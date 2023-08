Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar la letra ‘V’ en tiempo récord

Entrenar el cerebro como cualquier otro músculo del cuerpo es beneficioso para evitar el deterioro cognitivo. Este órgano es el encargado de procesar y entregar la información recibida a través de los sentidos. Por este motivo, resulta fundamental mantenerlo estimulado para que las funciones cerebrales sean lo más rápidas posibles.

El acertijo visual es uno de los ejercicios que cada vez más gente elige para pasar su tiempo libre y de paso estimular el cerebro. En este caso se presenta uno de dificultad baja y lo puedes resolver en pocos segundos. ¡Prepara tu cronómetro!

Encuentra la letra V en la repetición de la W

La imagen que se propone a continuación no presenta dificultades para el usuario. Por este motivo, resulta ideal para quienes recién están incursionando en estos ejercicios en línea. La composición está constituida por la repetición de la letra 'W'.

Pero dentro de la serie, hay una letra diferente que se ha colado: la 'V'. El reto consiste en identificar dónde se encuentra y hacerlo en menos de 4 segundos. Pocas personas han podido lograrlo en esa cantidad acotada de tiempo, ya que requiere rapidez mental y agudeza visual.

¿Dónde se encuentra la letra diferente en la repetición de la 'W'? Fuente: Pinterest

Si eres principiante y no sueles ejercitar tu cerebro con este tipo de juegos, entonces puede que tu tiempo sea mayor al propuesto. Pero esto no significa que no tengas la capacidad de hacerlo en 4 segundos, simplemente debes practicar más para mejorar tus habilidades cognitivas.

Resolución del acertijo visual. Aquí se encuentra la letra 'V'. Fuente: Pinterest

¿Has podido encontrar la letra ‘V’ dentro de la serie? Si tu respuesta ha sido positiva y lo has hecho en menos de 4 segundos, tienes un intelecto desarrollado y tus habilidades cognitivas se encuentran estimuladas. Pero si has tardado un poco más, puedes seguir practicando con más acertijos visuales para desafiar tus propios tiempos y límites.