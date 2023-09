Luis Rubiales y el caso de agresión sexual contra Jennifer Hermoso

La final del mundial femenil de fútbol se vio envuelta en la polémica luego de que Luis Rubiales, todavía en esos días presidente de la Real Federación Española de Fútbol, besó a Jennifer Hermoso, jugadora de la selección española tras obtener el triunfo. Este acto fue visto por millones de personas, muchas de ellas reprobaron esta acción, pues muestra una falta de respeto para la seleccionada.

Inmediatamente no se hicieron esperar los comentarios donde comparan las felicitaciones que se realizan con jugadores hombres, y las celebraciones que se tienen con las mujeres, donde se nota un visible cambio de comportamiento.

¿Abuso de poder en el fútbol femenil?

Se necesita hablar y analizar el trasfondo del problema, pues no se trata solamente de un beso en la boca a una jugadora, sino del poder político que muchos hombres ejercen sobre las mujeres. Para platicar sobre esta controversia, el escritor Nicolás Alvarado recibe en su podcast La Pinche Complejidad a Mónica Maristain, periodista especializada en deportes.

Te compartimos algunas ideas principales sobre el caso Luis Rubiales y Jennifer Hermoso, y te dejamos el episodio para que escuches el programa completo.

Los hombres dominan el discurso

A pesar de las críticas contra Luis Rubiales, algunos han salido en su defensa para expresar que no hizo nada malo, no existió abuso, y la situación solo se exageró, pero se debe tomar en cuenta que los discursos de opinión, particularmente en el mundo deportivo, son dominados por hombres, y son los mismos quienes determinan si hubo abuso o no.

Este caso se deja ver la misoginia de la comunicación que existe en el deporte, y que también es manejado por hombres.

El papel de los medios de comunicación

Los medios públicos tienen una responsabilidad al momento de comunicar, deben ser objetivos. Dentro del periodismo deportivo ¿qué se puede hacer para realizar un cambio cultural en el que las mujeres participen?

O bien, ¿qué medidas van a tomar para hablar del tema de abuso, y no solo se reduzca a un “meme”? Se debe hablar del abuso de poder que existe contra las deportistas, y que es una acción que prevalece en el área deportiva.