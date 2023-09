Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones HOY 13 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 13 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Es un día lleno de éxitos, confía en tu instinto Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu impulsividad te llevará lejos, pero también puedes meterte en líos si no controlas ese genio. No dejes que los miedos te detengan.

Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. No llores por quien se fue, al contrario, agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti.

Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. Mejorarás en los ingresos rotundamente, pero recuerda no gastar tanto en cosas que no necesitas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, las relaciones requieren un poco de flexibilidad, así que abre tu corazón y déjate sorprender. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti.

Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno.

Tu ingenuidad se debe a que vuelves a confiar en quien ya te puso el dedo una vez.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no trates de cambiar ni de ser algo que no eres para complacer a las demás personas, no reniegues del amor o el amor renegará de ti, hay personas que han llegado a tu vida con buenas intenciones; sin embargo, tú te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención.

No confíes en tu pareja tanto, siempre tiene que haber algo de desconfianza, últimamente te ha mentido en unas cuestiones lo ha hecho para no hacerte daño, pero al final de cuentas ha habido mentiras.

Mejoras en lo económico y posibilidades te irte de shopping

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo, pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene.

Amores nuevos se visualizan, pero de todos no se va hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquiera. Cambios en tu estado de ánimo, no te preocupes es un ciclo que solo durará unos días.

Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte; sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Cambios en tu economía mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá a finales de octubre..

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, el día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas.

Amistad nueva por medio de una red social empezará a caerte de perlas pues te dará esa confianza que necesitas en alguien y un hombro en donde llorar.

No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la madre con comentarios prepotentes.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, envías siempre tendrás pues eres una persona muy capaz y muy requerida, solo trata de no mezclarte con amistades falsas, sabrás identificarlas pues son esas que en días te hablan y en otros te voltean la geta.

Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma.

En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir.

Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falto.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Abre tu corazón, sé vulnerable y verás cómo las relaciones se fortalecen. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad.

Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada quien lo que merece.

No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen...

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, despójate de toda esa cuestión que te estorban y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo.

Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán grandes cosas, pon mucha atención pues preguntas que te has formulado empezarán a tener respuesta.

Te sentirás mejor que nunca estos días, hay una persona del pasado que regresará a tu vida, te va a mover chorro mil el tapete y posiblemente lo que no pudo darse hace tiempo ahora resulte, trata de no compararlo o compararla con tu ultima pareja pues podrías caer en errores que te van a llevar a que la relación no funcione.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona. ti.

Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo dificil, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti.

Te espera una noche muy buena en estos días, muchas probabilidades de embarazos en la familia, cuídate mucho si no quieres ser tu o tu pareja los que salgan con su sorpresita.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta cuestión que te había detenido en tu paso.

Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio. Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a accidentes.

Cuida más la parte de tus sentimientos y no se los entregues a cualquiera. Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría enfriar la relación..

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, el equilibrio es clave. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua.

Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas.

Es momento que pienses un poco más en ti antes que en los demás, algunas veces hay que ser egoísta para lograr todo lo que quieres y necesitas.

DRV