Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 6 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 6 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino para los 12 Signos del Zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, parece que estás listo para causar caos y conquistar el mundo este mes. Tu energía está por las nubes, pero ¡ojo!, no te lances a la piscina sin agua. Controla esa impulsividad y canaliza esa pasión en cosas que realmente importen. Y sí, quizás deberías pensar antes de hablar, no todo el mundo está listo para tu sinceridad aplastante. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Es momento de aprender las lecciones de vida para no volver a tropezar con la misma piedra. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir una caída. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención En la medida que des recibirás

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, estás aferrándote a tu terquedad como si fuera un tesoro. Es genial ser firme en tus convicciones, pero a veces un poco de flexibilidad no hace daño. En el amor, podría ser tiempo de dejar atrás viejas rencillas y abrirte a nuevas posibilidades. ¿Quién sabe? Podría haber algo bueno esperándote si te abres un poquito. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Vienen grandes oportunidades en el amor en caso de estar soltero, aprovecha lo que la vida pone para ti porque las oportunidades no se repiten..

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, estás como una mariposa de flor en flor, saltando de idea en idea más rápido que un conejo con prisa. Enfócate, por favor. La vida no es solo una fiesta interminable. Y en las relaciones, intenta mantener un poco de misterio en lugar de contar tu historia de vida en la primera cita. Te llegará la invitación para una salida o viaje exprés en próximas fechas. Si tienes pareja los celos y la inseguridad estarán más fuertes que nunca, saldrán adelante y la relación será más fuerte. Si no tienes pareja, no te preocupes, no es momento de compartir tu tiempo, dinero y energía con alguien más. Si no te ha funcionado lo que has hecho para lograr ese proyecto que tienes en mente es momento de cambiar la estrategia para poder obtener resultados distintos. Vienen días en los cuales el amor florecerá de muchas maneras sobre todo en la familia, agradece quien eres y lo que tienes cada día.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, te has puesto la coraza protectora más dura que el diamante, pero a veces debes bajarla. La vulnerabilidad no es señal de debilidad. Este mes es ideal para conectar con tu intuición, y si esa vocecita te dice que hagas algo atrevido, ¡dale una oportunidad! Cuando dejes de pensar que la vida es injusta empezarás a sentirle sabor, recuerda que cada persona tiene lo que se merece y si no lo tiene es porque no ha luchado lo suficiente. Es momento de realizar cambios a tu vida que vayan enfocados a tu economía, no esperes quedarte sin nada para ponerte a trabajar y hacer dinero. Hay días en los cuales te sentirás con ganas de comerte al mundo y otros en los cuales tu autoestima estará por los suelos, deberás de buscar razones o motivos para ir por lo que deseo

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, No es solo tu mundo y los demás están viviendo en él. Tu magnetismo es innegable, pero cuidado con el egocentrismo. Si quieres ser el rey o reina de la selva, asegúrate de que tus súbditos también estén felices. Y, por cierto, el drama innecesario no es la mejor manera de llamar la atención. Tus sueños y anhelos se pierden muchas veces por tu falta de interés y trabajo constante, has tenido la oportunidad de cumplir muchas metas y salir siempre victorioso o victoriosa sin embargo le flojeas mucho o te desespera el no lograr las cosas pronto. Ten cuidado con contar tus proyectos porque se te podrían venir abajo, hay amistades que te tienen mucha envidia y que buscarán la manera de echar abajo tus planes

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, a veces está bien dejar que las cosas sean un poco imperfectas. Relájate y disfruta sin analizar cada pequeño detalle. En el amor, no todos tienen que cumplir con tu lista interminable de requisitos. Cambia la forma de ver la vida y comienza a pensar en lo que quieres y deseas para que obtengas los resultados deseados. Tu ingenuidad se debe a que vuelves a confiar en quien ya te puso el dedo una vez. Despójate de todo eso que te hace daño, no te va a conducir a nada bueno. No permitas que comentarios de otras personas dañen tu existencia, el amor se mostrará de la mejor manera para ti, pero deberás de cuidar mucho tu sensibilidad..

