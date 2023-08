Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 7 de agosto según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este lunes 3 de agosto hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este lunes 3 de agosto tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este lunes 3 de agosto sale la carta del 04 de copas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida. Esta carta tiene un significado muy peculiar pues habla de que te has aislado de la gente que amas, no quieres interactuar pues tienes tanto miedo a ser lastimada o lastimado de nuevo que prefieres hacer esto, pero como salió invertida tiene un gran sentido ya que habla de que poco a poco te estás abriendo de nuevo y retomando la confianza en las demás personas.

Amor

¡Felicidades! Has vencido tus miedos de ser lastimada pero también estas muy consciente de que no quieres lastimar a nadie, por eso mismo en estos momentos nuevamente estas abierta a conocer personas o bien arreglar esos problemas con personas del pasado, heridas que aún no han cerrado pero que estas dispuesta a sanarlas.

Trabajo

Es un gran día para que retomes esos planes de abrir aquel negocio que tenías en mente, sea de lo que desees, hoy estarás muy animado para cumplir el sueño de toda tu vida, solo no te desesperes, recuerda ir poco a poco.

La situación económica del país es un poco difícil por lo que abrir un negocio podría costar un poco de trabajo, pero, no tires la toalla ya que al final lograrás ver resultados espectaculares.

Salud

No tengas miedo de acudir con tu doctor, sabemos que la situación por la pandemia es difícil pero si tienes algún malestar por mínimo que parezca debes acudir con los expertos. Es un buen momento para que dejes el sedentarismo.