El cubano Yordenis Ugas va por su revancha personal y es uno de los protagonistas de la función Canelo-Charlo

La función del 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas estará encendida con el combate unificado de los pesos supermedios entre Saúl Canelo Álvarez y Jermell Charlo. Pero tendrá otros protagonistas durante una noche que promete dar un gran espectáculo a los asistentes.

Una de las peleas a seguir, es el regreso del pugilista cubano, Yordenis Ugás, quien, a sus 37 años, quiere seguir manteniéndose en los primeros planos y va a disputar el título interino welter del CMB, ante el estadounidense Mario Barrios, en una contienda a 12 asaltos.

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jermell Charlo contará con un preliminar que promete mucho a los espectadores

¿Cuál es el récord de Yordenis Ugas?

El boxeador de la isla, con 25 victorias y cinco derrotas en su marca, quiere dejar atrás la derrota que sufrió ante Errol Spence Jr en 2022, y la lesión que sufrió como consecuencia, en un hueso orbital.

“No fue una buena pelea, iba por tres cinturones, me defendí bien, pero salí lastimado. Creo que todavía tengo la capacidad de estar en la elite de la división y el 30 de septiembre lo voy a demostrar. Lo que digan los demás sobre mi edad no me importa”, recalcó el cubano.

Barrios, quien sólo tiene dos descalabros en 29 combates, y victorias ante peleadores de la calidad de Gervonta Davis, espera tener, pese a todo, la mejor versión de su destacado contrincante.

“Somos de un estilo similar, explosivo. Ninguno de los dos da concesiones y va por la victoria. Creo que sabemos cómo es y qué podemos esperar. Estoy emocionado de enfrentar a un peleador como él”, agregó.

¿Cuál será la pelea preliminar del 30 de septiembre?

La pelea preliminar a la Canelo-Charlo la disputarán Jesús “Mono” Ramos Jr ante Erickson Lubin, también a 12 rounds en la división welter.

“(Ramos) es un peleador muy sólido. Contra Joey Spencer lo demostró, pero yo no soy él”, declaró este último pugilista, “me considero lo mejor que hay dentro de este peso y necesito probarlo conmigo mismo, con nadie más. Yo quería esto desde hace mucho, es una gran plataforma”.

La noche en el T-Mobile comenzará con el pleito de 10 asaltos en los pesos medianos entre el mexicano Armando Reséndiz y el también estadounidense, Elijah García, dos de las promesas más importantes de la categoría.

