Modelo busca el amor y comienza a aceptar solicitudes, los interesados deben contestar un cuestionario

Vera Dijkmans, una modelo con más de 374 mil seguidores en TikTok, pero aunque es muy hermosa no ha logrado conseguir el amor y aseguró recientemente estar cansada de estar soltera, por lo que decidió abrir su “buzón” para recibir solicitudes de novio y en poco tiempo recibió miles de aplicaciones para ser su pareja. Creó el "formulario", que incluye preguntas personales sobre si el hombre aún vive con sus padres y si actualmente tiene algún ligue en la actualidad.

La joven lanzó la campaña y en menos de 24 horas 3 mil solicitantes se apuntaron. "Algunas personas piensan que es raro que utilice este medio para encontrar el amor, pero en general la respuesta ha sido positiva, con muchos candidatos", afirma Vera, que vive en Londres. "Es difícil tener citas en 2023, así que quiero saber quién es una buena persona para mí de inmediato y si encajamos bien", agregó.

¿Quién es Vera Dijkmans?

La influencer, quien en Instagram tiene más de 5 millones de seguidores, suele presumir sus outfits más atrevidos y su estilo de vida. "Mis DMs están realmente llenos de mensajes de pretendientes, así que es difícil de contar, pero diría que ya he tenido alrededor de 3 mil solicitudes en 24 horas… Pero sigo aceptando más", confesó.

Aunque la modelo nunca ha tenido una relación duradera, insistió en que nunca bajará sus expectativas y tiene sus requisitos como los ingresos económicos, "he estado soltera toda mi vida, por eso ahora me siento preparada para tener novio", explicó Vera cuando le preguntaron por sus requisitos. "Estoy lista para sentar la cabeza y ser seria. Pero tiene que ser divertido, tener buen gusto musical y sus propios ingresos. También tiene que ser leal y alguien que vea dibujos animados", detalló.

¿Vera Dijkmans encontrará el amor?

Los aspirantes han comentado en varias publicaciones que ya se apuntaron y algunos han tratado de destacar sus puntos más destacables, algunos sostienen que tiene barcos, que le gustan las mismas cosas que ella o los lujos que tienen. Para que las cosas fueran justas, Vera dio a los aspirantes una idea de lo que espera de la primera cita, incluido quién paga el dinero.

"Yo iría bien vestida, quiero causar una buena impresión a la persona con la que quiero salir y espero lo mismo a cambio… Les juzgaría si me doy cuenta de que no están haciendo ningún esfuerzo por estar guapos para mí, porque yo hago lo mismo por él… Sin embargo, prefiero pagar por mí misma, sólo para asegurarme de que no hay un extraño juego de poder en juego. Pagar por ti mismo también significa que no le debes nada a nadie", agregó. Hasta el momento no ha dicho si ha escogido a alguno.

