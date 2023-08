Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 8 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 8 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Empieza el momento del ahorro, pues desde el lunes pasado gastaste bastante Foto: Especial

Este será el destino para los 12 Signos del Zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hay días en los cuales no te encuentras o no sabes qué camino debes de seguir. Ten cuidado con cambios de última hora en los dineros, cuida más tu economía para que no gastes en cosas que no necesitas.

Si tienes pareja y esta ha estado distante, revisa cuál es la razón de eso y entenderás el porqué de muchas situaciones. Cree y confía más en ti, ya que las oportunidades no se volverán a repetir en tu vida. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían afectarte demasiado y quitarte solo tu tiempo y energía.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es hora de mover el trasero y enfrentar los desafíos. Si no dejas de ser tan testarudo, te van a pasar por encima como un elefante en una tienda de porcelana. Es posible que cambies de parecer sobre la idea que tenías sobre una persona, deja que el mundo ruede y no te compliques la vida por quien no vale la pena.

No trates de esperar nada de nadie porque las decepciones duelen mucho y te podrías llevar un gran golpe al ver la cruda realidad. No mendigues cariño, ni amor, ni atención; si estás soltero y andas buscando una relación, no es momento para hacer eso, ya que solo te desprestigias y te pones de oferta ante alguien que no quiere pagar ni un peso por ti.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, se vienen amores importantes que te podrían poner tu mundo de cabeza, aguas con arriesgar demás. Una amistad te jugará chueco y podrías ser víctima de chismes.

Ten cuidado con ir tan aprisa en tu vida, has dejado pasar muchas cosas y dejado de vivir momentos increíbles por quien no lo vale. Vienen días muy buenos, pero antes de todo deberás de meditar sobre las cosas que estás haciendo en tu vida, muchos cambios se aproximan y con ellos deberás de aprender de cada uno de tus errores cometidos en tu pasado para no volver a caer y cometerlos.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, pon los pies en la tierra y enfrenta los problemas en lugar de esconderte como cangrejo asustado. Un amor del pasado retorna, será asunto superado. Vienen cambios muy buenos a los cuales les deberás de poner mucha atención, ya que si los haces de manera correcta podrías tener algo de ganancia.

Es momento que creas más en ti y en tu poder de lograr todo lo que te propongas, aprende de cada golpe para que no te vuelva a pasar, oportunidad de negocio te vendría perfecto, aprovéchalo y empieza a poner tu microempresa.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, baja de esa nube de ego y presta atención a los demás. Si te vas a caer que sea porque te vas a levantar con más fuerza, ya no des segundas oportunidades ni des pie a que vuelvan a jugar contigo, el amor es incierto y en tu camino pocas veces se ha mostrado.

Cuidado con amores de una noche, no te enredes en esos problemas que bastante tienes con la vida que llevas para meterte en esos asuntos donde no solo terminarías enamorado sino también, dejado y lastimado. No permitas que nadie te quite tus ganas de seguir adelante y quien lo haga quítalo de tu vida, ya que no merece que compartas tu tiempo con esa persona.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Si no sueltas un poco la rienda, vas a terminar más tenso que cuerda de violín. Sé como eres: directo, sin miedo a expresar lo que sientes, solo así podrás poner a las personas en su lugar sin que se pasen de lanza contigo.

Deja que el mundo ruede, tú vive y disfruta y sobre todo sé feliz, la vida es corta para seguir lamentándose o quejándose de algo que ya pasó o no tiene solución. El amor te dará una sorpresa y mensaje de texto o noticias inesperada de una persona importante aparecerán. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si sigues buscando aprobación, vas a terminar balanceándote en el limbo. Vienen días algo confusos, ya que tus pensamientos podrían estar un poco en el pasado y en quién eras, si sigues pensando de esa manera seguirás estancado y no podrás avanzar.

Algunas veces sueles tomar actitudes falsas para agradar a quien te importa. Deja de pensar mal de tu pareja, sueles traer mucho a sus exparejas al presente, lo que no es en tu año no tiene por qué hacerte daño. Disfruta tu soltería en caso de que estés sin pareja y comete al mundo, pero con responsabilidad al cabo que no tienes porqué rendir cuentas con nadie.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si sigues tan cerrado, te vas a quedar solo como una araña en su tela. Hay movimientos en tu economía los cuales te van a beneficiar mucho, pero pon atención en que inviertes tu dinero. Tu carácter es fuerte y este en algunas ocasiones llega a dañar a personas que son realmente importantes para ti.

Deja que el mundo sepa quién eres, no permitas que nadie se interponga en tus planes y ve tras tus objetivos. Vienen amores muy importantes, pero ya estás harto de lidiar con amores baratos que pasarás desapercibido. Dios nunca se equivoca y te van a llegar grandes sorpresas, pero llévate las cosas con calma.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si sigues hablando sin pensar, te vas a quedar sin amigos como un aventurero solitario. Aprende a decir que NO. No te bajes al suelo para ponerte el nivel de nadie, las personas son demasiado mala onda y muchas veces su envidia provoca que no te puedan ver con buenos ojos.

Seguirás subiendo de peso y mientras no te apliques será complicado que logres bajar. Tus pensamientos andarán por el aire y debido a eso empezarás hacer muchos planes los cuales serán buenos para tu futuro. Muchas oportunidades laborales y cambios de conducta que te llevarán por un camino más efectivo para conseguir lo que quieres y deseas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, aprende a disfrutar un poco de la vida. Si sigues escalando sin parar, vas a caer agotado como una cabra montés. Deja que el mundo ruede y cada quien se haga responsable de sus actos. No temas a cambios en tu estilo de vida, te hace falta comer más Sano y no descuidarte tanto.

Si tuviste una relación y te fue de la fregada ni pedo la vida sigue, Dios te pondrá mejor oportunidades en tu camino, solo no las descuides por hacerle caso a personas que solo te hacen sentir menos de lo que vales e importas. Vienen grandes cambios laborales los cuales te van a dejar dinerito para el mayate, digo para los gastos extras que tienes y deudas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ten presente que nada en esta vida es para siempre así que disfruta lo que tienes el tiempo que se pueda y después lo que sigue. No te confundas cuando te hablen con palabras de amor ni caigas tan pronto, recuerda que la gente es muy perra y por lograr sus objetivos podrían envolverte con sentimientos falsos...

Cuidado con invertir tu dinero en cuestiones que no te dejan nada, no vale la pena gastar de más. Hay días en los cuales no tienes ganas de levantarte, el amor te va a ser un mejor ser humano, si tienes pareja entrarás en una etapa de mucha maduración y entenderás que quien te quiera se quedará sin necesidad de pedírselo.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si sigues flotando sin rumbo, te vas a ahogar en tus propios sentimientos. Ten presente que las oportunidades no regresan, así que aprovéchalas conforme van llegando. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días.

Deja de seguir en el suelo por esa persona, es momento de ponerte de pie y tomar todas tus fuerzas para ir por el mundo conquistando cada uno de tus sueños, ya no es momento de quedarte con ganas de nada. Cuidado con el alcohol en caso de tomar, ya que podrías cometer una indiscreción.

Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomas está ahí con palabras.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

DRV