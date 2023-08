Ángeles de la guarda: el mensaje para iniciar la semana según tu signo del zodiaco

Arranca la última semana del mes de agosto, hay algunos planes que no alcanzaron a concretarse y otros que poco a poco se lograrán, esta semana los ángeles tienen un mensaje de aliento para ayudarte a encontrar el camino, ya que estos seres celestiales siempre están dispuestos apoyar en las adversidades y a iluminar el camino de quienes se acercan a pedirles algún consejo o un poco de su energía.

Así que presta atención a las señales del día a día porque en los pequeños detalles puede encontrarse la respuesta que tanto estas esperando. Recuerda mantener constante comunicación con tu ángel y con el ángel que crees que te ayudará según la petición que harás, hay muchas formas de establecer contacto la intención y fe será lo más importante.

Prender una vela te ayudará a generar un ambiente armonioso en el hogar Foto: Freepik

¿Cuál es el mensaje de mi ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Quieres controlar la vida de los demás y no aceptas un no por respuesta, debes entender que cada quien manda sobre su propia vida pero no puede controlar la de los demás.

TAURO (Ángel Hamabiel): Momentos de alegría sin fin, trata de seguir con la misma filosofía de vida porque te ha dado frutos, que siga el cambio y la transformación en tu vida.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Aprender cosas nuevas será clave para que ocupes tu mente y saques aquellos pensamientos que no te llevarán a ningún lado, vive el presente.

LEO (Arcángel Miguel): Todo mundo quiere estar cerca de ti últimamente porque tienes mucha energía, aprovecha esa vitalidad para hacer cosas productivas.

VIRGO (Arcángel Rafael): Tu cumpleaños será un buen momento para disfrutar al máximo la vida y también para analizar tus acciones con tus seres queridos, hay mucho que mejorar.

LIBRA (Arcángel Samael): Recuerda tener equilibrio, si sientes que has perdido el piso busca ayuda y reconócelo, en ocasiones tu orgullo no te permite pedir apoyo y eso será de gran vitalidad para alcanzar tus objetivos.

Recuerda siempre actuar sin lastimar a terceros Foto: Freepik

ESCORPIO (Ángel Azrael): Momentos de felicidad absoluta se avecinan, sólo debes centrarte en tus objetivos y los demás llegará solo.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): A veces eres muy severo en tus opiniones y lastimas a las personas que te rodean, trabaja en tener más tacto al decir las cosas, eso mejorará la comunicación en tu entorno.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): En ocasiones la nostalgia llega a tu vida, pero debes seguir adelante con todos tus planes y proyectos, lo que deba llegar, llegará sin que tengas que forzarlo.

ACUARIO (Ángel Uriel): Se viene momentos de incertidumbre porque tu lado espiritual está despertando, te diste cuenta que no todo es lo material y te sientes muy solo, trata de visualizar cuáles con tus objetivos personales no monetarios.

PISCIS (Ángel Azariel): Brillas más que el Sol y eso no a todo el mundo le agrada, en el amor olvídate del qué dirán y recuerda que ser feliz también es una decisión, así que ve por lo que realmente te ayudará a estar completo.

