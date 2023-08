Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 26 de agosto, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente tiene las mejores predicciones de los horóscopos para este sábado 26 de agosto del 2023. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor, de la mano de la mejor astróloga cubana.

Así será tu suerte hoy, según Mhoni Vidente

ARIES

Hoy será necesario conversar con tu pareja sobre las restricciones y los sacrificios. Acerca de todas las cosas que, por ahora, debido a circunstancias económicas, no podrán llevar a cabo. No deben desesperarse, ya que esta es la forma en que el destino los pone a prueba. Lo que esperan y trabajan por conseguir llegará si continúan en la misma dirección. No te recomiendo solicitar el préstamo que has estado considerando desde hace algún tiempo.

Esta no es una decisión acertada, ya que te llevaría de vuelta al inicio de tu proyecto, y lo más grave es que estarías endeudado. Será mejor esperar a que las circunstancias se alineen a tu favor y puedas expandirte con tus propios recursos. Tu cuerpo es como un templo construido con materiales simples, pero sostenido por algo sumamente valioso: tu pasión. Es momento de recuperarla, ya que has estado atrapado en la melancolía y la apatía durante algún tiempo. Entonces, pregúntate a ti mismo: ¿Qué necesito en este momento para sentirme verdaderamente vivo?

TAURO

Hoy habrá cierta tensión en el ambiente. Tu pareja parece desconfiar de tus palabras, sin importar lo que hagas para agradarle; las cosas no parecen mejorar. La razón detrás de esto es que tiene preocupaciones en su mente, y tu insistencia solo aumenta su presión. Te han pedido que te retires de un proyecto, y sabes que es una situación injusta que no valora tu contribución y tus méritos en él. Tienes razón en sentirte así, pero es importante mirar hacia el futuro.

En este momento, es más conveniente que te adhieras a la disciplina y aceptes las órdenes. Tu bienestar emocional es fundamental para tu salud general, algo que a menudo pasas por alto. Hoy, por ejemplo, estás gastando tu tiempo en las redes sociales tratando de impresionar a personas que ni conoces y que no valoran tu esfuerzo. Este es un buen momento para empezar una desintoxicación digital y liberarte de esa negatividad: desconéctate.

GÉMINIS

A pesar de los lazos amorosos que unen a las parejas, cada individuo conserva su identidad y ser en una relación. No se puede pretender tener control absoluto sobre el alma y el cuerpo del otro. Eso es lo que los celos buscan, y sin duda es un error. Es más sabio medir cómo expresamos nuestro amor y hacerlo de una manera positiva. Ignora las voces que te incitan a cometer errores. Solo tú conoces la esencia de tu trabajo, cómo funciona y lo que necesita.

Hoy estarás rodeado de personas que creen saberlo todo y que te bombardearán con consejos y soluciones. No les prestes atención en absoluto. Evita los riesgos relacionados con el tacto. Sé cuidadoso con lo que tocas y evita sustancias irritantes. Usar guantes en el trabajo es una buena idea para reducir los problemas. Después de todo, tu piel es sensible y merece tu completa atención. Si sueles usar productos como cremas, maquillaje o lociones, es mejor no cambiarlos si no es necesario.

CÁNCER

Hoy será un día de confrontación en la relación. Tu pareja está firme en sus decisiones, especialmente en lo que respecta a formar una familia, y tú también estás decidido a mantener tu posición. No será un momento fácil, por lo tanto, es crucial que se esfuercen en tener una conversación constructiva. Tendrás que enfrentar las consecuencias de no jugar con equidad según las reglas. No tiene sentido resistirse, ya que sabes que tu comportamiento fue incorrecto.

La mejor actitud es corregir y compensar en la medida de lo posible. Pedir disculpas también mostrará que has aprendido de tus errores. Hoy es importante fortalecer tu energía personal. Tu luz interna parece estar apagada en este momento, y necesitas revitalizarte. Obtén piedras de cuarzo en colores como el rosa, azul y verde, y colócalas cerca de tu cama antes de dormir. Te sentirás renovado al despertar y tu brillo interior resplandecerá.

