Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 3 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 3 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se viene el amor más intenso de los que esperabas Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no seas tan promiscuo cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida.

La ingenuidad que tenías ha ido desapareciendo, pero para eso tuviste que caerte muchas veces y tuviste que ser engañado de igual forma, deja de joderte tanto la vida y no te hagas daño que no es necesario llegar a esos extremos.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Tu buen corazón y buena voluntad son la pieza clave para conseguir tus sueños.

Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado. Si tienes pareja vienen celos y quizás separación por unos días. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si tienes pareja, se vienen celos y quizás separación por unos días. Podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Tu buen corazón y buena voluntad son la pieza clave para conseguir tus sueños, recibirás noticias inesperadas en próximos días.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso con el dinero pues, así como llegará se podría ir.

Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, probabilidades de borrachera esta semana. Si estas soltero o soltera disfruta esta etapa y no te deprimas, que para tener un tonto o tonta mejor solos o solas haciendo tus cosas sin rendir cuentas.

Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad.

Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. La vida te pondrá con la persona adecuada, no la busques o te podrías equivocar. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece.

No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. No permitas que nadie se meta en tus planes y aprende a siempre tener la primera y la última palabra pues sabes bien que la mayoría de las veces tienes la razón.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, confía en Dios que ahí estará la solución de muchos de tus problemas. Deja de esperar a quien ni te masca ni hace nada por conservarte en su vida, enfócate en tu vida.

Gente sin quehacer te rodea ten cuidado pues puedes adoptar actitudes que no son tuyas. Grandes cambios en tu vida que te dejarán mucho aprendizaje entre ellos la solución de un problema y el retorno de amistad que se había ido sin razón alguna.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho.

Grandes cambios que te ayudarán a enfocarte en tus sueños y comenzar a ver más por ti antes que en las demás personas. La vida ha sido injusta contigo en muchas ocasiones, pero debes de saber que ésta no es justa con nadie, siéntete en la gloria pues siempre habrá alguien mucho peor que tú.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanto miércoles que traías cargando y tanta fregada gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar.

Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con compra y venta pues podrías hacer un mal negocio. Vive el presente y deja de pensar en lo que harás mañana que eso ni existe, recibirás ciertas indirectas de una persona cercana a ti, las cuales te van a lubricar el asunto.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte.

Podrías requerir regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho este hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron.

Si tienes pareja necesitas mostrar tus sentimientos y mostrarle lo que es el verdadero amor pa que no salga a buscar lo que tiene contigo, no le des motivos pa que se aleje o discutan, porque eres muy de no sentirte a gusto si no le estas picando el buche.

