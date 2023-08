Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 25 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 25 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía está en alza, pero recuerda que no todos comparten tu urgencia. Domina ese genio impaciente y verás que las cosas fluirán mejor.

Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas.

No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona, recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida; lo que cuesta trabajo en conseguir es lo que más se valora.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este mes te encuentras en tu elemento, aferrándote a tus rutinas y posesiones como un león a su presa, pero cuidado, no te vuelvas posesivo en exceso.

Deja un poco de espacio para que los demás respiren. En el amor, es hora de soltar un poco las riendas y permitir que el romance fluya. Y sí, ese antojo por algo delicioso está justificado, pero no te atiborres demasiado.

Siempre fuerte, optimista, con el corazón en alto, no temes a cambios, ya que sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Sabes bien como lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, esa creatividad desbordante podría llevarte a algo genial. Aprovecha la comunicación como tu arma secreta, pero cuidado con las malinterpretaciones.

Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo; sin embargo, las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron.

Respira hondo e inicia de nuevo, ya que nuevas oportunidades están por iniciar.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Este mes, estás en sintonía con tus emociones, y está bien, pero no dejes que te atrapen en una espiral negativa.

Haz algo para sacar esos sentimientos, ya sea hablar con alguien de confianza o sumergirte en una actividad que ames. El perdón es una liberación.

Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación; sin embargo, tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha esa energía para inspirar a otros en lugar de eclipsarlos. En el amor, sé generoso y atento, no solo esperes ser adorado.

Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu económica, últimamente gastas mucho en tonterías que no son indispensables.

En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates, mal te tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, este mes, tus habilidades analíticas están en su punto máximo, pero no te obsesiones con los detalles menores. Aprende a ver el panorama general y a relajarte un poco.

En lugar de criticarte constantemente, date un respiro y celebra tus logros. Y por amor al universo, deja de preocuparte por todo. No puedes controlarlo todo, y está bien.

Date la oportunidad de hablar y pedir lo que necesitas, si no lo haces, las cosas no caerán a ti por cuestiones de magia. En el área de la salud se ve un escenario con algunas dificultades, cuida más lo que comes y tomas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, a veces, lo auténtico es más atractivo que lo pulido. En las relaciones, deja de intentar agradar a todos. No necesitas la aprobación de todos para tomar decisiones.

Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Vienen días en los cuales no sabrás de qué manera actuar o hacia qué camino seguir, una persona que aparecerá en tu vida en estos días te va a apoyar mucho.

Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Sueles malgastarte y conformarte, recuerda que tu signo siempre buscará crecer, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, este mes, tu intensidad está en su punto máximo, pero eso no significa que debas hurgar en cada rincón oscuro.

Aprovecha esa pasión para perseguir tus objetivos, pero cuidado con el control excesivo. En el amor, sé vulnerable en lugar de esconderte detrás de esa coraza. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas.

No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la chingada salida. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades, ya que has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu sinceridad es refrescante, pero aprende a medir tus palabras para no herir innecesariamente. En cuestiones financieras, no gastes como si no hubiera un mañana.

Es necesario que aprendas a confiar más en ti, a quererte y darte cuenta de que todo pasa por una razón, la vida te enseñará con quien sí y con quien no, recuerda que a la primera persona que deberás de ayudar en tu vida es a ti mismo.

El pasado ha de retornar cuando menos lo pienses y con él ha de traer cuestiones que pensabas olvidadas, no habrás heridas, ya están cicatrizando, no vale la pena hacerlo, recuerda que todo cambio trae consigo nuevas cosas, no cometas los mismos errores habiendo nuevos errores por cometer.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, este mes, estás listo para conquistar el mundo laboral, pero no te olvides de cuidar tu bienestar en el proceso.

Necesitas relaciones significativas tanto como logros profesionales. Aprovecha cada oportunidad que estará llegando a ti, ya que posiblemente no se vuelva a repetir, vendrán días en los cuales te costará trabajo levantarte de la cama, días en los cuales desearás regresar el tiempo y no vivir lo que estás viviendo, Dios no se equivoca y cada prueba que te pone tendrá su aprendizaje y su recompensa.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, aprende a comunicar tus ideas de manera clara y accesible. En el amor, muestra tu lado emocional en lugar de esconderte detrás de una fachada de indiferencia.

A veces está bien dejarse llevar por los sentimientos. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas, ya que podrías cometer una indiscreción y hablar más de la cuenta. Tus cambios de humor estarán muy fuertes al punto de que podrías desquitarte con quien no lo merece.

Nuevos amores han de llegar y entre ellos una persona de piel blanca que te va a cambiar tu manera de pensar y de ver la vida. Ten presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, así que deja de andar con bandera de santo ayudando a quien no lo merece..

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, este mes, tus intuiciones están en alza, pero no te dejes arrastrar por corrientes emocionales negativas. Aprovecha tu imaginación en proyectos creativos.

Y sí, el mundo puede ser duro, pero también tienes la fortaleza para enfrentarlo. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías exponerte algún virus.

Deja de quejarte, es momento de que te pongas ya las pilas y comiences a trabajar en lo que quieres, vienen días de muchas mortificaciones, deja que el mundo ruede y comienza a trabajar en lo tuyo.

