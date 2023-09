Ayuda a su esposa con su carrera de OnlyFans y a conseguir "novio" en apps de citas: desata críticas en redes

La monogamia y el compromiso son cosas del pasado para Alexandra Le Tissier, una modelo de OnlyFans, y su pareja Mitch, con quien ha estado casada durante más de 10 años. Alexandra ha encontrado en su esposo un aliado inesperado tanto en su carrera como en su vida amorosa. Su caso se ha dado a conocer en Internet y ha causado mucho debate, pues muchos consideran que son una pareja ideal y otros los criticaron.

Su caso ha sido muy criticado. Foto: Twitter.

Cuando la rutina comenzó a apoderarse de su matrimonio, Alexandra, quien prefiere ser llamada Alex, decidió añadir un poco de chispa a su vida amorosa y con el permiso de su esposo se sumergió en el universo de las aplicaciones de citas. Lo sorprendente no es que Mitch lo permitiera, sino que se involucrara activamente en el proceso y ayuda a su esposa a filtrar perfiles y hasta gestionar los "super likes" que Alex recibe.

Aún no conoce a todos sus pretendiente. Foto: Twitter.

¿Por qué Mitch permite que su esposa conozca a otros hombres?

Para ellos, el único parámetro es simple: "Sólo puede ser por diversión. No puede ser nada serio". La pareja parece haber encontrado un equilibrio en su vida amorosa poco convencional. Mientras que Mitch no está interesado en usar aplicaciones de citas para sí mismo, encuentra satisfacción en apoyar la carrera de su esposa en OnlyFans y en su exploración amorosa. "Es muy abierto. No juzga de ninguna manera", afirmó Alex en una entrevista reciente.

Él no tiene ningún problema con las actividades de su esposa. Foto: Twitter.

Ella usa la aplicación Bumble, que le permite a las mujeres tomar la iniciativa. No todos ven con buenos ojos esta dinámica de relación. Algunos detractores se tomaron la libertad de contactar a Mitch cuando Alex compartió su experiencia en Twitter, a pesar del consentimiento explícito entre ambos. "La gente es rara," comentó Alex.

Mitch y Alex aseguran que son una pareja feliz

Para Alex, esto ha tenido efectos positivos inesperados en su matrimonio, afirmando que ambos están más unidos que nunca. "Va a ser mucho más divertido ahora que no tengo que vivir toda mi vida con la misma persona una y otra vez", concluyó. Ambos son de Southampton y está más que felices. "Aún no he visto a todos mis pretendientes. Puedo ser muy estricta. He estado seleccionando a gente en función de su pelo y de su edad. Ha sido una experiencia muy divertida", concluyó.

Ella está muy contenta. Foto: Twitter.

