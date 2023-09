Yahritza y su Esencia y el nacionalismo mexicano

Yahritza y su Esencia es un grupo de hermanos que se popularizaron gracias a las redes sociales, con esto muchas personas comenzaron a escuchar su música que tiene un toque de regional mexicano, por lo cual se volvió del gusto de muchos oyentes. Aunque el género que tocan es muy particular de la cultura mexicana, su cultura y tradiciones no lo son, pues han pasado toda su vida en Washington, Estados Unidos.

Estos tres hermanos crecieron en un país con una cultura distinta, a la cual se adaptaron y adoptaron como suya, esto por supuesto incluye el gusto adquirido a ciertos alimentos y sabores; particularmente esta característica es la que los metió en graves problemas, pues sin imaginarlo, el hecho de que no disfruten de la comida mexicana les causó una “cancelación" por parte de los mexicanos.

¿Yahritza y su Esencia merecen ser juzgados?

Hay una gran complejidad en este caso, para muchos es justificable los malos comentarios que están recibiendo los hermanos, porque al ser “mexicanos” es inimaginable que digan que no les gusta la comida mexicana, pero ¿realmente son mexicanos? o mejor dicho ¿qué significa ser mexicano? Para hablar sobre esta polémica, el escritor Nicolás Alvarado aborda el tema en su podcast “La Pinche Complejidad” , y expone algunos ejemplos para comprender mejor el caso.

Hijos de migrantes

Yahritza y sus hermanos crecieron en Estados Unidos, aunque son hijos de padres mexicanos viven en una multiculturalidad, es decir, se envuelven en dos polos, uno de la cultura estadounidense, y otro de la mexicana. Como hijos de padres migrantes viven un shock cultural, y tienen que aprender a llevar una vida donde están habitando y aceptar lo que les ofrece.

¿Cómo se construye una identidad?

Al nacer, crecer y desarrollarse en otra cultura, resulta un poco ilógico exigirles sentirse mexicanos, o insultarlos por algo que no son, y no es porque no quieran o se averguencen, sino porque no forma parte de su identidad, ¿cómo deberían construir su identidad?

Ellos forman parte de una hibridación, no sólo culturalmente hablando lo demuestran en su música, pues aunque suene muy “mxicano” es una mezcla de corrido, corrido tumbado, banda norteña, jazz y hasta blues, es música que acusa a un fenómeno de hibridación.

El problema del nacionalismo

No debe existir un juramento de lealtad a todo aquel que tenga sangre mexicana, y tampoco debería asumirse que quien parece tiene origen mexicano, realmente lo es, no se debe dar por sentado. El problema que se desencadenó luego de los comentarios de Yahritza y su esencia se debe al nacionalismo que sienten los mexicanos, ¿de donde viene el nacionalismo qué los hace actuar así? Este sentimiento viene del siglo XIX, con el que se fijaron valores y principios.