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, cuidado, porque en medio de tanto intento de complacer a todos, podrías olvidarte de ti mismo. No temas decir lo que realmente piensas, ¡la gente lo apreciará más de lo que crees! Bájale a tu mal humor, no te sirve de nada, llévate las cosas tranquilamente pues solo te amargas tu solo o sola. A veces te quejas de todo tu alrededor, pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de una expareja que regresa a dañarte la existencia, no des pie a eso, manda a la fregada a esas personas, mientras más sigas. A medida que aumente tu necesidad de amar, será en la medida en que te equivoques eligiendo a esa persona.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu intensidad está a punto de romper el termómetro. Pero, ¿qué tal si bajas un poco el fuego? No todos están preparados para tus revelaciones profundas. Y en lugar de buscar secretos en los demás, tal vez sería bueno que te abras un poco y compartas tus propios sentimientos. Aguas con una amistad que conociste hace no más de 3 meses, te va a traicionar hablando fregadera puede ver en pintura, existe mucha envidia de su parte hacia ti. y media de ti, por una parte, te muestra la cara de tu mejor amig@ y por otra no te aguanta ni te No te culpes por tonterías que no son tu culpa, confiar quizás fue tu error, pero al final de eso también se aprende. Te vas a enterar de embarazo dentro de la familia. No te permitas caer de nuevo ni tropezar con la misma piedra porque lo vas a lamentar. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán muy fuertes..

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, estás listo para conquistar montañas y cruzar océanos, pero recuerda que a veces el camino más largo no es el más rápido. Concéntrate en tus objetivos, pero también presta atención a los detalles en el camino. Y por amor al cosmos, no prometas cosas que no puedes cumplir. Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que éste jamás se acaba solo cambia de cama. Cambios en tu estado de ánimo, no te preocupes es un ciclo que solo durará unos días. Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá, ten cuidado con cuestiones de salud las cuales podrían afectar demasiado e ir a parar al hospital por cuestiones infecciosas. Si estas planeando un viaje pon atención a los dineros porque podría venirse abajo

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Estás escalando esa montaña con determinación, pero no olvides mirar hacia abajo y apreciar lo que has logrado. La vida no es solo trabajo y responsabilidades. Relájate un poco y permite que la diversión se infiltre en tu vida. No te preocupes, el mundo no se vendrá abajo. No dudes de tu capacidad de obtener lo que quieres y deseas pues estas a muy pocos pasos de lograrlo. Aprende a quererte y amarte como nunca lo habías hecho porque lo vas a necesitaras. Vienen muchos cambios que deberás de atender a la brevedad para que no te afecten en tu futuro, has tenido muchas oportunidades de ser feliz, pero las has dejado ir por atender cuestiones que tú sabes no te dejan nada de provecho..

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu mente brillante está ideando planes para salvar el mundo, pero no te olvides de las personas que tienes justo al lado. A veces, tus ideas revolucionarias pueden alejarte de la realidad. Conéctate con quienes te rodean y considera sus opiniones. Ah, y tal vez puedas dejar de vivir en el futuro por un rato. Cuida mucha cuestión de piernas y brazos podrías lastimarte. Una decepción en el terreno de la amistad a causa de malentendidos. Es momento de poner un alto a personas negativas que buscan sacarte de tu zona de confort. Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estás navegando por las aguas emocionales con gracia, pero a veces puedes perderte en tus propias fantasías. Mantén un pie en tierra firme y asegúrate de no caer en la trampa de los sacrificios excesivos. Aprende a poner límites y decir "no" de vez en cuando. ¡Tú también importas! Te da mucho miedo que te traicionen y termines al final sufriendo, eres muy inseguro o insegura y vives. Ponte ya las pilas y centra tus energías en ir por eso que tantas amas, arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o rechazada o que las cosas no resulten, solo así te quitarás esa careta de la cara y podrás darte cuenta si vale la pena seguir ahí o mejor cerrar esa puerta y buscar mejores opciones.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

