Sydney Sweeney incendió las redes con estos bikinis ideales para los días calurosos

La actriz Sydney Sweeney está en boca de todos y no precisamente por algún escándalo. Su elegancia y estilo a la hora de vestir han hecho que se vuelva tendencia en en redes sociales especialmente cuando se trata de bikinis, pues al parecer son de sus prendas favoritas y ha usado tres en especial que son perfectos para usar en lo que resta de este verano.

Su popularidad está por los cielos. Foto: @sydney_sweeney / Instagram.

En una reciente fotografía que compartió en Instagram (@sydney_sweeney), donde tiene más de 15.6 millones de seguidores, Sydney aparece con un conjunto de dos piezas con un diseño psicodélico y un pareo a juego. Un look que no sólo es atrevido, sino perfectamente adecuado para una fiesta de alberca en los días cálidos. Este conjunto con cortes clásicos y que se sujeta en el cuello es ideal para demostrar seguridad y hacer alarde de tu cuerpo, además, el cordón amarrado en el medio del torso ayudará a acentuar la cintura.

Siempre usa los mejores diseños. Foto: @sydney_sweeney / Instagram.

Sydney Sweeney en INSTAGRAM

En otra imagen, Sweeney presentó un bikini tejido de dos piezas, en la parte superior se asemeja a un top y está adornado con joyería. Este look es idóneo para disfrutar de un atardecer en la playa, tal como lo hizo la propia actriz. La parte superior tipo "halte" es una excelente opción para dar un look diferente y la parte inferior que llega hasta arriba de la cadera le da un toque retro que también es muy bien visto.

Es un ícono de la moda. @sydney_sweeney / Instagram.

Sydney inició su carrera a la temprana edad de 11 años, y aunque comenzó con papeles menores, su aparición en "Euphoria" en 2019 la catapultó a la fama, obteniendo una nominación al Primetime Emmy. Ella estará en "Madame Web", una película del universo Marvel y Sony. Aunque aún se desconoce su papel exacto, la especulación gira en torno a Spider-Woman. Lo que es seguro es que es uno de los filmes más esperados por los aficionados de Venom y Spider-man.

Sydney Sweeney siempre sabe qué vestir

En una tercera postal, Sydney luce un dos piezas con motivos florales y olanes en la parte inferior, una opción perfecta para una salida a la playa en la mañana y para resaltar la figura. Muchas chicas la siguen para inspirarse y recrear sus outfits. Este es un estilo "balconette", el cual ayuda sujetar la parte inferior del pecho que da un aspecto de sujetador o de llevar puesta lencería, lo cual está muy de moda en la actualidad.

Al parecer le encanta disfrutar del agua y el sol. Foto: @sydney_sweeney / Instagram.

Pero Sydney no es solo belleza. En una entrevista con la revista Wonderland, confesó su temor a ser reconocida sólo por su físico. A sus 25 años, ha participado en series como "The Handmaid's Tale", "Sharp Objects", "Everything Sucks!" y "The White Lotus", además de películas como "Había una vez en Hollywood" y "Nocturno".

SIGUE LEYENDO...

Frente al espejo, Eiza González presume su belleza en entallado minivestido negro: FOTOS