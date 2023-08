Test de personalidad: dime qué figura viste primero y te diré si eres un gran amigo

Los test visuales se han constituido en herramientas útiles para conocer aspectos de la manera de actuar, sentir y expresar los sentimientos de las personas. A través de imágenes, estos test de personalidad pueden revelar aspectos que tal vez permanecen inconscientes o reprimidos en la mente.

En esta oportunidad se presenta una imagen con trazos lineales y deberás identificar rápidamente una figura. Los resultados posibles son dos y cada uno corresponde a una manera de ser y una relación particular con el concepto de amistad.

Observa la imagen rápidamente y trata de encontrar una figura. Fuente: Pinterest

¿Qué forma viste primero?

La figura de un ojo abierto

Si esta parte del cuerpo ha sido lo primero que has identificado, entonces significa que eres el tipo de amigo que siempre da buenos consejos. Tu intuición y el conocimiento que tienes acerca de tus seres queridos, te permite aconsejarlos desde tu lado más espiritual y pacífico.

Eres una persona intuitiva y das buenos consejos. Fuente: Unsplash.com

Sin embargo, ver el ojo se traduce en que a veces te dejas llevar por tus emociones y no tienes los pies sobre la tierra. En varias experiencias de tu vida has vivido de ilusiones, pero también has acabado recolectando decepciones. Debes aprender a no idealizar personas ni situaciones.

Una flor

Si este ejemplar ha sido lo primero en que has puesto tu atención, quiere decir que eres un gran amigo. Los demás te ven como alguien ejemplar por tus valores. Para ti el respeto, la lealtad y la sinceridad son fundamentales. Eres una persona comprometida con sus proyectos y sus lazos afectivos.

No sueles preocuparte por el qué dirán y eres una persona realista. Siempre tratas de ver lo positivo en las situaciones difíciles. Como una flor exótica, puedes brillar en contextos realmente complicados o dificultosos. Tu voluntad y tu perseverancia son dignos de admirar.