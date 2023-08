Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 7 al 11 de agosto, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 7 al 11 de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

En cualquier relación, la toma de decisiones es imprescindible. No puedes quedarte en una posición neutral sin tomar partido. El amor enfrenta diversos obstáculos (como el tiempo, la envidia o la rutina), por lo que debes defenderlo con determinación. ¿Cuál es el camino a seguir? Indudablemente, el de tu pareja y el del amor.

Hoy es propicio para hacer las paces con tus adversarios y unirte para formar una alianza productiva en la que todos salgan beneficiados. Será necesario que pongas a un lado parte de tu orgullo y perdones ciertos actos que considerabas imperdonables, pero esto es esencial para generar ingresos.

Es un buen momento para dejar de lamentarte por tu propio bienestar. Aunque muchos factores externos influyen en tu vida, no debes olvidar la importancia de asumir tu responsabilidad. La buena noticia es que tienes el poder de equilibrar tanto tu cuerpo como tu mente.

Tauro

Hoy sientes que estás en una situación complicada. Tu pareja te ha rodeado con un cerco debido a una indiscreción que cometiste, lo que le ha hecho creer que has infringido las reglas de la relación. Es crucial que mantengas la calma y demuestres que sus sospechas son infundadas. Tus acciones hablarán por ti.

Hoy será el punto culminante de todos tus esfuerzos, alcanzando un logro que es completamente merecido. Debes felicitarte por ello y verlo como una muestra del talento y el esfuerzo que posees. Sin embargo, evita excederte en la celebración, ya que mañana será momento de comenzar una nueva etapa.

Es importante que te enfoques en lo que realmente sucede y que no dejes que tu imaginación te lleve por caminos equivocados. Todos somos propensos a la hipocondría en ciertos casos, pero es crucial no dejarse llevar por la imaginación. Puedes ser tan vívido en tus pensamientos que llegues a "sentir" síntomas que no son reales. Evita exagerar y recuerda que estás sano.

Géminis

Cuando se desea algo con determinación, es posible superar cualquier problema que enfrentemos. La clave está en mantener el amor y evitar que ciertas situaciones se agranden solo para obtener ventajas sobre nuestra pareja. Hemos dejado en claro nuestro punto de vista, y ahora es momento de seguir adelante.

Nuestro equipo cuenta con un conjunto de talentos que requiere una guía adecuada, y esa responsabilidad recae únicamente en nosotros. Es hora de ejercer nuestro poder de liderazgo, ya que nadie más dentro del equipo asumirá esa tarea. Siendo un buen líder, marcamos la diferencia y somos lo mejor para nuestro equipo.

Hoy es el día para liberarnos de la negatividad y de las ideas preconcebidas sobre lo que debemos hacer o no para alcanzar la felicidad. Debemos resolver los conflictos internos pendientes antes de responder a las preguntas sobre lo que hacemos, ganamos o podríamos ganar.

Cáncer

Es importante reconocer cuándo es posible pedir lo imposible. Nuestra pareja es capaz de lograr grandes hazañas y proezas, pero en este momento específico, se le hace imposible. Por lo tanto, debemos tomar las riendas de la situación y estar a la altura gracias a lo que hemos aprendido de los mejores.

Será más conveniente retirar nuestra oferta en una negociación. Un "no" en este caso será beneficioso para nosotros, ya que hará que quienes nos convocan reconsideren los términos que nos ofrecen. Debemos valorar nuestro talento y lo que podemos aportar, ya que lo que nos prometen no está a la altura de nuestra experiencia.

Experimentamos cierta fatiga y no sabemos cómo abordarla. Somos conscientes de que el movimiento y el esfuerzo son esenciales para reactivarnos. Podemos comenzar con unos minutos de caminata y luego incrementar el esfuerzo día a día para ver mejoras significativas en nuestra vitalidad.

Leo

En el amor, existen reglas implícitas que deben ser respetadas por ambas partes. Cambiarlas sin previo aviso es tomar una ventaja injusta, y eso no es algo que debas permitir en tu relación de pareja.

Cada vez que renuncias a un compromiso, también renuncias a oportunidades de ingresos. Por lo tanto, no descuides tus responsabilidades en el trabajo, ya que esto podría llevarte a ser considerado prescindible. La apatía no es una estrategia efectiva para avanzar en tu carrera profesional, así que mantente comprometido.

Hoy es un buen día para iniciar un nuevo desafío físico, ya que tu cuerpo lo necesita para mejorar. Cuanto mayor sea la exigencia física, más beneficiará a tu metabolismo y bienestar general. El ejercicio es una vía efectiva para mantener tu cuerpo en forma y permitir su desarrollo natural.

Virgo

El amor se vive en pareja porque dos voluntades pueden lograr más que una sola. Cuando ambos se cuidan, se enseñan y se acompañan, sus fuerzas se unen para avanzar juntos. Vivir completamente en conjunto, hasta confundirse como una sola entidad, es fundamental para fortalecer la relación.

Es importante que no confundas tus acciones con las de otros miembros destacados de tu equipo. A veces, la admiración o el afecto pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a otorgar privilegios injustos. Cada persona bajo tu liderazgo merece un trato igualitario y justo.

Hoy, debes fortalecer la firmeza de tu aura. Puedes hacerlo adquiriendo una piedra relacionada con tu signo, como una amatista, un fragmento de jade o un cristal de cuarzo en color verde. Esto fortalecerá tu conexión con tu entorno y las personas que te rodean.

