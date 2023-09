Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones HOY 11 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 11 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si esperas a que te sirvan las oportunidades en bandeja de plata, te quedarás esperando. La vida premia a quienes se atreven a dar el primer paso.

A la tiznada la gente negativa que quiera sacarte de tu circulo de armonía, llegarán personas a tu vida que solo buscarán fregarte o hacerte sentir mal, necesitas aprender a diferenciar personas bueno y gente doble cara pues podrían traicionarte al punto de volver a sufrir como lo hiciste antes.

Eres un corazón débil y eso es algo que no puedes evitar, te preocupas por todo mundo pero no haces nada por estar bien.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, date un capricho, come algo delicioso y tómate un descanso merecido. La vida no es solo trabajo, es también disfrutar del mundo.

Eres fuerte pero cuando eres traicionado sueles irte al pozo y no hay quien te saque de ahí, aprende a levantarte solo y darte cuenta que no necesitas de nadie pa ser fuerte y lograr lo que te propongas.

Déjate de tonterías y lamentaciones tontas, lo que fue ya fue y ya pasó, concentra tu energía en mejorar aspectos de tu vida que lejos de beneficiarte solo te han dañado la existencia. Valórate y ámate más y no sigas mendigando cariño o amor por alguien que no tiene la más mínima intensión de tenerte a su lado.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es hora de profundizar en tus relaciones y encontrar la verdadera conexión. Deja de saltar de flor en flor y cultiva algo más duradero.

Cierra ciclos del pasado pues hay heridas que no han sanado por completo. Por fuera muestras ser una persona muy fuerte que logra lo que se propone pero por dentro estás lleno de sentimientos y eres un pan de Dios muy débil.

Si tienes una relación no seas tan exigente ni trates a tu pareja es nada como un títere, eres de carácter fuerte y siempre se ha de hacer lo que tu digas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cuida de ti mismo y aprende a decir "no". No te dejes llevar por la marea de las emociones de los demás.

Quien te la haga la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime.

No temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te haz hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tus habilidades de liderazgo están en su punto máximo, así que lidera con pasión y determinación. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia.

Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Tu buen corazón siempre será tu mejor clave para lograr atraer personas a tu vida; sin embargo, a veces eres calzón flojo pues no tienes llenader.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, la vida es desordenada, pero hermosa en su imperfección. Aprende a devolver lo que recibes y a recibir lo que das en la vida.

Si ya tienes una relación esfuérzate por complacer a tu pareja pero también por exigirle lo mismo que tu le das cada día. Eres bien tonto algunas veces y te gana tu corazón, deja de sentir tanta lastima y compasión por otras personas que no meterían ni una uña al fuego por ti.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes.

Te viene una relación sexual muy perra con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el pedo tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Las conexiones más profundas se forman cuando te muestras tal y como eres, sin secretos ni máscaras.

Algunas veces te atontas mucho pues sueles esperar recibir lo mismo que das y ofreces. Cuida mucho lo que dices pues podría convertirse en chisme y salir perjudicado. Ya no esperes para mañana para ponerte las pilas e ir tras tus metas, que nadie te detenga pues este mes que inició se presta una oportunidad para cumplir tus objetivos.

Ten cuidado con un evento que pasará en estos días pues te vas a decepcionar de una persona importante para ti.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu aventurero es genial, pero no ignores tus deberes. Aprende a labrar tu felicidad y que nadie constituya un motivo para que te detengas en tu camino.

Podrías estar algo aturdido por la salud de un familiar o por una situación que tiene que ver con tu trabajo o amigos, dale tiempo al tiempo y confía en Dios que todo va seguir su cauce.

Estas en una etapa bien perra pues ya no sabes qué esperar de la vida, te has decepcionado de muchas personas y te resulta difícil volver a confiar y creer en el amor y tienes toda la razón. Si te busca quien en el pasado ya te dañó ten cuidado pues sus intensiones no son buenas, volverá poco a poco a querer entrar en tu corazón debido a su fracaso amoroso.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, la risa es la mejor medicina, así que tómatelo con calma y disfruta. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes que hacer, a la fregada que bastante tienes con tus pedos para tener que lidiar con ellas.

No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que no te decepciones del cumplimiento de estas al ser tan ambiciosas.

Vienen cambios muy perros en tu vida pues por fin lograrás despertar de la estupidez en que habías vivido. Se visualiza enfermedad y recuperación por parte de familiar en tu escenario.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu mente es una joya brillante, hazla brillar aún más Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y demostrarte el error que cometieron al separarse.

Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti.

Un amor del pasado regresa a tu casilla para demostrarte que ha cambiado, recuerda que la última decisión es tuya y si tanto trabajo te ha costado dejar eso atrás no vale la pena volver abrir viejas heridas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, mantén los pies en la tierra mientras navegas por las aguas del corazón. Podrías sentir culpa de errores pasados, cierra círculos, sana heridas y vuelve a iniciar.

Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa. Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo.

Mejoras en el trabajo, ve pensando en un negocio, pues sería buena opción para mejorar tus ingresos.