LEO

El amor te ofrece la oportunidad de experimentar el mundo desde una perspectiva nueva. Al unirte profundamente con otra persona, inevitablemente llegas a entender su visión del mundo de manera intensa. Debes extraer lo valioso de esa perspectiva, así como ella toma lo valioso de la tuya. El amor es un proceso de aprendizaje que debes aprovechar. Hoy es un momento propicio para iniciar proyectos y tomar nuevas iniciativas. No dejes que los presagios oscuros te paralicen, tu momento está llegando. Este día marca el inicio de una nueva fase en tu vida.

Lo que queda por hacer es aprovechar ese impulso inicial y aventurarte hacia nuevas metas productivas. Cuando las circunstancias se vuelven más desafiantes, es cuando debes mostrar tu mejor versión. Estás entrando en una nueva etapa de crecimiento personal que conlleva nuevos desafíos, y, por lo tanto, requiere un esfuerzo adicional, una disciplina más sólida y un compromiso más profundo. No te retires ante las dificultades; en su lugar, da ese esfuerzo adicional que tu cuerpo te está pidiendo.

VIRGO

Las cosas han mejorado porque tú y tu pareja han evolucionado juntos. Hoy es un buen día para expresar gratitud mutua por el esfuerzo que han puesto y reflexionar sobre los desafíos que han superado juntos. Un ambiente relajado con una copa de vino, música suave y velas puede ser perfecto para expresar y reconocer estos sentimientos. Es posible que hoy recibas noticias inquietantes sobre factores externos que afectan tu trabajo o negocio.

No dejes que el pánico te domine, ya que has construido bases sólidas. Tendrás la capacidad de resistir esta tormenta e incluso salir fortalecido de ella. No tengas miedo. A pesar de sentirte lleno de energía, evita agotarte. Puede ser tentador exprimirte al máximo, pero esto es un error. No te sobreexijas, incluso en situaciones desafiantes. Trabaja con todo lo que puedas dar, pero dentro de tus límites físicos y mentales.

LIBRA

Hoy, tu pareja enfrentará una derrota y es esencial que estés allí para brindar apoyo, ánimo y recordarle que esta caída es solo temporal. En los días siguientes, continúa proporcionando apoyo, ya que esta experiencia dejará una marca profunda y duradera. Debes prestar atención a una pequeña conspiración que se está gestando a tus espaldas. No es motivo de alarma, ya que como dice el refrán, "No hace daño quien quiere, sino quien puede".

A pesar de que no pueden hacerte daño, es importante mantener la calma y vigilar la situación. Observa a tu alrededor, identifica a quienes pueden estar actuando en tu contra y corta de raíz los chismes. Tus conocimientos por sí solos no son suficientes para mantener tu salud y bienestar espiritual. Necesitas el apoyo y la guía de alguien con más experiencia y sabiduría que tú. Hoy, un mentor entrará en tu vida, y es importante que lo recibas con los brazos abiertos y sigas sus consejos.

ESCORPIO

Hoy es uno de esos días en los que todo parece detenerse y la rutina y el aburrimiento se instalan. Estos son momentos normales en el amor, donde la monotonía puede tomar su lugar. Sin embargo, no debes conformarte con estos días, ya que sirven como advertencia para que tú y tu pareja vuelvan a dar vida a la relación. Cuando te enfrentes a decisiones injustas por parte de superiores en tu organización, es importante que seas cauteloso, ya que las quejas pueden volverse en tu contra.

Debes reconocer que trabajar para alguien implica aceptar una autoridad a la que a menudo no puedes desafiar. Has dejado pasar varios días sin hacer ejercicio, y hoy parece que será otro día sin actividad física. Esto no debería suceder, ya que cada día sin ejercicio y cuidado de tu salud representa un retroceso en tu bienestar presente y futuro. Deja a un lado las excusas y asume la responsabilidad de tu bienestar de inmediato.

