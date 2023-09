Amor eterno: hombre visita a su difunta esposa en el cementerio y desayuna tamales junto a su tumba | VIDEO

Para algunas personas, cuando muere uno de sus seres queridos, la pérdida y dolor pueden ser muy profundos, tanto que lleva un tiempo afrontarlos y encontrar maneras de adaptarse a esa ausencia. Cada quien lleva su propio proceso de duelo y lo afronta como quiere. No es mucho lo que necesita para honrar a un ser querido que haya fallecido, puede ser algo tan simple como encender una vela en una iglesia, dedicar un fin de semana entero a recordar a la persona fallecida, o ir a visitar el lugar donde permanecen los restos.

En los últimos días, se ha viralizado un video en el que se muestra a un joven acudiendo al cementerio a visitar a su difunta esposa. Pero no es una visita cualquiera, el joven lleva flores y tamales para "desayunar con ella" y pasar una mañana juntos. Se trata del internauta identificado bajo el nombre de Peloncito Loco, quien compartió un clip que conmovió a miles de usuarios por demostrar que incluso después de 5 años de la partida de su amada, su cariño hacia ella está intacto.

El hombre comió 2 tamales: uno para él y uno para ella. Foto: captura de pantalla

La emotiva grabación muestra al tiktoker sentado frente a la tumba de su esposa, de nombre Melissa. Muestra dos tamales en la mano, uno para él y otro para ella, además, agua de melón. El joven demuestra cómo celebra una cita muy especial junto a su esposa que ya no está en esta dimensión terrenal, todo bajo una actitud de amor, honor y respeto. Llegó al campo santo a limpiar el espacio donde ella descansa, puso flores y desayunó con ella.

"Me voy a comer con la señorita, mi esposa (...) Si supieran la paz que se siente en este lugar, se los recomiendo. Si algún día andan con la cabeza llena de cosas, si tienen un familiar, vayan a visitarlo, se siente una paz y una tranquilidad como no tienen idea", dice, mientras de fondo de escucha el tema "Un millón de primaveras" interpretado por Vicente Fernández.

Además le llevó preciosas flores. Foto: captura de pantalla

Hombre visita a su esposa en el cementerio y Tktok se derrite

Al concluir su emotiva visita, el usuario de TikTok compartió unas palabras finales con su amada esposa: "Aquí ando, a lo mejor hablando solo, pero yo sé que ella me escucha". Por supuesto, las reacciones y comentarios de los internautas en las diferentes plataformas de redes sociales no se hicieron esperar, acumulando hasta el momento y solo en Tiktok más de 30 millones de reproducciones.

La mayoría de los comentarios expresan admiración y emoción por el profundo amor y el sentimiento que se reflejan en el video por parte del internauta que se describe como "padre viudo de 6 hermosas bendiciones": "me dieron ganas de llorar eso sí es amor eterno un amor tan bello y hermoso", "ese sí es amor eterno", "Sentí cómo se me hizo un nudo en la garganta", "Ella no se equivocó al elegirte como esposo".

