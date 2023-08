Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 22 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 22 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este mes, te estás moviendo más rápido que una liebre con fuegos artificiales en el trasero.

Si canalizas tu energía en lugar de dispersarla, podrías lograr cosas increíbles. Recuerda, la gente no siempre puede seguir tu ritmo frenético, así que sé amable con los mortales más lentos.

Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este mes de agosto, la vida te está lanzando más curvas que un camino de montaña.

En lugar de aferrarte a tus viejas costumbres como una garrapata, consideras nuevas formas de abordar los desafíos. El cambio no te va a matar. Aprovecha esa determinación y combínala con un poco de flexibilidad.

No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, este mes de agosto, tu mente está zumbando como una colmena en un día de verano. Tienes más ideas que neuronas, y eso es decir mucho.

Aprovecha esta avalancha creativa, pero por el amor de todo lo que es sagrado, concéntrate en una cosa a la vez. Tus relaciones también están en el centro de atención, así que no juegues al escondite emocional.

Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, este mes de agosto, tus emociones están en modo montaña rusa, y eso está bien. Las personas no son adivinas y no pueden entender tus suspiros profundos y miradas enigmáticas.

Si sigues acumulando rencores como si fueran tesoros en un cofre, te vas a sofocar. Abre la ventana de tu caparazón y deja que entre un poco de aire fresco.

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere afectar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presentes en estos días.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no todos pueden soportar tus llamaradas. Mantén la compostura y recuerda que el brillo no se desvanece si lo compartes con los demás.

Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes.

No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, nadie te va a dar un premio por ser el crítico más duro de la fiesta. Aprende a aceptar los elogios y a soltar las críticas cuando sea necesario.

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían, estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no tienes que complacer a todos o ser la solución de los problemas de todo el mundo. Y sí, eso incluye a tu amigo que te pide dinero prestado por quinta vez este mes.

Encuentra el equilibrio entre dar y cuidarte a ti mismo. Aprende actuar más con la cabeza y no tanto con el corazón, aprende a ser más frío o fría y no exponer tus sentimientos tan rápido o podrías salir dañado.

Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti, te va hacer tu día..

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, a veces, las cosas son simplemente lo que parecen. Además, tu pasión es contagiosa, pero si la diriges en la dirección equivocada, podrías asustar a todos.

No uses tus habilidades magnéticas para manipular a los demás. En lugar de eso, busca conexiones genuinas y deja que las cosas fluyan. No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso.

Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría separarlos definitivamente.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tus ideas son brillantes, pero también puedes aprender mucho al escuchar a otros en lugar de hablar constantemente.

Además, no conviertas cada conversación en una charla filosófica. A veces, las personas solo quieren hablar sobre el clima o qué comieron en el almuerzo.

Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la fiesta sino cuando necesitas algo ahí están.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no tienes que hacer todo tú mismo para demostrar tu valía. Además, relaja un poco esa fachada seria. La gente podría sorprenderse al descubrir que tienes un sentido del humor.

Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor.

Trata de no meterte en chismes familiares o la relación podría verse afectada. No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tus ideas son geniales, pero también necesitas conectar con las personas a nivel humano. Y sí, eso incluye dar un abrazo de vez en cuando.

No dejes que tu independencia te haga olvidar que todos necesitamos un poco de amor y apoyo. Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo.

Una persona de tu círculo de amistades te ha pensado mucho pero no sabe cómo acercarse a ti pues tiene miedo a que le rechaces, está sintiendo amor y cariño de pareja por ti.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, establece límites claros para evitar que los vampiros emocionales te chupen la energía.

Aprovecha tu intuición para distinguir entre los que realmente necesitan ayuda y los que solo quieren aprovecharse de tu amabilidad. Cuida mucho tus estados de ánimo, no caigas en depresiones absurdas que no te conducirán a ningún lado.

Tendrás siempre un amor de tu pasado que a pesar que no pudieron terminar juntos siempre será el amor de tu vida. Posiblemente en estos días andes algo estresado o estresada por unos pagos que no van a salir a tiempo o un dinero que se va atrasar unos días.

¿Cuál es el mensaje de Nana Calistar para este martes 22 de agosto?

Aries

Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar recuerda que el karma te observa. No intentes saltar por encima de las montañas sin comprobar primero si hay un abismo al otro lado.

Tauro

Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social.

Géminis

Tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje, sin embargo las cosas no te saldrán como planeas pues una de las personas que te acompañaría cancelara de último momento.

Cáncer

Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializarlos. Aprende a no comparar tú pasado con tú presente o cometerás errores muy grandes.

Leo

tu necesidad de atención está en su punto máximo. Pero cuidado, no te vuelvas tan egocéntrico que termines siendo el único en tu propio desfile.

Virgo

A veces, está bien dejar que las cosas se desordenen un poco. No todos pueden seguir tus estándares imposiblemente altos, así que no te vuelvas loco si las cosas no son perfectas.

Libra

Entre tus relaciones, decisiones y aspiraciones, estás en peligro de caer en un agujero. Recuerda que decir "no" también es una opción.

Escorpio

Este mes de agosto, tu intuición está encendida como un faro en una noche oscura. Pero no dejes que tus sospechas te conviertan en un monstruo de la conspiración

Sagitario

Este mes de agosto, estás listo para conquistar el mundo con un mapa del tesoro en la mano. Pero recuerda, no todos los que deambulan están perdidos,

Capricornio

Este mes de agosto, estás ascendiendo esa montaña de metas como si tu vida dependiera de ello. No te pierdas las pequeñas alegrías mientras te esfuerzas por alcanzar la cima.

Acuario

Este mes de agosto, estás inspirando cambios más rápido que una tormenta eléctrica, pero ten cuidado de no volverte tan distante que termines en tu propia isla flotante.

Piscis

Este mes de agosto, tus emociones están fluyendo como un río en primavera, pero no te ahogues en tus propias fantasías. La realidad también merece tu atención.

