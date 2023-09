Lionel Messi compró una millonaria mansión en Miami: ¿cómo es y cuánto costó su nuevo hogar?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo finalmente han encontrado su oasis de lujo en Miami. Tras semanas de búsqueda intensiva, la pareja ha adquirido una majestuosa propiedad que promete convertirse en el epicentro de su vida en la soleada Florida. A continuación, te desvelamos todos los detalles de su nuevo hogar millonario con vista al mar.

Una mansión a medida

La mansión de Lionel Messi, que se encuentra ubicada en el exclusivo enclave de Fort Lauderdale, cuenta con impresionantes 975 metros cuadrados de espacio vital, distribuidos en ocho habitaciones, cada una de ellas meticulosamente diseñada para garantizar el máximo confort y privacidad.

Así luce por dentro la mansión que Messi se compró en Miami. | Créditos: Captura

Entre las características más destacadas de esta residencia de ensueño en la que vivirá Lionel Messi, Antonela y sus tres hijos, se encuentra una piscina privada que se funde con las aguas del océano Atlántico, un gimnasio y spa de primer nivel, y una cocina con el estilo inconfundible de la Italia más elegante.

Así luce por dentro la mansión que Messi se compró en Miami. | Créditos: Captura

Según los registros de la propiedad, esta majestuosa mansión tiene una historia que se remonta a 1988, aunque no fue sino hasta el año 2000 que experimentó una expansión significativa que la convirtió en la joya arquitectónica que es hoy.

Así luce por dentro la mansión que Messi se compró en Miami. | Créditos: Captura

Pero, ¿cuánto costará mantener este excéntrico hogar? Los impuestos anuales se estima que ascienden a una impresionante cifra de US$ 83,400, una muestra de que el lujo conlleva también sus responsabilidades financieras.

Así luce por dentro la mansión que Messi se compró en Miami. | Créditos: Captura

La inversión inicial para asegurar este pedazo de paraíso en Miami fue nada menos que US$ 10.7 millones, según informa The Real Deal, uno de los medios líderes en noticias de bienes raíces. La ubicación estratégica de la propiedad de Lionel Messi, situada a solo unas cinco millas del estadio Drive Pink, donde Messi ahora brilla como el campeón del mundo en su nueva casa, el Inter Miami, no solo añade valor a la inversión, sino que también permite al jugador argentino disfrutar de la comodidad de estar cerca de su lugar de trabajo.

