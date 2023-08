Taylor Swift: Fenómeno cultural que llega a la conquista de México

Mi querido lector, debo confesar que no sabía mucho de Taylor Swift. Me gustan algunas canciones y las tengo en mis listas de reproducción, las escucho regularmente, vi algunos de sus videos, me parecen muy bien hechos, vi su documental y me indigné cuando Kanye West la humilló en los MTV/VMA’s al quitarle el premio por mejor video arrebatándole el micrófono diciendo que no era merecedora. Mas no sabía de ella. Fan no era. Pero todo cambió cuando mi hija, abogada con maestría, feminista en cuerpo y alma, que es una verdadera #Swiftie (como se les apoda a los fans de Taylor) me instruyo sobre porque debería yo de ser fanática de Swift. Y por lo mismo te voy a explicar ahora yo a ti las razones:

1. Comenzó su carrera a los 17 años. Aunque desde los 10 años cantaba en eventos locales, ferias y concursos.

2. Hoy es una de las mujeres más exitosas del mundo. Se dice que es hoy lo que fueron en su momento Los Beatles.

3. Taylor Swift escribe y compone todas sus canciones. Música y letra. Y también les ha compuesto a otros artistas muy famosos.

4. Produce sus videos.

5. Es autodidacta.

6. ¡La letra de cada canción es una joya! Si las lees te darás cuenta de que es un medio que ella usa para retratar su vida y la sociedad, así como también para reclamar y manifestarse. Las canciones más famosas de empoderamiento femenino y autoamor que ha compuesto son: “The man”, “Shake it off”, “Blank space”, “You need to calm down”, “Me” y “Bejeweld”, aunque todas son poderosas.

7. El productor discográfico Scooter Braun, vendió los derechos de los primeros seis discos de Taylor por 300 millones de dólares a Big Machine Records, sin permiso ni previo aviso a la cantante. Es decir, su obra maestra ya no era de ella. Y para contraatacar tomó la decisión de volver a grabar sus discos para evitar que los demás sigan ganando a expensas de ella. Así que, si no te gustan las injusticias, cuando bajes alguna de sus canciones, asegúrate que sea la que dice “Taylor versión”, que es la que la artista regrabó y por la cual es ELLA quien gana.

8. ERAS TOUR, el más reciente, ha generado billones de dólares y una derrama económica millonaria para las ciudades en donde se presenta, con un estimado de cinco billones de dólares hasta ahora solamente en EU. Es la primera vez que un tour vende más de un billón de dólares en puras entradas.

9. Es una persona muy generosa, a sus empleados les repartió bonos por más de 50 millones de dólares.

10. A los 12 años escribió una novela de 350 páginas que aún no ha sido publicada y sus talentos se extienden también a la pintura. Toca el piano, la guitarra eléctrica, el banjo y el ukulele.

Y es ese, el punto siete en donde Taylor Swift me convirtió en su fan. ¿Por qué? ¡Por no dejarse! Por no tener miedo de enfrentarse a las injusticias de un sistema que está acostumbrado a explotar a las personas y sobre todo a las mujeres. Lo hizo con elegancia, astucia e inteligencia. ¡Bravo por ella!

¡Y por eso es por lo que ahora voy a ir a su concierto en Ciudad de México y cantaré a todo pulmón!

POR BRENDA JAET

MAAZ