Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones HOY 12 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 12 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Vendrá una noticia que te pondrá de buenas Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, domina tus impulsos y enfócate en lo que realmente importa. Te llega una buena noticia en la economía.

Si ese amor de plano no quiere dar ese paso ya déjate de tonterías y busca otras oportunidades y posibilidades; no sacrifiques tu tiempo, tu vida y tus cosas por quien no las merece, ten presente y recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no todo es dinero y comodidades. No tengas miedo a lo que viene pues andarás un poco sacado o sacada de onda por ciertos acontecimientos que se presentarán, la vida es bien corta para que te afecte lo que las otras personas hacen, concéntrate en tu vida y la de tu familia y deja que a las demás se las lleve la que las trajo.

Recuerda que el alcohol no es agua así que si has estado tomando de más bájale dos rayitas o te meterás en problemas.

La fiesta no te dejará nada bueno en la vida Foto: Especial

Ten mucho cuidado con andar de más con amistades podrían confundirlo e interpretar que sientes algo más. Amores del pasado seguirán apareciendo sin embargo es probable que te sientas incomodo al darte cuenta de que tus sentimientos ya no son los mismo.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, escucha a los demás y encontrarás la armonía en tus relaciones. Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya.

Amate más, quiérete más que nadie lo va a hacer por ti, tienes que subir más tu autoestima. No te encariñes con la piedra, se te da mucho eso, disfruta el momento y si no funciona next. Una caída o accidente se aproximan, carga un limón en tus cosas eso te ayudará a prevenir accidentes sobre todo automovilísticos. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, atrévete a tomar riesgos emocionales y verás cómo florecen nuevas conexiones. Ten cuidado con persona de piel aperlada y morena llegarán con malas intenciones ten mucho cuidado porque te meterá en problemas de familia.

Movimientos en tu manera de ver la vida, te la tomarás más a la ligera y te darás cuenta de lo fácil que es ser feliz, aprovecha esta racha y no te quedes con ganas de nada.

El amor se manifestará cuando menos lo esperes y de la mejor forma. Vienen problemas o discusiones con familiares debido a malos entendidos, ten cuidado con esas cuestiones pues podrías cometer una indiscreción o dañar a quien importa..

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no trates de manipular las cosas a tu manera, eres muy de esas personas que mueven las cosas a tu manera conseguir algo.

Despabílate y sigue tu camino y tu vida, tienes unos mil motivos para ser feliz pero los dejas ir por atender la vida de otras personas que no te dejan nada de provecho.

Familiar se enfermará, nada de gravedad saldrá bien de todo. Se te cae negocio que tenías en mente debido a envidias de personas. Oportunidades de crecimiento en el área laboral, te van a llegar nuevos amores en tu vida los cuales tendrás hasta para escoger.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, llega un cambio que has esperado desde hace mucho tiempo, aprovéchalo y sácale buena partida pues emocionalmente te va a atraer a una persona que cambiará tu mundo y sobre todo la parte de la economía y ni que decir de la caricia.

No andes gastando lo que no tienes Foto: Especial

Días de mucha reflexión, mandarás bien lejos a unas personas que te han llenado el buche de piedritas. Te viene dinero extra y grandes compras, no gastes más de lo que tienes y llévate las cosas tranquilas.

Es importante que no te metas en problemas pues ahorita no está el horno para hacer pasteles, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, No siempre puedes complacer a todos, así que escucha tu corazón. Te vienen grandes cambios en tu vida, te cansarás de ciertas personas a las cuales mandarás a freír espárragos más pronto de lo que te imaginas.

Deja de pensar en lo que ya fue y no se pudo, es momento de iniciar de cero y cerrar ciclos e iniciar nuevos, una nueva vida te espera la cual estará llena de nuevas oportunidades en muchos ámbitos, sin embargo, debes de cuidar más tu salud y no descuidarla pues podrías sufrir las consecuencias, se ven infecciones y malestares en riñones o garganta los cuales podrían sacarte un susto..

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprende a dormir más y no desvelarte tanto pues a la larga te va a fregar con lo que viene siendo la arruga prematura, es momento que cuides más tu imagen y le eches todas las ganas para que te conserves en el mejor estado.

No te dejes manipular por nadie, tienes pretendientes pero de todos no se hace uno, todos son iguales y por esa razón te cuesta trabajo volver a creer en las personas; sin embargo hay una persona que ha estado muy al pendiente de ti, no desaproveches a esa persona pues nacerá en próximas fechas un sentimiento muy especial.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, enfréntate a tus responsabilidades y verás cómo tu libertad no se ve comprometida.

No te dejes manipular por personas tontas sin qué hacer que solo quieran verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días pues una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas y hasta podría humillarse ante ti para lograr sus objetivos.

Amistad se consolida más que nunca Foto: Especial

Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas, trata de llevarte las cosas del corazón de manera lenta y no tan aprisa o vas a salir muy dañado o dañada.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, la verdadera riqueza está en las relaciones, no en la cuenta bancaria.

Siéntete el ser más importante del mundo pues lo eres para ti, que nadie te baje de nivel y no vuelvas a bajar al suelo al menos que sea para levantar a alguien que realmente merece que le ayudes.

Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y confrontaciones no vale la pena seguir ahí, corta de tajo esa relación.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu genialidad merece ser comprendida. Recuerda que la vida es bien corta y tienes que aprovechar todo lo que te pone a tu paso.

No te limites en nada y trata de siempre ir por más y más. Personas nuevas llegan entre ellos un hombre piel clara el cual te meterá en problemas en el área familiar o laboral, ten cuidado y mantén siempre tu guardia alerta.

Ya no permitas que tu desconfianza en ti te cebe tus sueños, tienes todo para concretar un negocio y tener estabilidad tanto emocional como económica, pero sueles gastar el dinero, así como llega.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, la magia está en ti, pero necesitas acción para que se manifieste.

Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras e infelices que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimándote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas y ya no permitir que te jueguen el dedo en la boca.

Vienen muchos momentos de grandes cambios en tu vida pues te vas a hacer muy bitch en este periodo al punto de lastimar a personas que ni la deben ni la temen.

DRV