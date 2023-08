Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 23 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 23 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Día de dormir y recargar energías Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, controla esa tendencia a saltar antes de mirar, o te meterás en problemas. En el amor, olvídate de las tácticas de conquista demasiado agresivas.

En el trabajo, en lugar de querer hacerlo todo tú mismo, aprende a delegar. Cambios en tu trabajo para bien, debes aprender a tolerar más a las personas, eso ayudará mucho a dar una buena imagen de ti, explorarás nuevas áreas en tu vida íntima modo activa.

La vida te dará otra oportunidad para volver empezar, solo no cometas los mismos errores y haz lo que tengas que hacer para lograr tu felicidad, recuerda que nadie es perfecto, así que trata de no exigir algo que es imposible.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en el trabajo, tu dedicación es admirable, pero recuerda que también mereces un poco de tiempo para relajarte.

Mucha madurez y cambios te van a dar el valor para mandar bien lejos a quien solo te ha humillado o tratado mal, ya no dejes que nadie se pase de lanza contigo, quita de tu vida eso que te ponga de malas o te haga sentir miserable.

Deja de hacerte preguntas que no tienen respuesta, deja que el mundo ruede y cada persona se haga responsable de sus actos, es momento que tú comiences a ver por tu vida y ponerle el empeño que se requiere para que logres lo que quieres y deseas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Concéntrate y termina lo que has empezado antes de saltar a algo nuevo. En el amor, sé honesto con tus sentimientos en lugar de jugar juegos mentales.

En el trabajo, canaliza esa curiosidad en proyectos concretos en lugar de dispersarte en mil direcciones. Cambios muy fuertes se visualizan y la llegada de un amor muy dominante podría hacerte cambiar la idea que tienes sobre el amor, aprende a quererte un poco más y valorarte y sobre todo darte cuenta de que solo tienes esta vida para vivirla y ser feliz.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no todos a tu alrededor pueden leer tu mente, así que exprésate claramente. En el amor, deja de lado las viejas heridas y dale una oportunidad a nuevas relaciones.

En el trabajo, en lugar de esconderte en tu caparazón, muestra tus talentos al mundo. Vienen muchos cambios importantes que tiene que ver con maduración, te darás cuenta quién sí y quién no es importante en tu vida, no trates como una opción a quién te ha tratado como su prioridad.

Movimiento en el área de los dineros; sin embargo, viene una perdida por algo que no estaba planeado. Es crucial que comiences de cero en tu vida, que has un cambio radical, el cual te conduzca a lograr la felicidad que en cierto grado no has podido encontrar del todo.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en el amor, deja de lado las viejas heridas y dale una oportunidad a nuevas relaciones. En el trabajo, en lugar de esconderte en tu caparazón, muestra tus talentos al mundo.

Movimiento en el área de los dineros; sin embargo, viene una perdida por algo que no estaba planeado. Es fundamental que comiences de cero en tu vida, que has un cambio radical, el cual te conduzca a lograr la felicidad que en cierto grado no has podido encontrar del todo.

Cuídate de dolores en el estómago y de andar de lengua suelta porque tus amigos y amigas son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en el amor, no trates de arreglar a tu pareja. En el trabajo, en lugar de preocuparte por los detalles minúsculos, enfoca tu energía en la imagen general.

Urge limpieza en tu casa y sobre todo en tu cuarto y cosas para desalojar la limpieza negativa, tira todo lo que este roto, dañado y no sirva.

Muchas críticas surgirán a tu persona, pero sabrás hacerlas un lado y seguir tu camino, deja de quejarte por lo que no has obtenido y aprovecha ese tiempo en ir por lo que más anhelas, grandes movimientos en tu economía te ayudarán mucho a salir de cierta racha por la que estabas pasando.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en el trabajo, recuerda, la balanza no siempre tiene que estar perfectamente nivelada.

Se cierran muchos ciclos que habían quedado entre abiertos, no habías podido salir de muchos baches al no querer soltar lo que hace mucho dejo de pertenecerte.

Vive, ama, siente, disfruta y agradece al cielo que sigues aquí y que puedes conseguir lo que desees, deja de lamentarte y de seguir pasándola mal, la vida es muy corta para llorar, quejarte y vivir con amargura, busca la paz y la estabilidad, deja de dañarte o intentar dañar a las demás personas, la felicidad radica en tus acciones y propósitos, es momento de que encuentres tu verdadero camino, muchos cambios que te harán un ser humano muy completo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, en el amor, la confianza es clave, así que suelta un poco el control y déjate llevar. En el trabajo, en lugar de jugar tus cartas tan cerca del pecho, comparte tus ideas y colabora con los demás.

Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas.

Grandes momentos están por llegar, si has estado enfermo o pasando por un mal momento Dios te dará la sanidad que necesitas, aprende a poner todo en sus manos y todo resultara bueno y exitoso.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Antes de lanzarte a lo desconocido, asegúrate de terminar lo que ya has comenzado.

En el amor, comprométete un poco más en lugar de huir cuando las cosas se ponen serias. En el trabajo, enfoca tu energía en proyectos realistas en lugar de perseguir cada nueva idea brillante.

La paz y estabilidad que tanto has estado buscando llegará en el momento que menos lo imagines, aprende a amar y querer con todo el corazón y entregarte por completo, si esa persona no te responde de la misma manera en ti no quedará, tu conciencia estará tranquila al haber dado lo mejor de ti.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, en el amor, suelta un poco tu armadura y permite que los demás vean tu lado más vulnerable. En el trabajo, delega tareas en lugar de cargar con todo el peso sobre tus hombros.

Muchas sorpresas que tienen que ver con el terreno del amor y de la justicia, recuerda que todo lo que sucede es por algo y que todo tiene una causa y efecto.

Una gran noticia te hará muy feliz y dará paz a tu vida y a la de quienes te rodean, muchos caminos nuevos que recorrer, pero Dios pondrá a tu paso el camino más correcto para encontrar el balance perfecto para tu vida.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, en el amor, no te distancies emocionalmente, la intimidad también es importante.

Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre, sino para plato principal, así que ten mucho cuidado con tus sentimientos, ya que podrías ponerlos en las manos equivocadas.

No tengas miedo de expresa lo que sientes, si algo no te gusta exprésalo y grítalo, aprende a decir que NO y a no dar gusto a las demás personas, si eso a ti no te hace feliz.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Establece límites claros para evitar que los demás se aprovechen de tu bondad. En el amor, no te sacrifiques demasiado por tu pareja, la relación debe ser equitativa.

En el trabajo, enfócate en metas realistas en lugar de perderte en tus fantasías. No caigas, no vuelvas a cometer los mismos errores, recuerda que eres un ser único y maravilloso y que no tienes competencia, ya que no existe otra persona creada a tu imagen y semejanza, aprende a darte el valor que tienes y no ponerte de oferta por nadie.

