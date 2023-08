Es considerada la película que a Meryl Streep la lanzó como un símbolo en el mundo de la moda y la puedes ver en Prime

Las películas nos han dado la oportunidad de visitar miles de mundos y conocer decenas de historias que, aunque duren sólo un par de horas, nos producen muchas emociones mientras que la trama se da a conocer, estos relatos llegan a ser tan amados por el público que se convierten en un clásico indispensable para las y los amantes del cine, llegando a perdurar através de los años y convirtiéndose en el mayor impulso de las y los actores que encarnaron a sus personajes para llevarlos a la realidad y así lograr consolidar su carrera, todo esto gracias a un sólo papel.

Si bien es cierto que muchas de las películas más amadas están llenas de escenarios ficticios, existen muchas otras que retratan las vivencias cotidianas de un grupo de la sociedad, por lo que las personas pueden sentirse muy identificadas al ver en la pantalla grande las anécdotas con las que diariamente conviven. Esta identificación logra que dicha película sea amada por el público y justo este ha sido el caso de El Diablo Viste a la Moda, que ha ganado una gran cantidad de fans desde su estreno en 2006.

Esta película se ha vuelto una referencia para varias generaciones.

¿Dónde ver El Diablo Viste a la Moda?

Dentro del frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es dirigida con mano firme y una impecable manicura por Miranda Priestly, encarnada por Meryl Streep, quien ostenta el título de la mujer más poderosa en el ámbito de la moda, por lo que la revista se convierte en un desafío titánico para cualquiera que aspire a triunfar en este intrincado mundo.

Buscando transformar a Runway en la máxima autoridad en moda neoyorquina y, por ende, mundial, Miranda no ha tolerado ningún obstáculo en su camino, ni siquiera una larga lista de asistentes que no han logrado cumplir con sus estándares, por lo que este trabajo es una auténtica prueba de supervivencia, una empresa en la que alguien con baja autoestima no podría subsistir, aunque, irónicamente, representa una oportunidad que innumerables jóvenes en Nueva York desearían con vehemencia.

Esta película recaudó más de 326 millones de dólares.

El papel de asistente de Miranda podría abrir cualquier puerta para Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, recién graduada y muy alejada de los estándares de una modelo de alta costura y en medio del pequeño ejército de deslumbrantes periodistas de moda que integran el equipo de la revista Runway, donde las divas de la moda flanquean los pasillos con sus afilados tacones de aguja, Andy se destaca por su apariencia desenfadada, no obstante, al comenzar su labor, Andy empieza a comprender que para sobresalir en este implacable negocio, se requiere algo más que iniciativa y determinación.

Para alcanzar la perfección como asistente, Andy deberá desafiar la imagen preconcebida que Miranda tiene de ella. Pronto, para desconcierto de su novio, encarnado por Adrian Grenier, Andy aprende a manejarse con la jerga del sector y a comportarse como una auténtica experta en moda, siempre calzando los impecables Manolos y sin confundir jamás a Dolce con Gabbana. Sin embargo, a medida que comienza a ver el mundo a través de los ojos de Miranda, Andy empieza a comprender que, aunque la vida de Miranda es envidiable, también es profundamente solitaria y se da cuenta de que, en ocasiones, para alcanzar un éxito descomunal, es necesario realizar un sacrificio monumental.

El icónico papel de Meryl Streep aún continúa siendo una referencia de moda.

Esta película que está disponible en Prime Video y en Star+ nos regaló momentos increíbles en los que la diosa de la actuación Meryl Streep, en compañía de las icónicas Anne Hathaway y Emily Blunt se unieron para mostrarnos como es el acelerado mundo de la moda y crear el debate si el novio de Andy es realmente el villano celoso del éxito o toda la culpa había sido de Miranda.

