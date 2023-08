Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 24 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 24 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Día de ritual, no desperdicies el momento de la abundancia: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si dejas de perder el tiempo en discusiones tontas, podrías lograr cosas increíbles. Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad.

Un amor a distancia seguirá ahí presente mostrándote cariño, amor y fidelidad. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días.

Siempre que sueñes y visualices algo se te cumplirá en la medida que centres tu energía en ello, recuerda que este mundo no se hizo para cobardes, arriésgate. Ya es tiempo de un nuevo comienzo de hacer las cosas por ti y empeñarte en lograr la felicidad

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si enfocas esa determinación en tus metas, podrías avanzar en serio. Ah, y por cierto, aprender a ceder no es tan malo como crees. Una salida con una amistad se aproxima.

Un rencuentro amoroso podría ser la clave para que dejes tus sentimientos en claro. Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos, mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien seca.

No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones tienes un sexto sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más bendecido por el creador.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, trata de encontrar un poco de estabilidad y compromiso. Si logras enfocarte, podrías sorprenderte con lo que puedes lograr. Y no, no puedes hacerlo todo a la vez, así que cálmate.

Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional.

Regresa un ser de la infancia que te llenará de vida Foto: Especial

Le andan coqueteando a tu pareja y a él o ella no le molesta, al contrario les sigue el juego. Compras en estos días. Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no pienses en amores pasados lo que un día fue ya se lo llevó la tostada, tienes un chorro de posibilidades de iniciar una nueva vida llena de amor y felicidad, a veces te caes, pero esos golpes te han servido para quitarte lo tonto o tonta.

Se feliz con lo que tienes a tu alrededor y no te detengas por nadie. Los juegos de azar te vienen perfectos este fin de semana pues andarás con una suerte muy perra, si tienes ganas de sexo no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha esa energía magnética para inspirar a otros en lugar de exigir atención constante. Y no olvides que el orgullo no siempre es tu mejor amigo.

Baja un poco de esa nube y sé realista. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades. Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera.

Te pagarán una deuda que te deben o te llevará un dinerito extra. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, este mes, trata de relajarte y aceptar que los errores suceden.

Puede que haya problemas familiares en estos días por malentendidos, aprende a solucionar esas cuestiones, recuerda que no puedes enojarte o molestarte con quienes son las únicas personas que pueden sacarte de los mendigos apuros.

Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo.

Existe en tu vida muchas personas que solo te quieren ver abajo y ni cuenta te has dado, no confíes tanto en quien te rodea, abre bien tus ojos y comienza a mandar a la tiznada a todas esas personas que ni te ayudan, ni hacen nada por ti.

Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos inútiles hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada día cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos que demuestre en la relación.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprovecha esa intensidad para metas constructivas en lugar de llevar a cabo venganzas. Y sí, la vulnerabilidad no es una debilidad, así que déjate ver de vez en cuando.

Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en un futuro.

Empieza a cuidar ese cuerpo criminal que te cargas Foto: Especial

Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento de mandar al fregado a gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales.

A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada 4 o 5 semanas, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés no en la casualidad.

Ya basta de tantas tonterías, no permitas que chismes, malos tratos y envidias logren afectar tu circulo de armonía, es momento de comenzar a deshacerte de todo eso que te afecta o daña continuamente.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, en lugar de subir más alto, intenta ayudar a los que te rodean a alcanzar sus metas. Y sobre esa actitud de "yo lo sé todo", suéltala un poco.

A veces está bien admitir que no tienes todas las respuestas. Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos.

Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, este mes, intenta concentrarte en las relaciones personales en lugar de en conceptos abstractos.

La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas.

Te enteras de una noticia de una amistad te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa que nunca logra sus planes.

Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer.

A veces hay que dejar a ir a quien no te aporta Foto: Especial

No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para completar para el gasto.

DRV