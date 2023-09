Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 18 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 18 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Esta es una semana para sonreír, disfruta de lo que se te ha dado Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cambios de humores repentinos, personas del pasado retornan, discusión familiar e inclusive traerás la espinita de algo que no pudiste hacer, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, dale para delante y arriésgate en todo que la vida es corta, disfruta lo que va llegando y no permitas que nadie te quite las ganas de soñar.

Si tienes una relación y tu pareja no actúa como antes o busca solo momentos para estar jodiendo y discutiendo, piensa bien si vale la pena seguir aguantándole la jeta, algunas veces lo que se extraña de las ex parejas es solo el sexo y no tanto el amor que pudo o no haber habido, así que toma las decisiones que consideres adecuadas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir.

Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la mendiga piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco.

Es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque va a ser difícil que salgas de esa situación.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma, no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tú eres quien lleva las consecuencias.

Si tu pareja se la pasa dudando de tu fidelidad, no vale la pena que sigas dándole pruebas de que eres fiel, sino creer en ti, ponle las cartas sobre la mesa y que le busque.

Vendrá una decepción, pero al final eso te hará feliz Foto: Especial

No te compliques tanto la existencia, si esa persona te quiere te buscará y hará todo lo posible por estar a tu lado, si no simplemente pondrá escusas para mantener la relación en el aire. Si ellos no pudieron lograrlo, no significa que tú tampoco lo vayas a lograr.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que está y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores.

Se aproximan tiempos difíciles, vienen un chorro de decisiones que tendrás que tomar cuanto antes, no apresures las cosas y piensa bien qué es lo que quieres y necesitas para ti, no incluyas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en ellos.

Momento de poner las cosas en claro y saber hacia dónde te diriges, no niegues la existencia del amor porque tarde o temprano te tocará tragarte tus palabras, algunas ocasiones sueles ser demasiado impulsivo y orgulloso y eso te detiene a poder mostrar tus sentimientos, ya que sueles buscar los defectos de las personas antes que sus virtudes.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, La vida no retorna y las oportunidades menos, es momento que des lo mejor de ti en ese proyecto que tienes en mente, todo saldrá mejor de lo que te imaginas, aprende a invertir más en tu imagen y en tu físico, enamórate de ti que es la clave que necesitas para encontrar tu felicidad interior.

Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez. Conocerás a una persona por las redes sociales que te va a ayudar mucho a mejorar en un aspecto de tu vida. Cuídate de problemas en los huesos y descansa y duerme más.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas.

Se te caerá la venda de los ojos, prepárate para saber la verdad sobre cierta persona quien casi casi pensabas que sería un santo, que no te afecte, al final es lo mejor, así no alimentas esperanzas ni deseos falsos.

Te han robado como un dulce a un niño, pero por fin te haz dado cuenta de tus errores Foto: Especial

No te presiones por cosas que no existen o aún no llegan, no des el consejo si ni tú lo aplicas y no pretendas cambiar la actitud de las demás personas, sino que eres capaz de cambiar la tuya.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, podrías ser víctima de una bufada por parte de tus amistades debido a cierto comportamiento que has tenido en últimas fechas.

Se visualiza la llegada de personas de piel blanca que te va a empotrar contra la pared bien padre, tú dale y si no tienes una relación con más ganas, recuerda que a eso viniste a este mundo y a quien no le gusta, ya que te mantenga.

Sufriste un chorro en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona, solo ten calma y paciencia, llegará cuando menos lo imagines.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, muchos cambios en la casilla del amor, ya que comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos.

El que busca encuentra y si sigues ahí buscando lo que ya sabes te llevarás grandes sorpresas. Si tienes pareja ponle las cartas sobre la mesa y dile lo que pasa en ti, recuerda que si no hay comunicación las cosas no funcionarán.

Recibirás llamada o mensaje de una persona muy importante para ti. No te reprendas ni te culpes de errores que no te corresponden, deshazte de toda esa tontería que no te deja avanzar e interrumpe tus planes de vida.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, entras en un estado de bipolaridad muy fuerte en la cual no sabrás ni qué quieres ni hacia dónde te diriges. Cuídate de subidas repentinas, de peso y de pensar cosas que no son ni existen.

Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso, que cada situación tiene un porqué y una lección. Posibilidades de trámite o cambios en cuestiones de artículos o pertenencias personales.

Urge cambio de look para renovarte y atraer nuevas oportunidades en el amor y trabajo, no te quedes en el pasado e invierte en tu imagen para verte y sentirte mejor, te hace falta amor propio.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces.

Podrías entrar en chismes de lavadero si sigues metiéndote donde no te llaman, así que mejor aprieta el gaznate y no hables de más. Aguas con pérdidas de objetos y dinero porque se va a presentar en estos días.

Se viene un chisme buenísimo que tendrás que parar bien la oreja Foto: Especial

Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo al miércoles hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir, de hacer y deshacer, pero recuerda que al iniciar otro día comenzarás de cero y con todas las ganas de mundo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, ve por lo que quieres y no temas a lograrlo.

Siempre fuerte y optimista, buscando mejores oportunidades de crecimiento y siempre enfocando tus energías en mejorar en el plano económico y sentimental.

Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida, pero que decidió no seguir en el camino.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, la vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentarás grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones.

Si tienes pareja, ten cuidado con sus amistades, le meten muchas cosas en el buche acerca de ti al punto de querer ponerle en tu contra para lograr disgustos y quizás separaciones.

No te deprimas tanto por las noches, lo tuyo es cuestión de actitud más que depresión, manda a la tostada todas esas personas que no te sirven para nada, necesitas hacer una limpia en tu vida para iniciar de ceros y sin reproches ni malas caras.

DRV