Viridiana Álvarez es la primera mujer americana en conquistar las 14 montañas más altas del mundo

Gracias a su entereza, convicción y entrega, la alpinista mexicana Viridiana Álvarez logró el objetivo para este año de ser la primera mujer americana en conquistar las 14 montañas más altas del mundo, las cuales se encuentran ubicadas en la cordillera del Himalaya y el Karakórum.

El Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri,Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum I, Broad Peak, Gasherbrum II y el Shisha Pangma, son las montañas de las que Álvarez logró conquistar la cima.

“Me siento fascinada con este nuevo logro pues no fue nada fácil ser la primera mujer Americana y la séptima a nivel mundial en completar los 14 ochomiles”, comentó Viridiana Álvarez, quien en 2017 se convirtió en la primera latinoamericana en escalar el K2.

*En 2017 se convirtió en la primera latinoamericana en subir el K2.. CORTESÍA FLEXI

“Cuando empecé con la idea de escalar cada una de las montañas más altas y hacer cumbre, nunca pasó por mi mente vivir momentos tan extremos como los que he atravesado, aunque siempre mantuve mi objetivo en la mira, nunca dejé de lado el respeto a la naturaleza y las cuestiones climatológicas que no dependían de mí, aprender a escuchar las montañas no es tarea fácil y tomar decisiones en la altura para seguir adelante o detenerte requieren de mucho compromiso y determinación”, sentenció Álvarez, para quien este camino no ha sido nada fácil, pues ha tenido que superar diversos obstáculos para llegar a este logro.

“Hoy puedo decir orgullosamente que logramos posicionar el nombre de México en alto, cobra aún más significado cuando estás apoyada en todo momento por una marca cien por ciento mexicana y reconocida como Flexi”, afirmó la alpinista oriunda de Aguascalientes.