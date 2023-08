Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 5 de agosto, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este sábado 5 de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente con sus mejores predicciones

Así será tu suerte hoy, según Mhoni Vidente

Aries

Una persona del pasado ha aparecido, amenazando con separarlos. Sin embargo, ambos saben que nadie puede dañar su relación. ¿Por qué temer a esta intrusa? Deberían recibirla con amabilidad y comprenderá que no pertenece a su vida.

Ahora es tu turno. Los demás han demostrado que no comprenden el negocio, y sus esfuerzos son infructuosos, sin ideas firmes ni métodos probados. Aplica toda tu experiencia a este problema y descubrirás que tienes la solución necesaria. Eso sí, asegúrate de reclamar todo el mérito.

Hoy no es un buen día para arriesgarte con actividades al aire libre. Las principales amenazas para tu equilibrio metabólico están presentes y podrían causarte daño. No querrás pasar días en cama, así que es mejor quedarse en casa. Realiza todas tus tareas a distancia y haz las llamadas necesarias a tiempo.

Tauro

El amor no se puede medir con proyecciones económicas. No puedes saber si el amor será un obstáculo para su crecimiento profesional. Si buscabas un socio, este no era el lugar adecuado para encontrarlo. En cambio, tienes a alguien que te ama, lo cual es mucho mejor.

Estás cansado de esperar en salas, de entrevistas y del silencio del teléfono. Pero no te preocupes más, hoy recibirás la llamada deseada, aunque no sea por teléfono. Obtendrás lo que deseas de uno de los lugares a los que acudiste. Tus esfuerzos no serán en vano.

Debes prestar atención a los pequeños cansancios después de comer y hacer ejercicio. Sé más cuidadoso con tu presión sanguínea, recuerda que tu corazón es fuerte pero delicado si no le das la atención y los cuidados adecuados. Como primera medida, es importante reducir el consumo de sal.

Géminis

Hoy hay más de un motivo para celebrar, pero no debes olvidar el aniversario que ocurre hoy. Tu pareja valora mucho las fechas especiales, así que asegúrate de hacer todos los arreglos para esta pequeña celebración. Recuerda que los detalles son fundamentales para fortalecer el amor.

No dejes que una mala experiencia previa te impida considerar una buena oferta que se te presenta ahora. La persona que te falló en el pasado regresa con la intención de saldar su deuda y compensarte. Acepta su oferta, ya que será beneficioso para ti y te traerá más beneficios de los que imaginas.

Esperas que alguien más te saque de tu inmovilidad, pero eso no ocurrirá. Eres la única persona que puede animarte a salir de este círculo vicioso y la única que puede hacerlo. Aunque temes el esfuerzo que requiere, no puedes demorarlo más. Es hora de tomar acción.

Cáncer

Hoy habrá un cambio en las circunstancias que te llevará a cuestionar tus decisiones sobre tu pareja. Te darás cuenta de que les has dado poco espacio para elegir a las personas que aman. Es importante corregir esta situación, ya que el amor debe ser construido por ambos y emanar de esa unión.

Te sientes limitado como si llevaras una camisa de fuerza que no te permite fluir con libertad y ser la persona que necesitas ser para ser más productivo. Eres un innovador por naturaleza, pero tus superiores no lo entienden y prefieren ejercer disciplina sobre ti. Debes hacerles ver su error y buscar un enfoque que te permita ser más creativo.

Aunque disfrutas de un buen estilo de vida y te das caprichos, especialmente en la alimentación, estás permitiendo excesos y abusos hacia tu cuerpo. Es momento de poner disciplina en tu vida y respetar el control sobre tu cuerpo. Debes cuidar de ti mismo de manera responsable.

Leo

En una pareja, es esencial que ambas partes se escuchen con igual fuerza y respeto. No intentes ser siempre el primero en hablar o el último, permite que tu pareja se exprese con total libertad y sin restricciones.

Aunque te apasiona lo que haces y no tienes límites cuando se trata de comprometerte con tus pasiones, es importante que también te tomes tiempo para el descanso y el ocio. Organízate mejor para mantener una buena salud mental.

Los pensamientos negativos pueden atraer tendencias negativas. Para salir de esa situación estancada, debes generar pensamientos positivos y visualizarte en un futuro brillante y prometedor cada día, donde todas las cosas buenas que deseas se harán realidad.

Virgo

Si notas hostilidad en tu pareja, es momento de revisar si estás cumpliendo con las promesas que le has hecho. Es probable que haya una diferencia significativa entre las promesas y su cumplimiento, lo que justifica su hartazgo. Trabaja en cumplir más y dejar de hacer promesas vacías.

La sensación de vigilancia y angustia que sientes proviene de ti mismo y no de los demás. Es importante que revises la forma en que llevas a cabo tus acciones, ya que hay aspectos que sabes que podrías mejorar para lograr resultados más positivos.