Libra

Hoy enfrentas una decisión que puede ser difícil pero necesaria. Es momento de permitir que tu pareja tenga ventaja en el tema sobre el que han estado discutiendo. No lo veas como una derrota, sino como una oportunidad para encontrar la paz y seguir creciendo juntos como pareja.

En la vida no hay garantías del 100%. Aceptar una pérdida hoy no significa que te rindas. Las altas y bajas son parte natural de cualquier proceso productivo. Aprende de lo sucedido, incluidos posibles errores, y toma las medidas necesarias para avanzar.

No dejes tu bienestar emocional al azar, ya que es algo de gran importancia. La angustia y ansiedad pueden estar relacionadas con situaciones simples, palabras dichas sin pensar. Sin embargo, sus efectos pueden ser significativos. Es vital abordar estos temas y resolverlos adecuadamente.

Escorpión

Hoy es el momento de revelar un secreto que te ha estado inquietando últimamente. No es necesario cargar con ese peso, ya que si lo sigues ocultando, solo crecerá. Es mejor liberarse de ello ahora que aún se puede manejar como una mentira blanca.

Enfrentar un problema es más sabio que esconderlo, especialmente cuando se trata de dinero y trabajo. Pequeños errores pueden convertirse en grandes obstáculos si los ignoras. No arriesgues tu prestigio por cosas insignificantes. Ten el coraje de reconocer tus errores, como siempre has hecho.

Si esperas cambios en tu cuerpo, debes comenzar a implementar las transformaciones que sabes que son necesarias desde hace tiempo. No lo sigas postergando. En el fondo, es cuestión de seguir pautas que conoces bien: disciplina y amor propio.

Sagitario

Es importante abordar ciertos temas que se han mencionado a medias y que están generando pasivo-agresividad entre ustedes dos. El sarcasmo y las palabras hirientes no deben tener cabida en una relación basada en el amor. Comunicarse de manera abierta y honesta es fundamental para evitar daños innecesarios.

Este período de dificultades está por llegar a su fin. Pronto verás cómo cambian esas circunstancias que han afectado tu autoestima y economía. Podrás levantar la cabeza con esperanza y expectativas hacia el futuro. Lo mejor está por venir, y ahora tienes razones para creer en ello.

La esperanza es una emoción valiosa, y es importante mantenerla, a pesar de lo que puedan decirte. Puede que lo que anheles parezca imposible para algunos, pero esa esperanza te impulsa a vivir con dignidad y a mirar hacia adelante. No renuncies a lo que la esperanza te brinda, es una fuente de vida y luz.

Capricornio

Hoy es un día propicio para las reconciliaciones verdaderas con tu pareja. Es necesario hablar, reconocer tus errores y perdonar genuinamente los errores de tu pareja. Deja el rencor a un lado, ya que puede convertirse en un lastre para la relación. Es mejor solucionar los problemas y perdonar de corazón.

Los verdaderos socios comparten tanto los éxitos como las derrotas, especialmente las pérdidas. No te sirve de mucho tener aliados que solo están presentes cuando todo va bien, pero desaparecen cuando hay que enfrentar dificultades y recuperarse. Una verdadera asociación implica compartir todo, lo bueno y lo malo.

Hoy es importante cuidar tanto lo que comes como lo que bebes. Los astros señalan que los excesos pueden ser perjudiciales, así que es mejor mantener la mesura para conservar y mejorar tu salud. Regresa a una dieta equilibrada y modera tus hábitos para mantener el bienestar de tu cuerpo.

Acuario

Es importante entender que tu pareja no tiene que estar en comunicación contigo las 24 horas del día. Cada persona tiene sus ocupaciones y preocupaciones individuales. No dejes que esto te moleste tanto, ya que puede ser una señal de tu deseo de controlarlo todo. Permítele a tu pareja la libertad necesaria para fortalecer la creatividad en su relación.

Si actualmente no tienes pareja, es esencial establecer límites claros para ti mismo en nombre del amor y al buscar una pareja. Es recomendable definir tus valores y hasta dónde estás dispuesto a llegar antes de perseguir a alguien que es muy diferente a ti y tiene valores contrarios. Tu autoestima debe guiar esos límites.

A menudo sientes que la rutina te consume y que nada nuevo te espera en el camino. Esto puede desalentarte y hacerte perder la motivación para buscar la novedad que anhelas. Es importante recordar que, en gran medida, tú eres el escritor de tu destino. Tienes la capacidad de agregar brillo y emoción a tu vida.

Piscis

En una relación, a veces es necesario que intervenga un tercero para que dos personas puedan permanecer juntas. Es importante no sentir celos por el apoyo emocional que tu pareja puede recibir de otros. Una relación se basa en una comunidad de apoyo que trabaja para hacer posible el amor.

Tu imagen habla mucho acerca de ti. Hoy es un buen día para revisar cómo te presentas ante el mundo y evaluar si es la imagen más efectiva. Pregunta a tus socios y compañeros y observa el impacto que tienes en los demás. Realiza los cambios necesarios para lograr el efecto que realmente deseas y proyectar confianza.

Tus emociones son tuyas y de nadie más. Nadie debe decirte cómo debes sentir o reaccionar ante ciertas situaciones. La tristeza, el enojo o la resignación son emociones que tú decides experimentar, y nadie más debe imponértelas. Permítete sentir de manera auténtica y legítima, dándole rienda suelta a tu corazón.