SAGITARIO

En tu hogar, hay signos de conflicto latente. Es aconsejable caminar con precaución y no provocar una confrontación hoy. Quizás sea mejor esperar hasta mañana para hablar con tu pareja y comprender las razones detrás de su inusual enojo, y sobre todo, expresar tus pensamientos sobre su forma extrema de expresar su malestar. Hoy, recibirás una oferta que te emocionará y, sin pensarlo mucho, dirás que sí. Sin embargo, los astros sugieren que deberías tomarte unos días para considerarla más detenidamente.

A pesar de que todo parece brillante, hay aspectos ambiguos y riesgos que aún no has tenido en cuenta. Hoy es un buen día para limpiar tu hogar de todas las energías negativas que las últimas visitas han dejado. Sentimientos de amargura, resentimiento y tristeza pueden impregnar las paredes y los espacios. Abre todas las puertas y ventanas, y permite que la luz y el aire fresco hagan su trabajo de purificación.

CAPRICORNIO

Es necesario desintoxicarse de las redes sociales y las pantallas. Asigna un lugar específico en tu hogar para ellas y déjalas fuera de las comidas y el dormitorio. El sentimiento de adormecimiento que tú y tu pareja están experimentando está relacionado con el exceso de tiempo dedicado a las pantallas y la falta de atención mutua. Hoy te enfrentarás a un problema que a primera vista parecerá insoluble, pero te darás cuenta de que es un desafío en realidad.

La energía que inviertas en resolverlo te ayudará a reconfigurar tu entorno productivo, lo que será beneficioso para ti en última instancia. Hoy debes prestar atención especial al cuidado de tu piel. Los elementos pueden estar en su contra, por lo que debes tomar medidas adicionales. Hidrátala, utiliza protector solar si es necesario y atiende cualquier herida. Tu piel es tu conexión más directa con el mundo y sus sensaciones, así que dale todo lo que necesita.

ACUARIO

No puedes alcanzar la felicidad si tu pareja no la encuentra. No te sentirás satisfecho si tu pareja se siente menospreciada. Cuando emprendes un proyecto juntos, ese viaje está destinado al fracaso si ambos están persiguiendo objetivos por separado. Hoy es un día para reafirmar el compromiso de crecimiento mutuo en tu relación. El dinero se gasta y no regresa, por eso es fundamental analizar cuidadosamente las opciones antes de invertirlo. No hay margen para segundas oportunidades en este asunto.

Si deseas que tu esfuerzo sea fructífero, confía en tu intuición. Ha demostrado ser acertada en otras ocasiones y ahora está más afinada que nunca. No debes exigir a las personas algo que no están en condiciones de dar. Recuerda cuántas veces te has sentido decepcionado, pero también reconoce tu propia responsabilidad en ello. Mantén expectativas realistas y reserva tu fe ciega solo para ti mismo.

PISCIS

Antes de criticar a tu pareja, asegúrate de que tú mismo no estés en la misma situación. Todos podemos ser rápidos en señalar los errores de los demás sin antes mirar nuestros propios problemas. A veces, eres demasiado crítico con las acciones de las personas que amas. Es importante permitirles ser libres. Es esencial supervisar y evaluar antes de buscar resultados medibles. Considera tomar un curso que te ayude a interpretar los datos relacionados con tu trabajo, ya que estás quedando atrás en comparación con la competencia.

Debes aprovechar al máximo tus herramientas para evaluar, diagnosticar y corregir. No eres un médico, y tu opinión no debe ser la última palabra en lo que respecta a tu salud. Es importante buscar el consejo de un profesional. En lugar de una solución mágica, lo que obtendrás será una advertencia sobre los descuidos que has estado cometiendo en tu cuidado personal. Eso es todo.

SIGUE LEYENDO:

Horóscopo chino 3 signos que tendrán más dinero en septiembre