A veces, nuestras acciones correctas pueden tener consecuencias negativas para otras personas. Acepta que el universo está interconectado en lo bueno y lo malo, y no cargues con culpa por tomar decisiones necesarias, aunque puedan afectar a otros.

Libra

Hoy no es un buen día para dar por sentado ningún aspecto de tu relación, especialmente si tienes dudas sobre si tú y tu pareja están invirtiendo lo mismo en la relación. Ser honesto contigo mismo es importante y quizás descubras que no están poniendo el mismo nivel de esfuerzo.

Para las cuestiones que están en un punto muerto, es recomendable buscar ayuda desde tu vida interior y espiritual, incluso si normalmente no sueles recurrir a ello debido a tu pragmatismo. Encender una vela azul esta noche y pedir orientación podría ser útil.

Tienes la tendencia a exigirle mucho a tu cuerpo en todas las áreas de tu vida: trabajo, ejercicio y excesos en la comida y bebida. Es momento de cambiar este hábito y también nutrir y desarrollar tu vida mental y espiritual.

Escorpión

Hay algo importante que quieres decirle a tu pareja y que llevas días posponiendo. Es crucial para ti y ayudaría a clarificar situaciones entre ambos. No esperes por la oportunidad perfecta, expresa tus sentimientos hoy, aunque sea de manera improvisada.

Recuerda que en la vida, no siempre las mejores jugadas tienen el resultado esperado. A veces, el azar juega un papel importante y las cosas no salen como planeamos. No te desanimes por un pequeño fracaso, lo importante es levantarse y empezar de nuevo.

Es fundamental que sigas una dieta más adecuada para tu bienestar. No dejes que las prisas y demandas diarias sean excusa para descuidar tu salud. Tu cuerpo es tu responsabilidad más importante, así que ponlo por delante de otras consideraciones.

Sagitario

Ha llegado el momento de romper el silencio sobre un tema que ha estado guardado durante mucho tiempo. Tú y tu pareja deben hablar abiertamente sobre este asunto que ha causado heridas y distancia entre ustedes. Verás que el diálogo puede solucionar todo de una vez por todas.

Hoy es un buen día para revisar las reglas de tu negocio y comprobar si has estado cumpliendo con todas las normas. Aunque has seguido las pautas escritas, hay detalles que deben ser pulidos y cuidados. Es importante hacer esta revisión antes de que los errores se vuelvan más significativos.

Mantén viva la capacidad de sorprenderte a ti mismo. Sal de tu zona de confort y proponte hacer algo fuera de lo común. Los momentos de espontaneidad te ayudarán a mantener la melancolía alejada.

Capricornio

Si vas a invertir tiempo y esfuerzo en algo, que sea en tu relación de pareja. No hay nada más importante ni que merezca más atención. Reconoce que la has dejado en segundo plano durante unos meses, pero aún hay tiempo para mejorar y fortalecer la relación.

En tu trabajo, el método infalible ya lo conoces, pero puede que lo hayas pasado por alto. Pon pasión en lo que haces y deja de lado consideraciones secundarias. Esa pasión te llevará por el camino correcto.

La vida es única y debes vivirla plenamente. Atrévete a experimentar y disfrutar de todo lo que el mundo tiene para ofrecer. No dejes que el miedo a la opinión de los demás te detenga. Vive con intensidad y sin arrepentimientos.

Acuario

Es momento de autoobservarte y ver cómo te comportas en la relación, desde la perspectiva de tu pareja. Reconoce cómo te comunicas y sobre qué temas, si eres colaborador o una carga en las tareas diarias. Observa esto antes de que tu pareja lo haga, para poder hacer ajustes si es necesario.

Hoy hay mucho en juego y aspectos importantes se decidirán. Sal con toda tu fuerza y muestra tus mejores talentos. No postergues enfrentar lo inevitable, ya que si logras ganar, obtendrás más ingresos y clientes a tu favor.

Tu salud es primordial, así que aplica la mejor medida para tu bienestar: la prevención diaria. No dejes que la falta de disciplina afecte tu alimentación y ejercicio.

Piscis

El amor debe ser ligero, sin que pese en nuestras acciones y decisiones. Tal vez el exceso de consulta y respeto que has impuesto en tu relación está afectando la espontaneidad necesaria para el amor. Deja más espacio para la sorpresa y la espontaneidad.

Reinventarse y empezar de cero puede ser desafiante, pero tienes todas las capacidades para lograrlo. Quizás sea necesario cambiar de rubro o campo laboral, y el riesgo es menor que mantenerse en una inercia que no te beneficia.

Es importante abrirse más. A pesar de los desengaños pasados, la gente puede transmitir energías diversas que nos impulsan y nutren. Deja de escudarte de las relaciones y busca el contacto con la gente, ya que necesitas esa conexión.

