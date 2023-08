Sólo una mente habilidosa puede encontrar la palabra ‘INJERIR’ en menos de 5 segundos

Una de las maneras más divertidas de ejercitar el cerebro y sus funciones cognitivas es a través de los acertijos visuales. Estos juegos se han popularizado en la red y en esta oportunidad deberás encontrar dónde se ha escondido un palabra.

Encuentra la palabra diferente en la repetición de ‘INGERIR’

El reto que se presenta a continuación contiene la repetición de una palabra: ‘INGERIR’. Este término se encuentra escrito en letras letras mayúsculas de color blanco con borde verde. El fondo de la composición se ha diseñado con otra tonalidad de este último color.

‘INGERIR’ se encuentra repetida a lo largo de 16 filas y 4 columnas. Esta palabra hace alusión al acto de introducir algún tipo de alimento en la boca. Pero dentro de la grilla se ha colado otro término parecido, que cambia la letra ‘G’ por la ‘J’. Es decir, la unidad de la lengua que se ha camuflado es ‘INJERIR’.

La palabra intrusa en este desafío significa introducir una cosa dentro de otra, pero también hace referencia a entrometerse en algún asunto ajeno. El reto de esta imagen es encontrar ‘INJERIR’ en menos de 5 segundos. ¿Estás listo para poner a prueba tu agudeza visual?

Observa la repetición de la palabra 'INGERIR'. Fuente: Pinterest

Si has logrado identificar dónde se encuentra el elemento camuflado dentro de la repetición… ¡Felicitaciones! Tu cerebro se encuentra estimulado y responde de manera rápida a estos juegos visuales.

Aquí se encuentra la palabra 'INJERIR'. Fuente: Pinterest

Pero si no has podido llegar a la resolución o si has tardado más tiempo del estipulado para este juego visual, aquí puedes observar dónde se encuentra la palabra oculta. Anímate a seguir resolviendo acertijos de este tipo y tu cerebro agradecerá la agilidad que cobrará con el paso del tiempo.