Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 4 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 4 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino para los 12 Signos del Zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este mes vas a estar lleno de energía y pasión. No te detengas ante los obstáculos, porque estás listo para conquistar el mundo.

Cambios importantes en los dineros, te llegarán en pocos días. No confíes tanto en quien se te acerca como cordero manso y que no rompe un plato, ya que cuando menos lo acuerdes, sacará las uñas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en estos días te sentirás práctico y estable, pero ten cuidado con ser demasiado terco. Acepta los cambios que vienen y mantén la mente abierta. Tu perseverancia será tu mejor aliada.

Mejoras de salud en familiar, posibilidad de un cambio de domicilio, y se solucionará problema económico que existían en casa. Recuerda que tienes un don de atraer a las personas y causas confianza donde quiera que vayas date la oportunidad de aprovechar eso para conseguir lo que deseas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente estará más aguda que nunca, y estarás lleno de ideas brillantes. Comunica tus pensamientos de manera clara y sincera.

Una nueva oportunidad laboral se visualiza y la entrada de dinero extra, deja de pensar que el mundo está en tu contra y toma el toro por los cuernos, momento de que te hagas responsable de tus propios actos.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, este mes te sentirás emocional y sensible, pero eso no significa que debas esconderte. Aprovecha esa intuición para tomar decisiones acertadas. Rodéate de personas que te entiendan y apoyen.

Hay muchas oportunidades de crecimiento en el área económica, pero también se visualiza la llegada de persona piel blanca que podría meterte en problemas, sé más precavido o precavida y no confíes tan pronto en las personas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tienes la autoconfianza por las nubes, y eso te abrirá muchas puertas. Pero no te vuelvas arrogante, recuerda que todos somos iguales. Usa tu carisma para inspirar a otros.

Hay muchas oportunidades de crecimiento en el área económica, pero también se visualiza la llegada de persona piel blanca que podría meterte en problemas sé más precavido o precavida y no confíes tan pronto en las personas. No tengas miedo a enfrentar nuevos retos recuerda quién eres y hacia dónde te diriges.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, este mes estarás enfocado en los detalles, y eso te ayudará a resolver problemas con precisión. Pero no te pases de crítico contigo mismo o con los demás.

Si tienes una relación o una pareja debes aprender a darle su lugar y no quitarle su libertad, algunas veces sueles exigir más de lo que puedes ofrecer y cuando te exigen ya no sabes dónde meterte. Hay posibilidad de un viaje o salida de la ciudad en el cual te la pasarás de lo mejor.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, estarás en armonía con tu entorno, pero eso no significa que debas evitar los conflictos. Aprende a poner límites y a defender tus ideales. La justicia y la belleza serán tus guías.

Perdiste un ser muy especial en tu pasado debido a tu incapacidad de creer y confiar en las personas, tu orgullo te ha llevado a cometer grandes errores y mientras no logres quitarlo de tu camino jamás lograrás nada más, la vida te cobrará facturas pasadas, pero lo bueno de eso es que aprenderás la lección y no volverás a cometer los mismos errores.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu intensidad será magnética, pero ten cuidado con la posesividad. Aprovecha este mes para dejar ir aquello que no te sirve. Transformación y renovación serán tus palabras clave.

Ten paciencia y no te desesperes, ya que lo mejor está por venir, sino que te ha ido del todo bien en tu vida debes aprender de esos errores para poder abrir las puertas a nuevas cosas. No vivas en el pasado, necesitas quitar todas esas cosas de tu camino, porque no te dejarán avanzar de la forma que necesitas y debes hacerlo.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu libre estará más fuerte que nunca, pero cuidado con ser irresponsable. Planea tus metas y ve tras ellas sin miedo.

No pierdas tu tiempo en quien no vale la pena, dedícate a verte mejor, no comas alimentos que te engorden, cuida tu figura que si tú no lo haces nadie lo hará. Confía más en tu capacidad de lograr tus metas, tienes todo para conseguir lo que quieres.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu ambición estará al máximo, y eso es genial, pero no dejes que el trabajo te consuma. Encuentra tiempo para la familia y el descanso. La disciplina y la perseverancia te llevarán lejos.

Trata de confiar más en ti y en tus talentos, no todos los que te rodean son buenos y muchos no creen en ti es momento de demostrarle al mundo y sobre todo a ti lo que eres capaz de lograr por tu cuenta. Hay movimientos importantes en tu vida que te dejarán muy buen sabor de boca.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, este mes estarás lleno de ideas innovadoras y revolucionarias. Pero no te aísles del mundo, busca el equilibrio entre la individualidad y la comunidad.

Te busca persona del pasado para remediar errores, si ya te curaste de espanto no des entrada a tu vida, recuerda que el recalentado nunca sabrá mejor al menos que sean tamales. Trata de no comer cosas que te engordan, descuidas mucho tu salud en ese aspecto y dentro de poco podrías sufrir las consecuencias.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición estará a flor de piel, pero no te dejes llevar por la fantasía. Enfócate en lo que es real y necesario. Aprovecha este momento para expresar tu sensibilidad de manera creativa.

La vida te colmará de nuevas oportunidades en lo laboral, material y sentimental, aprende a decir que no y no siempre decir sí a todo solo por quedar bien. Te viene una racha económica, controla tus gastos y aprende a no dar más de lo que tienes.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

