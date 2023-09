VIDEO: esposos se dan cuenta de que son primos tras tres años de casados: "el mundo es muy pequeño"

Cada cultura tiene sus creencias profundamente arraigadas de que ciertas prácticas están mal, tanto que son consideradas abominaciones. El matrimonio y las uniones entre primos es bastante común en todo el mundo, especialmente en países de Medio Oriente, el sur de Asia y el norte de África.

Sin embargo, la siguiente historia está protagonizada por una pareja que se casó sin saber que era familia. Aunque parece la trama de una película de comedia romántica, no lo es. Un matrimonio de Utah, Estados Unidos, siempre recibió comentarios acerca del parecido físico entre ellos, sin darle mayor importancia al tema.

No se divorciarán. Foto: captura de pantalla

Todo cambió el día que descubrieron que en realidad eran primos

Según la historia, Tylee y Nick Waters se casaron hace tres años. Frecuentemente publican contenido de su vida en pareja, principalmente videos de bailes que realizan juntos, e incluso lanzan bromas acerca de cómo serían sus hijos.

En una de las publicaciones, soltaron la bomba que impactó a toda la red social china. A pesar de no revelar cómo descubrieron que eran primos o cómo se conocieron, relataron cómo lo resolvieron. A pesar del lazo familiar, los enamorados revelaron no tener problemas con ello, por lo que su matrimonio seguiría en pie. No obstante, antes de llegar a este acuerdo, la pareja admitió que cuando descubrieron que eran primos, sí tuvieron que pensarlo mucho.

No son los únicos que se han casado sin saber que comparte lazos sanguíneos. Foto: captura de pantalla

Primos se casan y Tiktok les recomienda no tener hijos

Luego de que se viralizara esta insólita historia, miles de usuarios comentaros sus respectivos casos en la caja de mensajes de Tiktok, donde expresaron que contaban o conocían historias muy similares: “Mi esposo y yo hemos estado casados durante 33 años y recientemente descubrimos que somos primos lejanos”, escribió una mujer. "El mundo es muy pequeño", "Mis amigos se casaron, sus padres se conocieron y se enamoraron y ahora mis amigos son hermanastros y eso nunca dejará de parecerme gracioso", dijo otra usuaria.

Cabe reflexionar que aunque el mundo esté habitado por millones de personas, a la vez es muy pequeño y como muestra se encuentra esta y muchas historias más, en las que el amor toca la puerta de las personas menos indicadas. Por otro lado, y a pesar de que los usuarios de TikTok no se opusieron a su matrimonio, les advirtieron no tener hijos, pues es cierto que existe un mayor riesgo de que el bebé tenga problemas genéticos.

