en la tierra y ábrete a nuevas oportunidades con cautela. Recuerda, la curiosidad mató al gato.

Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Es posible que cambie mucho tu carácter en próximas fechas, ya que te darás cuenta de ciertos secretos que habían sido guardados y que ahora saldrán a la luz.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu sensibilidad estará a flor de piel y podría ser un arma de doble filo si no la canalizas adecuadamente. No te aferres tanto a las heridas pasadas, querido Cáncer, aprende a soltar y dejar ir.

Busca la calma en tu hogar, encuentra refugio en los brazos de tus seres queridos y no temas expresar tus sentimientos. La clave está en equilibrar tus emociones como un malabarista en el circo de la vida.

No te precipites al momento de tomar decisiones, ya que cometerás grandes errores, los cuales repercutirán en tu economía.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, este mes te brindará la oportunidad de brillar como nunca antes. Tu magnetismo y confianza serán irresistibles para aquellos que te rodean.

Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.

Deja que la vida te sorprenda y llévate las cosas con calma, pon en su lugar a esa persona que te ha dañado. Planearás un viaje familiar y te va a ir de maravilla, ya cierra ciclos y no dejes nada abierto.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu mente analítica estará en su máximo esplendor, pero cuidado, no te encasilles en la perfección y la autocrítica constante.

Permítete relajarte y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Aprovecha tu enfoque impecable y tu atención al detalle para llevar a cabo proyectos importantes.

No olvides también cuidar de tu bienestar físico y emocional. Equilibrio es la palabra clave, querido Virgo. Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta de que no necesitas de nadie para salir a flote y lograr lo que desees en tu vida.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, los astros te sonríen y te brindan la oportunidad de tomar decisiones relevantes en el ámbito del amor. No temas expresar tus verdaderos sentimientos y confía en tu buen gusto y equilibrio para encontrar el amor verdadero.

Dinero extra y oportunidad de visitar familia en otra ciudad. El amor te dará una gran lección y vendrá por parte de tu familia. Cuida mucho tus ansias, ya que estarás comiendo mucho al punto que aumentarás de peso.

Cree más en tu persona y en lo que eres capaz, aprende a no confiar en amores de una noche y mantén siempre la guardia para que no jueguen con tu confianza.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tus emociones intensas estarán en su máximo esplendor y deberás aprender a canalizarlas adecuadamente.

No temas a enfrentarte a tus miedos más profundos, mi querido Escorpio. Utiliza tu intuición afilada como un cuchillo y adéntrate en las oscuridades para encontrar la luz.

Mantén tu fuerza interior como un guerrero y nunca olvides que eres el amo de tus propias emociones. Viene un cambio de vehículo o casa, inclusive podrías recibir propuestas de un viaje.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu alma aventurera estará más inquieta que nunca, pero cuidado, no te dejes llevar por impulsos irresponsables.

Aprovecha tu energía desbordante para perseguir tus sueños y metas, pero recuerda que la paciencia y la planificación también son importantes. Mantén tu arco tenso y apunta hacia el éxito, querido Sagitario.

Una oportunidad laboral se presentará y un cambio de decisiones que afectará tu relación en caso de tener. Viene una entrada de dinero la cual te ayudará a solucionar unos problemas que ya venías cargando. Aguas con brujerías, ya que tu familia está despertando mucha envidia.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es hora de demostrar tu dedicación y compromiso con tus metas. Pero cuidado, querido Capricornio, no te olvides de disfrutar del viaje en busca del éxito.

Sé valiente y atrévete a enfrentar tus miedos. Con disciplina y sabiduría, alcanzarás las cumbres más altas. Vienen días grises, podrías deprimirte al ir a la cama al pensar en personas que ya no son parte de tu vida y de tu mundo.

Podrías entrar en una etapa de muchos conflictos existenciales en los cuales no sabrás qué camino seguir, muchos de tus ánimos los traerás en el suelo, no dejes que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni permitas que sigan jugando o manipulándote.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, este ciclo te brindará la oportunidad de ser tu verdadero yo y romper con las cadenas que te limitan. Es hora de cuestionar las normas establecidas y abrazar tu individualidad. Pero cuidado, querido Acuario, no te conviertas en un revolucionario sin causa.

Utiliza tu creatividad y visión única para mejorar el mundo que te rodea. No temas al cambio, mantén tu mente abierta como un libro sin límites. No dejes que nadie te ponga de oferta, vales más de lo que tú te imaginas.

Momento de cerras ciclos con quien no quiso seguir a tu lado, despréndete de todo eso que hace daño y afecta tu entorno, ya no te deprimas más, ya no llores más ni te sientas menos que nadie.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición estará más aguda que nunca y te guiará hacia caminos llenos de misterio y romance. Canaliza tu creatividad como un artista y usa tus dones espirituales para ayudar a los demás.

No temas mostrar tu vulnerabilidad, mi querido Piscis, ahí es donde radica tu verdadera fortaleza. Amate más que nunca y ve por este trabajo o negocio que tienes en mente, un nuevo miembro en tu familia aparecerá cuando menos lo esperes.

En el amor viene un lazo muy fuerte por una amistad que podría darse una relación, se ve noche de placer o cama en próximas fechas y será una aventura, ya que es con una persona que conocerás en próximas fechas.

