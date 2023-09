Horóscopo CHINO de la semana del 18 al 22 de septiembre, dinero, salud y amor

El horóscopo chino tiene para ti las mejores predicciones en salud, dinero y amor para la semana que va del 18 al 22 de septiembre.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Recibirás muchas exigencias por parte del trabajo, has estado flojeando mucho y los superiores ya no están dispuestos a seguir esperando que hagas lo que te toca hacer en la oficina, así que ponte las pilas y no arriesgues tu trabajo, tu bienestar económico. Será una semana para que entiendas muchas cosas de las que pasan en tu interior, te ha estado ganando la apatía y la flojera, muy en el fondo sabes el por qué te está pasando esto, pero esta jornada saldrán a la luz cada una de estas circunstancias y podrás hacer mejoras emocionales muy importantes, fluye, se humilde y admite lo que está pasando en ti. En el amor es importante platiques con tu pareja, tus sentimientos no están siendo claros y prácticamente tus muestras de afecto a él, a ella, son nulas, pon remedio a esta situación o puedes perder a esta persona que tanto te ha apoyado siempre. Tu salud física estará bien, pero si no haces algo por tu salud emocional, esta podría afectar de una manera u otra a la física y será algo muy molesto y lento de sanar.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Es momento de adoptar una nueva postura con respecto a los problemas de familia, necesitas ser más flexible, escuchar, solamente así podrás mejorar la relación familiar, en el fondo sabes que las personas a tu alrededor tienen la razón, pero no quieres perder, es tiempo de cambiar y dejar el orgullo, el ego atrás, no te arrepentirás de recuperar la paz y la unión familiar. En lo laboral necesitas poner en marcha ese plan de crecimiento que has postergado por no tener todo en orden, desde el papeleo hasta buscar el apoyo necesario para poner en marcha este proyecto, ya no te lo pienses más, sabes perfecto a quien acercarte para lograr tu meta. Cuida a tu pareja, no has estado muy cercano, cercana, y puedes perder el terreno ya ganado de dificultades anteriores. Si no tienes pareja, no es un buen momento para mover nada, espera un poco más, esta semana no tienes las palabras adecuadas, ni las ideas equilibradas para acercarte a la persona que te gusta. En la salud necesitas revisar esa molestia de riñones que tienes, deja ya de descuidar tu cuerpo físico.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

No trates de influenciar a los demás con tu forma de pensar, no te desgastes ahí, es importante mantenerte al margen, no todos serán o pensarán como tu o como tu quisieras, no te metas en esas discusiones o saldrás mal parado, mal parada. Esta semana se abrirá una puerta que has tocado durante largas e intensas semanas, por fin estas por cruzar ese umbral, así que hazlo con seguridad, ya estás ahí, no desaproveches esta oportunidad por la que tanto luchaste para tu crecimiento económico. Tu trabajo te brindará la oportunidad de demostrar de nuevo de lo que eres capaz, tendrás y de ahí, también, puede surgir un nuevo camino de crecimiento tanto profesional como económico. Tu relación de pareja está pasando por un momento de fragilidad y está en ti recuperar la firmeza y la confianza. Tu salud luce excelente, no la descuides por todo lo que se te viene para estos días, no descuides ni tu alimentación ni tu descanso.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cada vez tienes más ganas de unir tu vida a tu pareja, bueno, pues esta semana puedes decidir por fin que así sea, son de esas decisiones de vida que te tocarán esta semana, y son de esas decisiones que darán un vuelco a tu camino para bien, para crecer personal y emocionalmente. Todo está a tu favor estos días para poder llegar a un puesto más alto en tu trabajo, solamente cuídate de habladurías y envidias, se cauto, cauto, y muy diplomático con las personas con las que trabajas o este ascenso puede irse para abajo. Tu economía recobra su estabilidad, por fin sanas tus finanzas y podrás darte algunos gustos muy necesarios, ya te los mereces, comparte con las personas a las que quieres, es justo. En la salud te pueden estar dando lata las piernas, dolores de huesos o articulaciones.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Puede por fin llegar a ti ese nuevo hogar que tanto has soñado, la vida por fin pone ante ti la oportunidad de no nada más verlo, si no adquirirlo o en el peor de los casos rentarlo, pero la divinidad te da todo para que no haya obstáculos y logres ese sueño que te hará profundamente feliz. Tu trabajo es alagado, recibes felicitaciones por tu gran labor y esfuerzo, no dejes de hacer lo que haces, que jamás se te olvide dar oportunidades como a ti te las dieron en un comienzo. En lo que se refiere al amor hay una gran estabilidad y complicidad, no pierdas la buena comunicación que has logrado con tu pareja y seguirán creciendo en todos los sentidos. Es tiempo de cuidar la dieta, no sigas cumpliendo todos tus antojos o cuando menos lo esperes verás esos antojos reflejados en la báscula.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Tienes que ser muy paciente, tienes que ser muy tolerante, porque esta semana será de muchos retrasos en todos los ámbitos, desde el económico hasta el sentimental. Necesitas estar consciente de que no todo correrá a tu ritmo, esta jornada es importante fluir con las personas, las situaciones, pero sobre todo con las horas, pues serán días que se hagan eternos por no tener respuestas o soluciones rápidas. En el trabajo bájale dos rayitas a tu intensidad, no provoques problemas en donde no los hay, recuerda tener calma, al finalizar la semana las cosas empezaran a cambiar de ritmo y todo comenzara a caminar más rápido. Estas desde hace días esperando una llamada o un mail con referencia a un negocio, espera, no insistas más, todo se está acomodando para que la respuesta sea positiva, pero si presionas solamente cansaras a quien te tiene que ayudar. No pretendas arreglar ningún conflicto con referencia al amor de pareja, porque solo lo harás más grande, más intenso. Cuida de dolores de cabeza, serán provocados por la impaciencia convertida en estrés.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

