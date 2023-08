Ángeles de la guarda: el mensaje para iniciar la semana según tu signo del zodiaco este 7 de agosto de 2023

Los ángeles siempre están dispuestos a apoyar y a iluminar el camino de quienes les piden su ayuda, constantemente nos mandan señales para guiarnos, solo es necesario parar, reflexionar y analizar todo lo que nos rodea para descifrar el mensaje que nos envían.

Una forma de reforzar ese lazo con estos seres celestiales es mantener contacto con ellos platicando, haciendo peticiones, comprándoles flores y atrayéndolos por el olor las flores silvestres, ramos de pino, incienso, benjuí, sándalo, mirra, estoraque, alcanfor, laurel y romero son algunos de los que más disfrutan.

Los acuario deberán hacer un cambio radical espiritual Foto: Freepik

¿Cuál es mi Ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Debes aprender a ser menos egoísta, aunque eres servicial en ocasiones sólo prestas atención a tus intereses y además de lastimar a tus seres queridos, te pierdes de cosas interesantes.

TAURO (Ángel Hamabiel): Debes cuidar más tu alimentación y salud, no dejes pasar ningún malestar porque te podría ayudar a detectar un problema que podría causarte graves malestares a futuro.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Momentos de reflexión y de pensar en tu futuro, a veces es importante visibilizar lo que queremos conseguir para trazar el camino.

CÁNCER (Ángel Muriel): Aprende a ver el lado positivo de la vida, ahora es momento de disfrutar y viajar, así que consiéntete y disfruta el momento.

LEO (Arcángel Miguel): Tienes varios pendientes que has decidido postergar, no pierdas más el tiempo porque eso no te permitirá avanzar.

VIRGO (Arcángel Rafael): Vienen cambios en tu vida, has aprendido a ver las cosas con otros ojos y a tener más calma, trata de apoyar a tus seres queridos que aún no desarrollan esa madurez emocional.

LIBRA (Arcángel Samael): Inscríbete en un curso para aprender algo nuevo y salir de la rutina, te será de gran ayuda ara desarrollar nuevas habilidades.

Foto: Freepik

ESCORPIO (Ángel Azrael): Vendrán buenos tiempos en la economía, te ayudará a salir de tus pendientes y podrás empezar a ahorrar, así que ponlo en práctica.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Recibirás una oferta que no querrás rechazar, pero analiza si esto te ayudará o traerá más confsiones a tu vida.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Tendrás muchas responsabilidades en puerta, organiza tu tiempo para cumplir con los compromisos y no quedar mal.

ACUARIO (Ángel Uriel): Deberías de trabajar en ser más sincero contigo y con quienes te rodean, las apariencias son lo tuyo y eso te ha llevado a vivir con insatisfacción.

PISCIS (Ángel Azariel): Siempre atraes la atención de las personas, así que úsala para tu beneficio y para generar cosas positivas en quienes te rodean.

SIGUE LEYENDO...

Son de corazón frío: los 5 signos del zodiaco a los que más les cuesta enamorarse de alguien