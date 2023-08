VIDEO: sacerdote se hace viral tras tocar techno y ser el DJ del Papa en Portugal

Practicar el sacerdocio no significa que no se puedan realizar hobbies, siempre y cuando, según la Iglesia Católica no interfiera con los votos y servicio a Dios. Tal es el caso de un padre que se hizo viral en redes por la pasión y la alegría con la que mezclaba ritmos en una consola de DJ, a fin de animar a los participantes de todos los países que se dieron cita en Lisboa, Portugal para la Jornada Mundial de la Juventud 2023.

No en un after, no en una rave, no en un festival, en punto de las 7:00 de la mañana, el cura despertó a los jóvenes católicos que asistieron al encuentro. Se trata de un padre portugués de nombre Guilherme Guimaraes Peixoto, más conocido por su nombre artístico: Padre Guilherme. Él se ha hecho popular en su país por su faceta de DJ, pues ya ha actuado en algunos de los grandes clubes de Portugal, acumulando cientos de miles de seguidores en todas las plataformas de sus redes sociales.

Foto: Instagram @padre.guilherme

El sacerdote quien también tiene el rango de Teniente Coronel en el Ejército de Portugal, relató para medios portugueses que comenzó su carrera como DJ para apoyar económicamente a su parroquia San Miguel de Laúndos, en el municipio de Póvoa de Varzim. Luego del éxito de sus primeros conciertos, una cofradía le entregó un terreno, y junto con compañero y voluntarios, se fundó “Ar de Rock Laúndos”, un espacio familiar donde se toca música techno y se siguen recaudando fondos para el templo.

“Ser DJ nació en la comunidad y con la comunidad, no fue algo que desarrollé por separado. Fue en 2006, en Laúndos, donde llegué en 2005. Teníamos una gran deuda (el final de la restauración de la residencia parroquial), no teníamos salas de catequesis y había necesidades que resolver. Hablé con las cofradías y con la autarquía para ayudarnos”, contó al medio Jornal de Guimarães.

Foto: Instagram @padre.guilherme

¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud?

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa en turno. Su sitio web lo define como una fiesta de la juventud y una expresión de la Iglesia universal. Se presenta como una invitación a una generación determinada en construir un mundo más justo y solidario. Claramente es católica, no obstante, está abierta a todo el mundo, tanto a los más cercanos a la Iglesia, como a los más alejados.

Tiene lugar todos los años en las diócesis, con ocasión del Domingo de Ramos, y cada dos, tres o cuatro años con carácter internacional en una ciudad elegida por el Papa, y contando siempre con su presencia. Reúne a millones de jóvenes para celebrar la fe y su pertenencia a la Iglesia. Apenas concluyó con una noticia del Papa Francisco: la próxima JMJ será en Seúl, la capital surcoreana en 2027



