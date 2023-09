3 signos zodiacales que saben mentir perfectamente para obtener lo que desean

En el estudio de la astrología, se indica que en total existen 12 signos del zodiaco quienes poseen ciertas características, cualidades y defectos de las personas, esto a partir del conocimiento de su fecha de nacimiento; además de que forman parte de los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire, que desempeñan ciertas funciones dentro de este plano astral en donde nos encontramos.

Por otro lado, es importante reconocer que cada uno de estos signos posee ciertas características y también defectos que los hacen sumamente complicados; hoy hablaremos de tres de ellos quienes suelen tener comportamientos extraños cuando tienen deseo de conseguir algo que quieren y para ello, recurren a las mentiras o engaños, incluso con los que más quieren.

Signos zodiacales que recurren a la mentira

El primero de los signos que se destaca por ser muy mentiroso es Leo, el cual es regido por el elemento de fuego, quienes son personas muy ambiciosas por el poder y con tal de conseguir sus objetivos, son capaces de cualquier cosa. Además, lo que tiene es que al ser carismáticos, se ganan la confianza fácil de quien ellos deseen y es por eso que te recomendamos que tengas cuidado cuando te prometen algo.

El segundo signo del zodiaco que se caracteriza por ser uno de los más mentirosos es el regido por el elemento de aire, Géminis, ya que es difícil creerle, teniendo en cuenta que estas personas les cuesta mantener la versión de los hechos, pero no lo hacen con mala intención, sino que como cambian tanto de versión, sus historias terminan siendo falsas.

Este signo suele mentir recurrentemente. FOTO: Pixabay

El regido por el elemento de aire, Libra, es el último signo que es muy mentiroso, debido a que estas personas si bien no apelan tanto a la mentira, harán cualquier cosa para ponerle fin a un conflicto. Otra cosa que les pasa, es que no toleran los enfrentamientos y si deben mentir para llevar tranquilidad, no dudarán un segundo en hacerlo.

