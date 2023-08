Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 30 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 30 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Ha sido un largo mes y ya se te acabó la quincena desde el lunes; apechuga un poco más Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vienen días buenos, solo no pienses tanto en el futuro, el cual es incierto y no tiene nada bueno que ofrecerte solo dolores de cabeza.

En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas, ya que estás por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes, pero debes tener cuidado con cambios de última hora en tu economía.

Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino que confías en la persona que quieres o amas, no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es momento que te despojes de tanta situación negativa que cargas en tu vida que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano.

Debes aprender a que hay personas disfrazadas de gente buena que solo entrarán a tu vida a dañarte haciéndose pasar por amigos o pareja, ponte bien buzo caperuza para que no te dañen más de lo que ya estas.

Oportunidad de cambio de casa o vehículo, aprovecha para renovarte en todo. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión y te la pasarás de lo mejor, disfruta que vida solo una.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos

Deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta andar de calzón flojo más, ya que mándala a la tiznada, pero no sigas alimentando esperanzas de que va a cambiar, porque no lo hará, tu solita te engañas.

Tiempo para ti, deja que los demás se hagan bolas Foto: Especial

No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles y media, fíjate bien a quien le lloras, no cualquiera merece tus lágrimas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Cuidado con cambios de última hora en los dineros. Hay una amistad tuya que no te ve con buenos ojos y que buscará la manera de afectarte de muchas maneras.

En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona, incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego, ya que podrías lastimar a quien te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una méndiga aventurilla de una noche.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores.

Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Cuidado con caer en la monotonía en caso de tener una relación porque será complicado salir de ahí.

Momento que enfrentes tus miedos que no te han dejado avanzar y menos crecer como persona y ser humano, si no dejas ese miedo en el pasado, no verás tus sueños hacerse realidad.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ve tras lo que quiere, ya que en estos meses de año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad.

Vienen días de cambios bastante buenos, sobre todo en tu guardarropa, ya hace falta invertir en tu imagen.

Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas, te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte pura de aquella.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser.

Días en los cuales entenderás el porqué de muchas situaciones que no veías claro. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres un chorro y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte.

Llega un día especial, ponte guapo o guapa Foto: Especial

Esa noticia que tanto esperas ha de llegar y con ella un cambio de vida total, inclusive cierre de ciclos que ya dolieron mucho y que te reusabas a dejar, aprende amarte más de la cuenta y ser egoísta, ya que solo así nadie nunca más te dañará ni tratará de sobrepasarse contigo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, mucha suerte en juegos de azar, hay un divorcio o separación en puerta, te vas a enterar de que a una amistad le están poniendo los cachos y no sabrás qué hacer ni como decirle.

Deja que el mundo ruede y tú centra tu vida en sueños y metas que a eso vienes, no dejes que malos comentarios te pongan de malas o arruinen tus días, las personas suelen ser muy venenosas, inclusive más que tú y no tendrán piedad de arruinar cada uno de tus planes.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vienen oportunidades de crecimiento en muchos aspectos de tu vida que deberás de aprovechar, no te dejes llevar por el enojo o la molestia y termines dañando con malos comentarios a personas que han sido buenas contigo.

Hay posibilidad de un ingreso extra en los dineros, aprovecha para pagar deudas y sobre todo no hacer gastos que no necesitas. Ten mucho cuidado con un viaje que puede surgir de la noche a la mañana, ya que puede que no salga como esperas o se cancele de último momento, cuida los dineros y las compañías.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, un viaje se va a comenzar a planear en cualquier momento y con él vas a salir de la rutina, te va a ayudar mucho, a tener paz y tranquilidad.

Podrías madurar mucho en estos días, ya que cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. No te quedes con ganas de nada que a eso vienes a este mundo.

Noticias de examor podrían aparecer en cualquier momento, depende de ti si das entrada o cierras de una vez ese ciclo que sabes no te conducirá a ningún lado más que a tu propia perdición.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es momento de ver por tu salud que en estos días se podría ver deteriorara.

Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y ver más por ti antes que por las demás personas. Cuidado con personas del pasado que podrían retornar en cualquier momento y ocasionarte ciertos problemas.

Se planea un viaje a un pueblo mágico Foto: Especial

Deja que cada persona se haga garras con sus problemas, tienes demasiados problemas como para resolver los ajenos. Deja que tu mala energía salga de ti, sé más positivo para que atraigas eso a tu vida, no permitas que amores del pasado vuelvan a tu presente.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de confiar en ti, te viene dinero extra y posibilidad de emprender un negocio que te dejará grandes ganancias.

No des pie a que te sigan manipulando, es momento de poner orden y decir lo que sientes, suelta todo ese veneno que traes atorado, ya que solo así las personas entenderán que tienes voz y voto y no eres él o la misma tonta de antes.

Viene un cambio de actitud muy bueno, el cual te va a dejar muchas cuestiones positivas, entre ellas la entrada de un dinero extra. No te dejes llevar por chismes, hay una persona en la familia que podría causar mucho lío.

DRV