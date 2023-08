El actor Diego Klein presenta su guía de estilo definitiva

Diego inició su carrera en un grupo musical de pop, sin embargo, se dio cuenta de que su pasión estaba en la actuación al entrar a un curso en Casa Azul.

“Hice unos ejercicios y me enamoré. Yo siento que fue ahí y cuando fui a ver Hoy no me puedo levantar, salí diciendo, ‘wow, esto es espectacular’. Todo el rato decía, ‘yo quiero ser el que está ahí arriba’. Y ahí fue donde decidí irme a España a estudiar, a formarme, y a empezar poco a poco”, recordó el actor.

Confesó que lo que más disfruta de darle vida a un personaje es “la libertad de salirte de ti y poder entrar en otras líneas de pensamiento, en otras maneras de ver el mundo. Uno se cansa de uno mismo, se aburre, y de repente algunos personajes me dan la oportunidad de hacer algo que yo por mis creencias no haría o por mis gustos, por mi manera de pensar, y ahí lo puedo hacer, y lo puedo hacer de una manera en donde represente y cuente algo. Es muy liberador”.

Asimismo, hablamos de su más reciente proyecto, Mala Fortuna, al lado de Macarena Achaga, Fátima Molina, entre otros, y el cual ha sido uno de sus favoritos.

“Desde que hice el casting, que de hecho es la primera vez que estoy pensando en subir una audición a las redes (sociales) para que se vea cómo es el proceso y todo, pero desde que lo hice dije ‘me muero por ser este personaje’. Todavía ni conocía la historia, pero ya sabía el personaje, sus conflictos, dije ‘wow me muero por esto’. Es el proyecto que definitivamente más me ha gustado en mi historia”, aseguró emocionado Diego.

Total look: Dior Foto: Eduardo Ramos

El actor mexicano de 34 años ha participado en series, películas y teatro tanto en México como en España y nos compartió que su mayor aprendizaje ha sido saber que las cosas cuestan mucho trabajo: “hay que ir pasito a pasito y que así como subes bajas”.

Asimismo, sin duda en el camino hay retos, y en el mundo actoral Diego nos dijo que el mayor desafío es “mantener su fe hacia el mundo artístico mientras tienes que lidiar con la industria. La industria es muy difícil, genera mucha impotencia porque no depende de ti. Dependes de la gente que te escoge, no tienes acceso a todos los castings ni a todo lo que se está haciendo, necesitas fama para que te contraten. Es una cadena muy difícil y es casi un milagro, necesitas suerte, y necesitas tener mucha fe, no perder la esperanza, yo creo que ahí es donde se cae gente muy talentosa, que nadie lo descubrió en ese momento y no tuvieron la paciencia o la infraestructura para aguantar”, aseguró Klein.

Está orgulloso de lo que se está haciendo actualmente en México.

“Yo creo que Mala Fortuna es un gran ejemplo. Algo que nos dijeron cuando la vieron es que no parecía mexicana, que parecía gringa, y por un lado lo tomamos muy bien, pero tenemos que cambiar la manera en la que concebimos, no puede ser que hagamos algo de calidad y digamos no parece mexicano. Eso habla de que tenemos una responsabilidad de cambiar lo que es el producto y la calidad del contenido mexicano".

"Sí, ha mejorado, están haciendo cosas padrísimas, ahí vamos y creo que eso era una tarea, pero creo que es una responsabilidad sobre todo hacer cosas de mucha calidad. Tratar de entender que la calidad no es igual a los resultados. Muchas veces un éxito no significa que tenga calidad”, comentó Diego quien también nos invita a darle una oportunidad como público mexicano a todo lo hecho en México.

Total look: Fendi Foto: Eduardo Ramos

Algo que sin duda le gustaría ver más en pantalla son historias con mayor profundidad, “ver más buenos guiones. Y, sobre todo, historias un poquito más comprometidas. Entender que hay historias que aparentemente pueden ser fáciles o una comedia, pero que tú le puedes dar todo el peso y la seriedad para volver personajes complejos. A mí lo que más me hace falta ver es personajes complejos, ver los matices, mientras más complejos y contradictorios más fascinantes. Nosotros somos súper contradictorios y así como tenemos luz, tenemos sombra, y entonces tratar de ver cómo lidiar con eso”, comentó y nos confesó que le encantaría probar nuevos géneros como el terror o la ciencia ficción.

Para finalizar nos dio su mejor consejo para vencer el miedo y conseguir nuestros sueños:

“Evidentemente que no se rindan, pero sobre todo que acepten que van a haber procesos muy oscuros. No se intenten pelear contra la negatividad, si no entiendan que va a ser un proceso en donde va a haber muchos momentos oscuros y se vale tenerlos, todos los tenemos”, aseveró.

Chaleco, camisa y pantalón: Louis Vuitton / Reloj Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático: Audemars Piguet Foto: Eduardo Ramos

Básicos de Diego

¿Cuál es tu outfit favorito para otoño-invierno?

Definitivamente amo las gabardinas. Entonces creo que unos pantalones, con una camisa blanca y una gabardina así súper grande.

¿Qué prenda no puede faltar en tu clóset?

Una chamarra de cuero y una buena gabardina.

¿Qué sería lo que más podríamos encontrar en tu clóset?

Camisetas, sudaderas y shorts.

¿Cuál es tu loción favorita?

Llevo como 10 años con la Acqua di Gio de Giorgio Armani.

¿Cuál es el mejor consejo de moda que te han dado?

Ser fiel a lo que te sientes a gusto. Eso es lo que más he aprendido ahorita con la moda, me he puesto muchas cosas en las que yo no me sentía cómodo y se ve.

¿Qué tendencia nunca usarías?

Pues no estoy cerrado, me gusta probar. Ahorita hay cosas como extra, extra, grandes que parecen como botargas, se ve rarísimo, pero pues igual en unos meses digo, “es increíble” (risas).

¿Cómo defines tu estilo?

Yo creo que como light, fashion y relajado.

Camisa blanca y pantalón, Hermès / Gabardina, Zegna Foto: Eduardo Ramos

HA DICHO

“A mí lo que más falta me hace ver es personajes complejos, ver los matices. Mientras más contradictorios más fascinantes".

TENDENCIAS

BOLSOS

Siguen siendo un must en la moda masculina y una manera práctica de llevar lo que necesitas. Opta por bolsos crossbody, un clutch, o alguno en forma de maletín para algo más formal y clásico.

SUÉTER CON PROPUESTA

Se viene el frío, pero no tienes que llevar algo aburrido. Los suéteres toman un giro y puedes apostar por aquellos con textura o con un fit oversize para un look más trendy.

CHALECOS

Esta pieza súper versátil continúa presente. Para un estilo más clásico puedes llevarlo con una camisa debajo, si eres más atrevido llévalos sin nada abajo.

XXL

Los abrigos y gabardinas de talla maxi serán un acierto total. Apuesta por llevarlas en tonos neutros como el negro, café o beige, lo cuales son otra de las tendencias top esta temporada.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Eduardo Ramos

Grooming: Alexis Rodríguez

Locación: Hotel W Mexico City

MAAZ