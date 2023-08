Emmanuel conquista sobre el escenario de Vidanta Nuevo Vallarta con vibrante concierto

Vidanta Nuevo Vallarta fue el escenario perfecto para vivir una noche llena de felicidad y música al lado de Emmanuel y sus más grandes éxitos. Al ritmo de “La Chica de Humo”, “Toda la vida”, “Insoportablemente Bella”, el “Rey Azul”, entre otros de sus temas, el cantante puso a todos los presentes a bailar y cantar.

Encantador como siempre, acompañado de sus increíbles músicos, y con sus pasos tan emblemáticos, todos sus fans vivieron un momento inolvidable en este destino paradisíaco.

Claudia Herrera con Alessandro Stifani. Foto: JDS Agencia

Asimismo, pudimos ver a diversos invitados especiales como la influencer Andy Benavides, quien viajó al lado de su esposo e hijas y con un espectacular look en rojo y blanco no dejó de cantar y bailar, así como no perdió la oportunidad de darle una rosa al cantante y contarle siempre anuncia sus embarazos con el tema “Sentirme vivo”.

También estuvo presente Sherlyn, acompañada de su esposo e hijo, y a quien vimos cantar desde que llegó los éxitos de Emmanuel; Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio, quienes fueron también de los más divertidos de la noche sin parar de bailar.

Lancho Villanueva, Sherlyn, Norma Preciado, Emmanuel, Andy Benavides, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala. Foto: JDS Agencia

CONCERT SERIES

Se trata de una serie de conciertos en los que diversos artistas se estarán presentando en los diferentes destinos de Vidanta como Nuevo Vallarta, Acapulco y Riviera Maya.

Próximamente pisarán estos escenarios Mijares, Sebastián Yatra, Pandora y Flans, María José, entre otros.

Por Ailedd Menduet

Fotos: JDS Agencia

MAAZ