La fuerza de carácter que te caracteriza hará su aparición con una gran intensidad esta semana. Necesitarás tanto de la fuerza física como de la mental, se te presentarán grandes posibilidades de crecimiento, pero estos cambios no son fáciles, se necesita de muchas ganas, de fuerza de voluntad y sobre todo de una gran estabilidad y claridad mental, así que relájate, respira y ve tras esto nuevo que se avecina, tienes todo a tu favor para lograr caminar este nuevo sendero. Por fin recuperas dinero perdido, esto te quita una preocupación de encima y te ayuda a resolver broncas económicas adquiridas recientemente. Esta semana en vez de preocuparte ocúpate, empieza por tu familia que has tenido medio abandonada por ir tras tus sueños.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Estarás en el momento y en el lugar adecuado para abrirte paso a un nuevo nivel de crecimiento profesional, ni tú te creerás la suerte con la que andarás esta semana, habías tocado puertas, hecho llamadas, escrito correos y nada, pero cuándo y en dónde menos lo esperabas surgirá una nueva y grandiosa oportunidad, tómala y has lo correcto, agradece y comparte. Se puede presentar un viaje de placer de último momento, una invitación de verdad hecha con el corazón, así que organiza tus tiempos y no dejes de ir, será un remanso para el corazón y el cuerpo, la compañía de amigos entrañables te hará mucho bien. En la salud no tienes de que preocuparte, y si esperas resultados de estudios o análisis llegaran a ti excelentes noticias.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Cuando el río suena es que agua lleva. Escucha esos consejos de personas con más experiencia que tú, hay gente que has conocido recientemente que no son de confiar, te lo están diciendo, pero no lo quieres ver y te pones necio, necia, no esperes a darle la razón a quien te aconseja bien. No le cuentes cosas muy personales a tu recién conocido, conocida, aléjate con discreción, el tiempo le dará la razón a quien está preocupado por ti estos días y lo agradecerás. Es un momento ideal para nuevas inversiones, para poner en marcha un plan para el futuro lejano, ahora no lo ves, pero el tiempo se va rápido y tú no tienes aun ningún plan para tu porvenir. Tiempo de prever. En el amor puede llegar a ti una persona que te regresará las ganas de intentar una cita, por fin puedes quitarte telarañas del pasado y entender que las malas experiencias no tienen por qué repetirse.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Deja de sentir miedo, tienes que dejarlo atrás, entender que el miedo paraliza y no te deja avanzar. Esta semana pregúntate por qué o de dónde provienen esos miedos que no te dejan caminar a tu meta, que cada vez que lo intentas regresas a tu zona de confort y te permites seguir así en vez de aventurarte en cosas nuevas. Una semana de grandes reflexiones de vida para ti, días para encontrar en los recovecos de la mente inconsciente lo que te paraliza. La pareja te exigirá avanzar a esperado largo tiempo a que haya un crecimiento a que den el siguiente paso, pero claro está, no estas preparado, preparada, así que comparte tus temores con él, con ella, dile que no es personal. Tiempo de someter a tu mente, a tu alma a un proceso de sanación, buscar un buen terapeuta sería muy útil.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Una semana llena de inquietudes, la mente no para de dar vueltas, no sabes de qué manera asentar las ideas, de darle orden a los pensamientos, de conectar mente, corazón y cuerpo, necesitas relajarte, es tiempo de ponerte atención y mirar de dónde proviene esa ansiedad que no te está dejando hacer tus cosas de manera correcta. Pide ayuda a tu familia, que platiques te hará muy bien, necesitas desahogo tanto de palabra como de emociones, muchas cargas y tienes que hablarlo. Acércate a tus mejores amigos, reúnete con ellos, siempre están dispuestos a sacarte de tus baches emocionales. Por otro lado, la economía no te deberá preocupar, estarás estable y abundante todos estos días, has hecho una buena administración y esto te quita una preocupación, una ansiedad menos. En el amor no muevas nada, no quieras resolver o empezar una nueva relación, no, hasta que encuentres más estabilidad emocional.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

No escapes de tus responsabilidades, sí, puedes estar muy cansado, cansada, pero las responsabilidades ahí seguirán y se acumularán si no te ocupas de ellas ya. Levántate de esa cama, de ese sillón, aun estas a tiempo de poner orden al caos que traes contigo. Es una semana para la reflexión profunda, para saber a dónde quieres ir y qué es lo que verdaderamente quieres hacer, que nunca se te olvide que hay más tiempo que vida. abre la puerta al cambio, tu familia está dispuesta a acompañarte en un nuevo proceso con tal de verte bien y feliz, fluye con ellos, escúchalos y verás que pronto saldrás de esas emociones que te tienen en vilo. La economía puede estar lenta, puedes sufrir retrasos en pagos que tienes que hacer, pero en cuanto te pongas en acción todo mejorara notablemente. Esta jornada necesitas también conectar con tu lado espiritual, será de gran ayuda para encontrar estabilidad.

