¡Sí, soy! Tiktoker hace "unboxing de adulto" y todos nos sentimos identificados

En TikTok, se ha vuelto viral un video de Holman Becerra y ha hecho que muchos adultos nos sintamos identificados. El también empresario colombiano público un corto video que, más allá de causar muchas risas, también hace visible la realidad que vivimos casi todos a fin de mes.

El tiktoker inició su video diciendo “unboxing de adulto” y se le ve abriendo muchos recibos de servicios. Acto seguido se tapa el rostro y suelta una sonrisa nerviosa. Esto, sin duda, es el mismo sentimiento que tenemos todos al momento de sumar números para saber cuánto es el monto que debemos pagar por casa con cada una de nuestras cuentas.

Rápidamente, este clip de TikTok se volvió viral y ya cuenta con más de 82 mil me gustas. Además, muchos internautas no dudaron en comentar. “Yo todos los meses lloro… El recibo de luz me va a matar y eso que no tengo aire acondicionado …”, comentó una joven. “Crea un grupo de apoyo para llorar todos”, comentó otra usuaria. “Entiendo lo que es abrir este recibo”, sentenció otro muchacho.

Asimismo, esta escena también hizo que otros de sus seguidores recuerden a la popular ‘Patricia Fernández’ de la telenovela “Yo soy Betty, la fea”. En dicha producción hay una escena en que el personaje interpretado por Lorna Cepeda sufre por las cuentas de fin de mes y llora desconsoladamente.

