Joven se queda sin trabajo y ahora gana casi 2 millones de pesos al mes haciendo pegatinas para uñas

Una mujer australiana se volvió tendencia en redes sociales luego de que reveló que gana más de 97 mil dólares (cerca de dos millones de pesos mexicanos) al mes. La historia de la joven de 28 años se volvió viral, en distintas plataformas digitales, por el inusual trabajo que le ha dejado una fortuna millonaria. Según su testimonio, ella estudió nutrición en la universidad, pero se decepcionó del mundo laboral, por lo que decidió emprender con un extraño negocio, el cual la convirtió en multimillonaria.

La protagonista de esta insólita historia es Serene Lim, una mujer australiana de 28 años, quien a su corta edad ha construido un imperio en torno al mundo de uñas postizas. En entrevista con medios locales, Lim confesó que estudió la carrera en ciencias de la nutrición, pero al concluir sus estudios no encontraba oportunidades laborales, por lo que pasó un tiempo tomando “trabajos temporales” como asistente de un grupo de empresarios, quienes la motivaron a iniciar su propio negocio.

Estudió nutrición, pero encontró su pasión en las uñas postizas

“Cuando recién salí de la escuela secundaria, amaba la comida y era un entusiasta total de la comida, por lo que estudié ciencias de la nutrición en la Universidad de Monash y pensé que esa sería mi carrera. Pero unos meses antes de graduarme, me dijeron que no había oportunidades laborales en Australia y que tendría que ir al extranjero si quería tener éxito. Decidí emprender, pero mi familia no estaba de acuerdo, lo consideraban arriesgado y algo que podría llevarte a endeudarte”, reveló Lim en una entrevista.

Cansada de trabajar para otras personas, Lim descubrió un negocio en las uñas. “Un día me hice uñas en el salón y me encantó su apariencia, pero odiaba estar sentada durante horas y el daño que se produce al quitarlas”, explicó. “Entonces tuve la idea de hacer las uñas de gel en forma de pegatinas, las cuales ya se popularizaban en el extranjero. Supe que tenía que traerlas a Australia porque realmente es un producto que resuelve problemas", agregó.

Lim construyó un imperio con pegatinas de uñas

Las pegatinas que vende Lim son uñas adhesivas que se pegan con ayuda de una lámpara UV/LED. Es una alternativa que permite a las personas hacer sus propias uñas de gel en casa y tienen una duración de dos semanas. El negocio de Lim se popularizó en Australia y actualmente, la joven gana alrededor de 97.000 dólares al mes (cerca de dos millones de pesos) y la empresa lleva sólo nueve meses operando.

“Me encanta lo que hago, lo encuentro apasionante. Fue gratificante ver el impacto que nuestro producto tuvo en la comunidad, y la gente me contó cómo el producto les estaba ayudando a crecer y proteger sus uñas. Mi mejor consejo para cualquiera que esté investigando este tipo de cosas es que simplemente lo haga. Da los primeros pasos. Yo soy un buen ejemplo ya que no estudié negocios ni nada realmente relacionado, así que aprendí en el camino”, puntualizó la joven en entrevista al medio news.com.au.

