VIDEO | Mujer descubrió infidelidad yéndose a bañar: el vapor del agua delató el nombre de la amante

Descubrir que tu pareja te está siendo infiel puede ser una experiencia devastadora, donde en la mayoría de los casos, el engaño puede contribuir a poner punto final a la relación. En ocasiones, al sospechar que la pareja está con 2 o más personas a la vez, la víctima de la traición suele prestar más atención a la conducta de él o ella; sin embargo, otras veces, la venda que "cubría los ojos" simplemente cae ante evidencia palpable.

Tal es el caso de una mujer que relató en Tiktok su insólita experiencia de engaño y desamor, en la cual detalla cómo fue descubrir que su pareja le había sido infiel en su propia casa. Lo más insólito: se percató de los hecho "yéndose a bañar".

"Yo vivía con mi ex en el mismo departamento y teníamos la habitación con el baño. Yo, como un día cualquiera me fui a bañar y dejé la puerta completamente abierta, yo me baño con el agua muy caliente. El baño se llenó de vapor y por ende el vapor salió del baño hacía la habitación, entonces todas las ventanas de la habitación estaban llenas de vapor también”, comenzó relatando.

Los vidrios se empañaron, Cami vio un extraño garabato en uno de ellos y al intentar descifrar qué decía, se fue para atrás, sucedió lo inesperado: leyó el nombre de la mujer y su pareja encerrados en un incómodo corazón. A pesar de que el video se publicó en el 2021, en los últimos días ha vuelto a circular en las redes, donde al momento solo la primera parte de tres acumula más de 25 mil "me gusta" y ha sido compartido más de 600 veces.

“Corrí la cortina para limpiar la ventana y en el medio decía ‘menganita y el nombre de mi ex’ con un corazón, o sea, no me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí, me di cuenta que me engañaban yéndose a bañar”, agregó en su historia.